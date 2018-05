Manipulacija maskirana u strastvenu ljubav nije ljubav Emocionalna manipulacija može biti toliko suptilna i prikrivena da se možemo probuditi zapleteni u tuđu mrežu kontrole tek nakon što smo već proveli dobrano vrijeme u odnosu.

Nevjerojatno je koliko smo sposobni lagati sami sebi kada upoznamo nekog novog, a tko odaje dojam da je sve ono o čemu smo sanjali. To je osobito istina ako smo se tijekom života osjećali zanemarenima od strane obitelji, prijatelja ili prošlih romantičnih partnera zbog čega ćemo vjerojatno lakše upasti u odnos u kojem nas netko pokušava kontrolirati.

Zlostavljači nisu uvijek očita čudovišta kako si to volimo zamišljati tješeći se da se to nama ne može dogoditi. Zlostavljanje može biti vrlo suptilno, toliko suptilno da se možemo naći, ako ne obraćamo pažnju, zlostavljani pod krinkom velike ljubavi koju zlostavljač prema nama osjeća. U jednom trenutku smo zaljubljeni i osjećamo komešanje leptirića trbuhu, a već u drugom trenutku se pitamo kako to da su svi problemi u odnosu nastali našom krivnjom. Ni sami ne znamo kako smo iz točke A došli do točke B.

Neke od taktika manipulacije maskiranih u ljubav, a koje nas iz točke A dovode do točke B, su:

Opravdavanje svojih postupaka ljubavlju „Učinio sam to zato što te tako jako volim.“...

Na početku veze može biti i simpatično ako nam se partner naduri zato što smo posvetili pažnju zgodnom pripadniku suprotnog spola. Ljutnja može djelovati seksi „Zbilja mu se sviđam.“, ali kod osoba sklonih kontroliranju, rane eksplozije bijesa i ljubomore mogu ukazivati na ozbiljne probleme kasnije u odnosu. Ne samo da partner pokazuje nesposobnost da zadrži hladnu glavu i razgovara smireno o stvarima koje mu smetaju, već koristi svoje ispade kao sredstvo kojim će nas pomoću zastrašivanja pokušati oblikovati u nešto što nismo.

... i „Samo se želim brinuti za tebe.“

Zdrav odnos je posljedica zdrave međuovisnosti među partnerima. Pouzdajemo se u partnera kao u osobu koja kroči s nama kroz život i za koju želimo vjerovati da se želi brinuti za nas. Zdrava briga se od manipulativne brige razlikuje prema našoj mogućnosti izbora. Primjerice, ako želimo raditi i ne biti domaćica i ne biti kod kuće s djecom – slobodni smo to i učiniti bez straha od prekida odnosa ili uskraćivanja ljubavi. Mnogi zlostavljači će nastojati pod krinkom ljubavi i brige partnericu ostaviti bez prihoda, edukacije i radnog iskustva zbog čega će joj biti teže otići iz odnosa ako to poželi.

„Da me stvarno voliš, učinila bi to.“

Ova fraza primjer je klasičnog pokušaja manipulacije. Samo zato što smo ušli u odnos ne znači da smo prestali biti osoba koja smo bili prije odnosa. Nikada nije u redu prema nama ući u odnos bilo koje prirode samo kako bi nam druga osoba dodijelila posao za koji se nismo prijavili i ne bismo trebali pristajati na nešto što nam nije ugodno i zbog čega se osjećamo loše samo kako bismo dokazali svoju ljubav. Ljudi koji nas uistinu vole onakvima kakvi jesmo neće taktizirati u nastojanju da dobiju ono što žele već će, ako im je to važno, pojasniti nam zašto žele to što žele.

Prijetnja samoubojstvom

Prijetnja samoubojstvom je ultimativni pokušaj manipulacije. Ako nam partner kaže da nas voli toliko da će se ubiti ako ne učinimo ono što želi ili odemo iz odnosa – to nije romantika, a nije ni ljubav – to je zlostavljanje. Mi nismo i ne možemo biti odgovorni za tuđi život. Ono što možemo reći je „Ako se planiraš ubiti pozvat ću policiju koja će potom pozvati hitnu pomoć jer ti treba pomoć, ali ja to neću učiniti / neću ostati.“ Ako uistinu vjerujete da bi to druga osoba mogla učiniti – pozovite policiju.

