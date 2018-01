Konačna presuda: Ovo su bile najbolje serije u 2017. godini Proteklih godina svjedoci smo eksploziji kvalitetnog televizijskog, serijskog programa. Iznimka nije bila 2017 godina. Izašao je veliki broj serija, puno dobrih nešto manje odličnih uz neke promašaje.

Goodtalking blog vam donosi izbor deset najboljih (u obzir su došle premijerno prikazane serije kao i nove sezone starih serija). Prije deset odabranih trebalo bi i spomenuti projekte poput "Američki bogovi", "Fargo", "Preostali", "13 Reasons Why", "The Sinner".... koje nisu na listi, ali zaslužuju gledanje. Također neke poznate, često spominjane serije koje pisac ovih redaka nije pogledao no vjerojatno i ne bi bitno promijenile redoslijed u prvih deset. Deset najboljih, a ujedno i deset preporuka za gledanje su:

Mindhunter

Dugo je trajala realizacija serije "Mindhunter". Projekt je trebao snimiti HBO zatim je priču preuzeo Netflix i seriju konačno isporučio krajem 2017 godine. Rezultat je odličan - priča o detektivima koji razgovorima s pritvorenim serijskim ubojicama pokušavaju shvatiti umove čudovišta i predvidjeti poteze aktivnih ubojica pobjednik je godine. Detektivska priča koja na detaljan i napet način ulazi u glave serijskih ubojica detaljno secira tamnu stranu ljudske prirode i pokazuje kako se svjedočenja mogu odraziti i na psihu detektiva. Ništa manje se nije očekivalo od projekta koji je ponovo spojio Davida Finchera i serijske ubojice.



Stranger Things (Druga sezona)

Odličnu su formu održali Matt i Ross Duffer u brzopotezno snimljenoj drugoj sezoni serije "Stranger Things". Senzacionalni retro serijski hit iz 2016 dobio je drugu sezonu koja u potpunosti opravdala (visoka) očekivanja. Eleven je krenula u potragu za odgovorima, nova se opasnost nadvila nad Hawkins. Druga sezona donosi nove likove, jednog istinskog (super)heroja i nova podsjećanja na osamdesete. U pripremi su još najmanje dvije sezone.



Narcos (Treća sezona)

Dvije izvrsne sezone "Narcosa" ispričale su životni put Pabla Escobara i pitanje je bilo u kojem će pravcu otići nova, treća sezona. Brige nema - Escobara je zamijenio kartel iz Calija i "Narcos" je zadržao sve dobro zapravo odlično iz prve dvije epizode. Način na koji autori iznose priču ostao je isti, napetosti i brutalnih obračuna ne nedostaje. Najavljene su nove sezone, priča seli u Meksiko i stižu nova glumačka pojačanja - Diego Luna i Michael Pena.



Kronike Times Squarea ('The Deuce')

Kada se u kontekstu bilo koje serije spomene David Simon autor serijskog remek-djela "Žica" onda su očekivanja ogromna. "Kronike Times Squarea", za sada, nije nova "Žica", ali je izvrsna kronika sedamdesetih (nakon "Mindhuntera" i "Stranger Thingsa" još jedna retro serija). Serija prati život na ulici svijet prostitucije koji se mijenja i prilagođava dolasku pornografije. Živopisni likovi, seks i nasilje i izvrsna glumačka izdanja (vrlo dobri James Franco u dvostrukoj ulozi i sjajna Maggie Gyllenhaal) glavni su razlozi za gledanje serije.

Sluškinjina priča ('The Handmaid's Tale')

Nakon nekoliko serija čija se radnja događa u prošlosti evo i jedne iz budućnosti. Nimalo optimistične budućnosti. "Sluškinjina priča" ekranizacija istoimenog književnog predloška Margaret Atwood vodi nas u totalitarni svijet budućnosti. Ljudska vrsta je pred izumiranjem dok prava većine žena ne postoje. One su osuđene na produžetak vrste, svakodnevna silovanja i potpunu pokornost muškim vlasnicima odnosno sustavu. Serija prepuna potresnih scena teških za gledanje nije nikakva (kako je nazivaju, istina ne pretjerano brojni, oni koji znaju istinu i kojima se ništa ne može podmetnuti jer oni će sve raskrinkati) liberalno-feminističko-ljevičarska propaganda nego adaptacija književnog predloška kojeg je, treba napomenuti, napisala feministica. Riječ je o budućnosti i ona se tek u manjoj mjeri dotiče naše točnije američke svakodnevice (najviše u flashbackovima koji objašnjavaju kako je sve počelo, a više upozorava kakve bi posljedice nekih razmišljanja mogle biti). Žestoko, provokativno i u dijelovima uznemirujuće. Izvrsne Elisabeth Moss i Yvonne Strahovski, slabiji od očekivanog Joseph Fiennes. Čekam(o) drugu sezonu.

