Ljetni vodič: Kako otić na godišnji bez da zapališ Split

Pozdrav s mora.

Inače se na razglednicama piše “sunčani pozdrav”, ali ovaj pozdrav nije sunčan jer pada kiša.

Pljušti već satima.

Krenulo je jučer, bez puno najave - u jednom trenu se sunce još uvijek šljokičalo po molu i ručnicima, u drugom su oblaci poništili šljokice i sad i mol i ručnici izgledaju kao mokri tepih.

Ručnici se suše u kući, mol je prazan.

Zajebano je to ljetno vrijeme, nepredvidivo.

U jednom trenu se sunčaš, u drugom kupiš stvari po plaži i bježiš od kiše.

Danas jesi, sutra nisi, kao i sa svim u životu.

Složila bi se s time sigurno ona socijalna radnica iz Đakova koja je jučer još bila, a danas nije.

“Tako vam je to u socijalnom radu” - nije još rekao nitko, ali dajmo im vremena.

Složila bi se s time i ona curica iz auta koju tata nije htio bezveze budit pa sad spava zauvijek.

(Ali najvažnije je da PEDERI ne posvoje jer su sigurno loši roditelji, jel tako?)

Danas jesi, sutra nisi.

Osim ako si nekretnina u vlasništvu ministra, onda danas nisi, sutra jesi.

Tako malen, a toliko govana izlazi iz njega. I ne nazire se kraj festivalu sranja.

Pričam o galebu koji je prije dvije minute sletio na mol.

Malo stoji, malo poleti, malo se posere, pa se vrati.

Nema veze, oprat će kiša govno istom ovom danas jesi, sutra nisi tehikom.

Kad sam imala 8 godina, upecala sam galeba.

Nisam se krivo izrazila - upecala sam galeba.

Većina djece s mora donese neku glupu priču, tipa “pala sam i slomila ruku” ili “stao sam na ježa” ili “na pašnjaku mi je izrasla vila s bazenom” - ja sam donijela ovu.

Bila sam u jednodnevnom posjetu rodbini - jer kad napraviš sranje, najbolje ga je napravit pred rodbinom - negdje u blizini Šibenika. Popodne se polako prelijevalo u predvečer, mama je spremala moje i bratove stvari u torbu, a nas dvoje smo odlučili da je vrijeme da odemo pecat.

Taman smo pojeli svu paštetu koju smo mogli pojest i ostalo nam je dovoljno kruha za mamac.

Imali smo one male udice sa štanda - ne znam jel ih ima za kupit i danas i koliko koštaju, ali tad si za 12 kuna dobio flaks omotan oko stiropora i dvije udice.

Danas klince to vjerojatno ne bi ni toliko veselilo jer nije igrica na mobitelu, ali tad je to bila jedna od najpoželjnijih igrica na svijetu.

Ja sam imala svoj komad stiropora, brat svoj.

Stavila sam komad kruha na obje udice i zabacila ih u more.

U prvih nekoliko navrata nisam imala sreće - kruh bi ili pao s udice, ili bi ga pametne ribe skinule bez da se upecaju.

Ne znam koja sreća je bila - možda treća, možda četvrta, možda šesta - ali jedno od bacanja je urodilo plodom.

Na jednu od udica se ulovila mala riba - izvukla sam ju iz vode i gledala kako živčano pleše po zraku. Mama je taman otišla do auta odnijet kantice, lopatice i luftiće, a ja nisam znala (nije nego me bilo strah) sama skinut ribu s udice i bacit ju natrag u more, pa sam samo bacila udicu natrag da riba može disat i nadala se da će se možda oslobodit sama (8 godina, jebiga).

A onda se, niotkud i nenadano kao nekretnina u katastru dužnosnika, pojavio galeb. (Dumb) long story short - galeb je uočio ribu, strpao ju u kljun, pri čemu mu se jedna udica zakačila u usta, a ona druga, slobodna, malo iznad oka, što je rezultiralo prizorom koji moja mama neće nikad zaboravit, a to je prizor kad se vraćaš prema plaži pokupit dvoje djece i javit im da krećete, pa vidiš da jedno dijete mirno stoji u plićaku i peca (moj brat), a drugo je u par minuta od galeba uspjelo napravit ZMAJ.

Tako je izgledalo dok sam u ruci držala komad stiropora od 12 kuna i vukla galeba koji je vukao mene - kao da upravljam zmajem.

Ubrzo se pojavio ostatak rodbine koju sam došla posjetit - proveli su sljedećih 15 minuta u akciji oslobađanja galeba koji je nakon ove priče vjerojatno otišao u vegane i još 15 minuta u deranju na mene i objašnjavanju da ne mogu bit takav debil.

Jest da sam bila mala i nisam znala da radim glupost, ali svejedno - kad si debil, treba vikat na tebe i objasnit ti da ne smiješ bit debil.

