Ljudima koji nas guraju kad bismo radije malo odspavali

Ljudi dragi, u zadnje vrijeme, kad dođem u stan, odem na Youtube i upalim vlogove o Baliju. Još spojim laptop na televiziju pa da mi se prikazuje preko ogromnog ekrana, a ja gledam i ne da bih uskočila unutra, nego ko da i jesam već tamo, osjetim sve mirise i boje, mada ih još nikad udahnula nisam, a kad se voze motorom kroz te divote, mene točno adrenalin opere. Onda me ta videa odvedu da kliknem na nešto tipa "top 10 most beautiful places in the world". Pa me to opet odvede na nešto tipa "25 places you have to see before you die". Pa me to opet odvede na "unbelievable places that are hard to believe really exist", pri čemu nije ono ko "zatim je uslijedio šok", a ne uslijedi ništa. Ljudi moji. Ovdje ne da uslijedi šok, nego u najluđim snovima nisi mogao zamisliti da svi ti magični prizori stvarno postoje negdje u svijetu. A postoje. I to zbog nas. Sve mi više dođe da ostavim sve i krenem nekud, bilo kuda, makar i s 300 kn u džepu, da svaka 3 mjeseca do pola godine mijenjam adresu, državu i kontinent. Možda i planetu. Svijete, spektaklu jedan. 😭😍 #runwayfunway #potd #ootd #istria #sea #adriatic #traveling #travelgram #travelers #lotd #summer #tb

A post shared by Katarina Marjanović (@katarina__marjanovic) on Jan 20, 2018 at 9:52am PST