The Punisher

Iako se ove godine dogodilo televizijsko superjunačko Netflix/Marvel okupljanje u seriji "The Defenders" pobjedu u toj kategoriji odnio je junak koji zapravo i nije superjunak. Franck Castel poznatiji kao Punisher veliki je potencijal pokazao u drugoj sezoni "Daredevila" i potpuno je opravdano dobio vlastitu seriju. Priča o traumatiziranom, bivšem vojniku u potrazi za osvetom slojevita je priče o veteranima američkih ratova i njihovih problema nakon povratka u civilni život. John Berthnal odličan u glavnoj ulozi, serija puna krvi, akcije i dvorskih spletki.



Preacher (Druga sezona)

Druga sezona "Propovjednika" još je luđa, otkačenija i subverzivnija. Uz potragu za Bogom, revolverašem iz Pakla i alkoholu sklonog vampira irskog porijekla autori serije u igru uvode i tajne organizacije, potomka Isusa Krista i vode nas u pakao u kojem je jedan od glavnih likova Adolf Hitler. Serija je natopljena krvlju i crnim humorom, zanimljivim glumačkim izvedbama (Revolveraš izgleda i djeluje pakleno, Ruth Negga izvrsna) - bez obzira što mislili o "Propovjedniku" mora se priznati da je serija drugačija od većine serijske ponude koja se može pronaći u ponudi. Ponudi za koju znamo da je jako velika.



Better Call Saul (Treća sezona)

Kako sezone odmiču tako "Nazovi Saula" postaje sve više prednastavak "Breaking Bada": Uz privatno- poslovne muke Jimmya McGilla (treća sezona otkriva kako Jimmy postaje Saul) sve veću minutažu u seriji dobiva i Mike Ehrmantraut. Glumačka izdanja su senzacionalna - Bob Odenkirk (najviše profitirao nastupom u "Breaking Badu" i "Nazovi Saula" - uskoro ga gledamo u društvu Meryl Streep i Toma Hanksa u Spielbergovom "The Postu"), Johnathan Banks, Rhea Seehorn, Michael McKean i Giancarlo Esposito jedan su od najboljih, recentnih serijskih castinga. Izvrsno napisano, odglumljeno i začinjeno humorom.

Male laži ('Big Little Lies')

Serija "Male laži" ima jaku glumačku ekipu kao da je riječ o hollywoodskom blockbusteru (Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgard....). Priča je smještena u mali američki gradić u kojem je izgleda sve idealno. Majke, muževi, dječica...No događa se ubojstvo, gledatelj odmah zna da se ubojstvo dogodilo, ali ne zna žrtvu i počinitelja. Ubojstvo nije jedina tema kojom se serija bavi - obiteljski odnosi, vjernost, odnos muškarca i žene... Neki su od detalja u gradu tajni i laži imenom Monterey.

Twin Peaks

"Twin Peaks" se vratio nakon 25 godina i nije razočarao. Lynch i Frost su, godinama unatoč, i dalje u formi. Zapravo ovo je "Twin Peaks" u kojem Lynch nije imao nikakvih problema s kompromisima već je u novim epizodama u potpunosti realizirao sve ideje. Autor je neke stvari koje su bile nepoznate 25 godina objasnio no opet je ostavio puno upitnika nakon završetka sezona. Bizarno, prepuno crnog humora i (ponovo) zarazno zabavno - baš onako kako je bilo i očekivano od Davida Lyncha. Da, ne treba zaboraviti i odlične glumačke nastupe. Dva Coopera po cijeni jednoga.

To bi bilo deset odabranih. Ako je nešto propušteno, vremena za ispravak uvijek ima u mjesecima i godinama koje dolaze. Nove se sezone gledanih serija i dalje snimaju.