Treba ti pomoć da ne budeš debil.

Statistike kažu da godišnje oko 40-ero djece umre jer su ih roditelji ostavili u zatvorenom autu usred ljeta.

ČETRDESETERO.

U svijetu, ne samo u Hrvatskoj, ali svejedno. To je 40-ero djece previše.

Sjećam se kad sam prvi put pročitala u novinama da je neko dijete umrlo na taj način - istog trena sam znala da NIKAD, IKAD, NI POD NAJRAZNIJE RAZNO neću ostavit IKOGA u zatvorenom autu tijekom ljeta.

Kao što sam prvi put kad sam napravila zmaj od galeba znala da više nikad, ikad neću bit takav debil.

Kad danas razmišljam o svom incidentu s galebom, full mi je bed, ali mogu si nekako objasnit da sam bila glupa i mala i da nisam imala perecpciju o tome zašto to što radim nije pametno… ali ovo si ne mogu objasnit.

KAKO ostaviš dijete u autu usred ljeta?

Na kojoj frekvenciji ti je mozak?

Znam da u ovakvim situacijama treba mislit na osjećaje jadnog roditelja koji je izgubio dijete, ali to mi ne može bit primarna emocija jer NE MOŽE.

“Nije mislio…” MORAŠ mislit.

To su meni rekli kad sam upecala galeba - MORAŠ mislit, jebote.

Svaki put kad pročitam da je neko dijete tako umrlo, mislim da je to sigurno zadnji put.

Ljudi ne mogu kontinuirano bit toliko glupi - NEMOJ OSTAVLJAT DIJETE U VRUĆEM AUTU je jedna od osnovnih životnih zapovijedi.

Ali kod ljudske gluposti očito ne vrijedi danas jesi, sutra nisi.

Danas si glup, sutra si isto… a ljeti si najgluplji.

Ne znam zašto je tako, ali tako je - statistički gledano, ljudi su glupi tijekom cijele godine, ali ljeti su ekstra glupi.

(Vjerujte osobi koja je upecala galeba).

Vjerujte osobi koja je prekjučer u šumi pored kuće pronašla ostatke logorske vatrice. Ekipa je naložila vatru usred ogromne, jako suhe šume. Par metara od kuće. Danas kuća, sutra nije, ako vjetar odluči prebacit vatru kako ne treba.

Još jedna kolekcija debila, sezona ljeto 2019.

Kako je moguće da su ljudi 6 mjeseci prije 2020., uz sve raspoložive informacije i dalje toliko glupi?

Ili je možda preoptimistično očekivat da svi znaju da se vatra ne pali u suhoj šumi pored tuđe kuće?

Možda ljudima ne padne na pamet, kao što meni nije palo na pamet da ću onaj dan upecat jadnog galeba.

Možda nam treba vodič protiv ljetnih debila kao što postoji vodič za najljepše plaže - smiješno je to zapravo, kako nam se stalno serviraju članci o tome kako da ne budemo debeli tijekom ljeta, kao da je to veći problem nego da budeš debil preko ljeta.

Zašto za to nema neki vodič?

Nešto što će se dijelit na naplatnim kućicama na putu do mora.

“Kako preživjeti ljeto bez da ubijete sebe i/ili nekog drugog”

“Kako uživati na godišnjem BEZ da zapalite Split”

“Kako bit turist bez da ste istovremeno govno od čovjeka”

“Vodič za iznamljivače: Propuh se ne smatra klima uređajem”

Zvuči jednostavno, ali očito nije jer su ljudi očito debili.

Ne nužno zato što su loši ljudi, možda im samo netko nije objasnio kako ne bit debil.*

*molim ljude koji će se naljutit jer nije lijepo koristit riječ “debil” da mi slobodno to ne javljaju jer je riječ debil najblaži opis za većinu onoga što slijedi. Vi u svoje slobodno vrijeme osobu koja se posere u more slobodno zovite i Njegova ekselencija, ja ću ju zvat debil.

Uglavnom, vodič za anti-debilnost, ljeto 2019.

Jel ironično da to ovo piše osoba koja peca ptice po plaži? Malo da, ali šta sad, u Hrvatskoj smo, ima i gorih stvari.

Ajmo, jednostavno je.

