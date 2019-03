Lako je kriviti druge, a najteže se suočiti sa samim sobom... I jednom kada se posvetiš tom unutarnjem radu ti radiš dvostruko dobro: poput alkemičara pretvaraš svoju bol u svoju snagu i svojom promjenom također pozitivno utječeš na ljude oko sebe.

Autor

Ja mislim da svatko od nas ima svoju osobnu evoluciju. Ja se sve sam trudim shvatiti i zato bi moja evolucija trebala uključivati druge, da rastem s njima. Za nekoga tko je takav da mu treba pomoć drugih, njegova bi evolucija trebala biti to da sam uđe u sebe. U svakom slučaju, mi evoluiramo i susrećemo se negdje u sredini. Ugodno nam je u unutrašnjoj tišini, ugodno nam je zatražiti pomoć. Ja nisam skužio život ali dajem sve od sebe. Ako padnem, učim iz toga tako da kada ustanem imam dar – lekciju – koju upijam u sebe i potom dijelim dalje.

Ravikant, Kamal. Live Your Truth (p. 10). Founderzen

Pričam s prijateljicom koja je počela raditi na sebi i nakon dobrog početka počeli su izranjati svi njezini demoni, oni koje je godinama ignorirala, pravila se da ih nema, a sada su tu i još su glasniji i strašniji nego prije. Bila je zbunjena:

- A kak’ se ja sada osjećam još gore nego prije što sam počela? Čini mi se da se sve raspada oko mene...

- Moguće je da propada sve ono što nije bilo na dobrim temeljima... - predložila sam, a ona me prekinula:

- Da, i sad se sve čisti da bi bilo mjesta za novo...

Ali što je unutarnji rad ili rad na sebi? Pronašla sam super definiciju: “To je psihološki i duhovni rad (svakodnevna vježba) uranjanja duboko u sebe, u svoje unutarnje ja da bismo spoznali sebe, razumjeli sebe, iscijelili se i transformirali. Unutarnje ja se sastoji od naših skrivenih osjećaja, uvjerenja, predrasuda, rana, sjena i drugih mentalnih i emocionalnih stanja koji nas ometaju da bismo se osjećali potpuno u svojoj srži.”

Ali na tom putu moraš ići do kraja i potpuno se posvetiti tome. Dr. Joe Dispenza kaže da je rad na sebi kao trudnoća. Ne možeš biti malo trudna – ili jesi ili nisi.

Unutarnji rad će učiniti da se osjećate usamljeni, ranjeni, bit ćete uplakani i ponekad prestravljeni. To nije proces koji ćete poželjeti ovjekovječiti na Instagramu i zato se uranjanja u sebe mnogi ljudi boje.

Jednom je Carl Gustav Jung rekao: “Ljudi će učiniti sve da se, bez obzira koliko se to čini besmisleno, izbjegnu suočiti sa svojom dušom.”

To vam može zvučati apsurdno, ali pogledajte svijet oko nas: istražujemo svemir, znamo sve o ratovanju i ubijanju i kako se boriti protiv i braniti od neprijatelja ali ne znamo ništa o tome kako da se nosimo sa svojim unutarnjim “neprijateljima”. Puno je lakše okrivljavati druge, Boga, sudbinu i osjećati se kao žrtva nego se suočiti s vlastitom odgovornošću i priznati da smo pogriješili, povrijedili nekoga i da i mi snosimo svoj dio odgovornosti u nekoj situaciji. Znam to dobro jer se svakodnevno borim s tim...

Ali ima nekoliko znakova koji nam govore da obavezno moramo krenuti na taj put.

osjećate se kao da ne pripadate tu

svima pokušavate ugađati

demotivirani ste i osjećate se prazni

često se svađate

ne osjećate se dobro u svojoj koži

imate nisko samopouzdanje

imate probleme sa zdravljem

ne spavate dobro

imate osjećaj beznadnosti

imate napadaje bijesa ili tuge

ne vjerujete drugima (ili sebi)

stalno privlačite “krive ljude” u svoj život

želite biti sami ili stalno morate biti okruženi ljudima da bi “izbjegli sami sebe”

skloni ste živciranju i opsesiji...

Razloga ima još jako puno, ali kažu da nema važnije stvari od unutarnjeg rada ako želiš pronaći svoju istinsku svrhu. I jednom kada se posvetiš tom unutarnjem radu ti radiš dvostruko dobro: poput alkemičara pretvaraš svoju bol u svoju snagu i svojom promjenom također pozitivno utječeš na ljude oko sebe.

Što može biti bolje od toga da iscijeliš, napreduješ, osjećaš se sretnijim, vratiš si moć, živiš u harmoniji s drugima i odašilješ te prekrasne valove promjene oko sebe?

Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.

Mahatma Gandhi

Ponekad je jedini način da evoluiramo je da se potpuno izložimo. Da budemo sirovi i iskreni. Ranjivi. To je još jedna stvar koju sam naučio: postoji snaga u toj ranjivosti, u rušenju zidova. Ljudi to vide u vama. Svijet je gladan toga. A najveće iscjeljenje – za vas i za one oko vas – dolazi iz ispostavljanja (otvaranja). Širom se otvoriti za svoju ljudskost i za svoje osjećaje. I na kraju krajeva, otvoriti se prema sebi, za sebe.

Ravikant, Kamal. Live Your Truth (pp. 10-11). Founderzen