Kada zove iako smo mu rekli da nas više ne zove

Partner koji ne želi izaći iz našeg auta ili stana nakon što smo ga zamolili, ne poštuje naše granice ni nas. Ista stvar vrijedi za partnera koji nam dođe lupati na vrata iako smo ga zamolili da to ne čini. Ništa od toga nije slatko ni srcedrapajuće. To je prelaženje granica.

„Nitko te neće voljeti poput mene.“

Ono što zlostavljanje i manipulacija s vremenom čine je da žrtva gubi samopouzdanje i ruši se njena slika o sebi. Stoga nije neobično da izjava „Nitko te neće voljeti poput mene.“ može djelovati poput prijetnje okrutnom samoćom ako se odnos prekine.

Osim ovih, postoji još niz načina na koji jedna osoba može pokušati manipulirati drugu pod krinkom ljubavi. Od samih taktika kojih ima barem onoliko koliko ima zlostavljača, važnije je znati prepoznati da se uopće radi o manipulaciji. Odgovor na pitanje je li nešto manipulacija ili ne možemo dati samo mi sami pažljivo osluškujući kako se osjećamo i što nam prolazi kroz glavu pored našeg partnera.

Odnosi u kojima nas netko manipulira su odnosi u kojima se naša sreća što smo pronašli ljubav pretvorila u strah da ćemo tu ljubav izgubiti. Odnos je bio idiličan, ali se odjednom promijenio i nismo sigurni što je pošlo po zlu, a mi smo iz euforije pali u nemilost anksioznosti, tuge i očaja.

To su odnosi u kojima naše raspoloženje ovisi o situaciji u odnosu. Često smo nesretni, ali se bojimo izgubiti odnos zbog nevjerojatne sreće koju osjećamo s vremena na vrijeme.

To su odnosi u kojima imamo osjećaj da sabotiramo najbolju stvar koja nam se u životu dogodila, a da ni sami nismo sigurni kako.

To su odnosi koji djeluju toliko komplicirano da se pitamo što će biti kasnije ako je sada tako. Stalno razmišljamo o odnosu i pokušavamo shvatiti što se događa. Stalno smo anksiozni i nesigurni jer nikada ne znamo na čemu smo i ispitujemo partnera što ne valja. Često se osjećamo neshvaćenima i kao da se moramo braniti i opravdavati.

To su odnosi u kojima odjednom imamo problema s povjerenjem, nesigurnošću i ljubomorom što nam partner stalno nabija na nos. Ne znamo kako bismo usrećili partnera, barem ne zadugo. Ne izražavamo neugodne misli i osjećaje te smo često frustrirani jer važne stvari ostaju neizrečene. Potiskujemo osjećaje koji se samo gomilaju u nama te povremeno eruptiramo poput vulkana iako to nije specifično za nas i ne znamo kako se zaustaviti. Ne osjećamo se dobro sami sa sobom. Imamo manje samopouzdanja, manje smo sigurni, manje pametni, manje zdravi i manje normalni nego prije.

Osjećamo krivnju i često se ispričavamo jer ne uspijevamo zadovoljiti partnerova očekivanja. Pokušavamo popraviti štetu koju uzrokujemo što god radili kako se partner ne bi povukao. Činimo stvari koje nam nisu ugodne, odustajemo od svojih vrijednosti i dozvoljavamo prelazak vlastitih granica kako bismo sačuvali odnos.

Odnos u kojem nas netko neprestano pokušava manipulirati i kontrolirati pod krinkom ljubavi je odnos u kojem se većinu vremena osjećamo loše, a u njemu ostajemo jer smo s vremenom izgubili samopouzdanje i samopoštovanje kao i zbog, nikada ispunjenih, obećanja sreće koja nas čeka jednom kad postanemo dostojni osobe s kojom smo u odnosu.

Zlostavljanje pod krinkom ljubavi nije ljubav.