1. Ne ostavljat dijete u vrućem autu za zatvorenim prozorima

2. Ni psa, ni psa, NI PSA

3. Ne palit vatru u šumi

4. Ne bacat opuške kroz prozor auta

5. Ne bacat opuške u šumi (jer debilu moraš objasnit što je normalnom jasno iz broja 3 i 4)

6. Ne ostavljat psa na cesti i napustit ga jer ti ideš na godišnji, kretenčino

7. Ne ić na put bez vode, možda će bit gužva, ne budi debil

8. Ne pretjecat iz desne trake jer se tebi žuri više nego bilo kom drugom

9. Ne se nabijat na guzicu autima u koloni

10. Ne se nabijat na guzicu autima generalno, debilu

11. Ne se vozit 40 na sat u lijevoj traci GORDANA!!!

12. Ne parkirat auto u tunelu jer je počela tuča, DEBILU

13. Ne se parkirat U plaži

14. Ne pokazivat da imaš veliki kurac tako što ćeš vozit jet ski između kupača

15. Ne pokazivat mošnje na plaži pred djecom (ni pred odraslima) ako nisi na nudističkoj plaži - uvijek ima jedan deda

16. Ne glisirat uz obalu

17. Ne glisirat po Talijanima

18. Ne glisirat po ljudima generalno

19. Ne srat u more, Vaša ekselencijo

20. Ne pustit malog Roka da se popiški pored nečijeg ručnika jer si ti na instagramu a njemu je bilo sila

21. Ne dat malom Roku da satima urla po plaži jer nije dobio kukuruz ili sladoled

22. Ne dat malom Roku da skače po tuđim ručnicima

23. Ne bacit Rokovu pelenu na plažu

24. Ne bacit Rokovu pelenu u šumu

25. Ne bacit Rokovu pelenu u more

26. Ne bacit tampon u more

27. Ne bacit uložak u more

28. Ne bacit kururuz, lubenicu, opušak u more

29. Ni plastične tanjure, DEBILU

30. Ne prat kosu šamponom u moru

31. Ne rezat nokte na plaži

32. Ne brijat noge na plaži

33. Ni u moru, GORDANA, ni tamo - mogla si ih obrijat dok si se vozila 40 u lijevoj traci

34. Ne imat mali improvizirani kozmetički obrt na plaži i tiskat prišteve mužu dok ljudi oko vas pokušavaju jest, spavat i čitat

35. Ne doć na plažu sa 70 ručnika i raširit se ko Kuščević po katastru

36. Ne stavit svoj ručnik NA tuđi ručnik, preblizu ste mi gospođo, počet ću vam dragat muža i onda ćete se naljutit

37. Ne hodat po tuđim ručnicima

38. Ne se cijedit po tuđim ručnicima

39. Ne krast tuđe ručnike

40. Ne pomicat tuđe ručnike jer vi želite to mjesto

41. Ne ić planinarit u japankama (nešplhejte po horách v žabkách)

42. Ne ić jahat flaminga po vjetru bez putovnice

43. Ne odlazit iz restorana bez da platiš

44. Ne pozivat konobara tako da vikneš “osoblje!” - smiri se, nisi u seriji o engleskom plemstvu, u Makarskoj si i naručuješ pomfrit koji vjerojatno nije točno napisan na meniju jer je vlasnik dao 10-godišnjoj nećakinji da ga prevede jer “ona zna na taj Google”

45. Ne bit vlasnik restorana koji angažira 10-godišnju nećakinju da mu prevede meni na engleski jer ćeš odjednom u ponudi imat “rice with chicken pox” i “of course steak” (naravni odrezak, istinita priča)

46. Ne dolazit u restoran u toplesu, nema veze što je na plaži i što je sve opušteno, ne želim vam buljit u dojke dok jedem, gospodine

47. Ne “zaboravit” pustit vodu u wc-u

48. Ne se posrat na dasku

49. Ne se posrat pored daske

50. Ne ostavljat tampon NA kotliću

51. Ne bacat uloške u školjku

52. NI PORED ŠKOLJKE, GLUPAČO

53. Ne vandalizirat auto jer su tablice iz Srbije

54. Ne tuć ljude jer su gej

55. Ne odbijat iznajmit apartman ljudima jer su gej

56. Ne lupat curi glavom o šank i lavabo

57. Ne pojačavat glazbu u lokalu dok netko lupa curi glavom o šank i lavabo

58. Ne uništavat tuđi apartman jer si platio 39 eura noć i sad smiješ šta hoćeš

59. Ne napisat u oglasu da je apartman 100 metara od mora ako je u Požegi

60. Ne napisat da apartman ima klimu ako ta ista klima ne radi

61. Ne jest prstace da se možeš preseravat na slikama, SELJANČURO iz okolice Instagrama

62. Ne skakat u more kad si jako vruć

63. Ne skakat na glavu u plićak

64. Ne skakat u more netom nakon ručka jer će po tebe doć hitna

65. Ne zaboravit da imaš kuću na moru

66. NE PECAT GALEBA.

Jel dovoljno? Naravno da nije, uvijek ima još.

Ali evo, sunce se opet lagano počinje šljokičat na molu a boja se, kao ni galeb 1993., neće upecat sama.

Sunčani pozdrav s mora i želim vam svima ugodan ostatak tjedna pun prekrasnih, nedebilnih situacija.

Možda i vi pronađete neku vilu na moru, nikad se ne zna.

(ZNA SE).