Moji spojevi na slijepo: Uvijek 'padnem' na fotku velikih grudi Dobro došli u nastavak priče o tome kako je teško poentirati na blind dateu u Hrvatskoj ako nemaš love i voziš Clija iz 2003...

Autor Domagoj Jakopović Ribafish (Sponzorirani članak) Utorak, 30.01.2018. u 15:46

Za sve koji su propustili sastanak s odbojkašicom, savršenom frčkicom i sastankom koji je propao na zadnjoj stepenici, i što je spasilo stvar. A mi idemo dalje...

Spoj četvrti

Unatoč plivanju i teretani, nije da sam neki Apolon, dapače postoje dijelovi tijela koje bih usporedio s onom bakinom spužvicom za pikanje igala iz kutije za šivanje, ali zato uvijek među ženama tražim top modele. Senzualne, seksualne, visprene... A kako takvih baš i nema na lopate, prihvatih dejt s jednom koja je na jednoj od dopisnih mreža imala pokazanu tek sliku gigantskih grudi.

Da, pao sam na sliku velikih cica. Sori, od krvi, mesa i sala sam, nisam Superman.

I tako, ni kljun, mi krilca, nego samo neke, poput odvratne duge zime koja me je zatekla neugnježđenog – loše fotkane ali impresivne mutne petice. I opet je bio Mister Proper, lizalica, previše misli u mojoj glavi, i konačno nalazak pred jednom popularnom slastičarnom u Ilici. Namjerno sam kasnio kako bih ja nju prvi uočio i tako stekao šahovsku prednost. Ispred slastičarne nije bilo nikoga osim... Osim... Dakle, da ponovim, nisam Apolon, ali nije bila ni ona Venera. Više Jupiter, ili Saturn. Uglavnom, kad sam je uočio onoliku na dogovorenome mjestu, žena je bila toliko drugačija od mojih uzusa (dovoljno je da jedan dio para ima 100 kila), da sam samo kukavički projurio pored nje gledajući u pod, i za svaki slučaj se nisam zaustavio do Zaprešića.

Drugi put traži sliku lica i tijela i kratak CV, idiote - zabranimo Photoshop na stranicama za dejtanje!

Spoj peti

A kako je karma kurva, sljedeća naslijepna žena je ugledala mene nasmiješenog i lizaličastog ispod sata na Trgu. Tada je zastala, pogledala mob, odmjerila me kiselo kao da sam zgužvana i odbačena zagrižena šnita parizera, napravila grimasu i pobjegla. E, pobjegla! Bože blama... Ali ne seksa lijep, nego uporan, pa nisam odustajao!

Spoj šesti

Tada je došla ona, najteža, takozvana tri-u-jedan iliti neskafe žena, ona koja jedno misli, drugo govori i treće radi, od milja – štitnjačica. Nakon puno dopisivanja našli smo se kod mene. Napravio sam sarmu koju ona ne voli, donijela je liker koji ja ne pijem, posvadili smo se u tri minute oko glazbe, politike i feminizma/šovinizma, i cijela je večer djelovala kao uspjesi Hrvata u Ligi prvaka.

A onda je rekla: „Sorry, ubija me štitnjača pa skakućem u emocijama. Prekinula sam dugogodišnju vezu i moram se nekako povratiti u seksualni život. Ti si mi treći dejt ovaj tjedan, i više mi se ne da čekati. Ajmo to obavit'.“

No, lako je reći, a teško napraviti kad ti netko nije sjeo na prvu, a pogotovo kad se ta osoba troumi. Prvo je ona htjela odmah, ali joj je entuzijazam splasnuo dok sam se skinuo. Pa se rasplakala i htjela da je zagrlim. Pa sam je zagrlio i pozdravio se s erekcijom. Pa smo pijuckali i pričali, i onda sam je krenuo pratiti doma jer je prošla ponoć, a ja tad već odavno krmim, ali me je na vratima počela obasipati cjelovima.

Dok se skinula, prošlo ju je (zašto mi to radimo, tko sam ja, čemu sve!?), pa je prošlo i mene, i ode drugi kondom neiskorišten. Predložih nakon malo ćaskanja da je vozim doma, ona kaže - može.

Odjednom, usred vožnje me počne šlatati usred auta, ja uskrsnem, parkiram, ali ona ne bi u autu, nego kod nje doma. Ja treći put padnem, ali eto, dođemo do nje doma, ali pojavi se Lex Rex - samo da prošeta psa. Prošetamo tri kruga oko kvarta, ja bih doma, ali nema predaje, dođemo do nje u stan, ona zaključa i pita jesam li gladan!?

Ne, nisam gladan. Pitam, jesi li možda za seks, ona kaže – kako to misliš?

Ja ljut kao Habanero koji je upoznao Bhut jolokiju odlazim samoubojito skočiti u Savu dok se u zraku raznosim s tri kile eksploziva jer sam retard i pristajem na blind dateove, kad se ona odjednom resetira na tvorničke postavke „Želim te, sad“. I sve bi bilo OK da ja nisam ispucao količinu erekcija za taj tjedan, pa se Neodoljivi Neno samo šćućurio u rubu gaća bez ikakve naznake za suradnjom. „O, zašto se to meni uvijek događa?“, zavapi ona, ali nije znala da Riba ima džokera!

Napipao sam spasonosnu kutijicu u džepu, uzeo Alpha Strong u svitanje zore, i već za desetak minuta (ovo stvarno djeluje kao kvasac u toplome mlijeku) učinio jedno jutro posebnim. I nezaboravnim.

Kao da smo dobili Francuze u rukometu!

Divim se ljudima koji se uspiju skužiti na blind dateu, ali nekad te hoće, a nekad ne... Hvala nebesima da postoje bivše cure koje više nisu u cvijetu mladosti da naganjaju konobare i gitariste po birtijama, i koje su previše pametne da bi zahtijevale stalnu vezu. Kao i tim Alpha Strong tableticama koje ti već za desetak minuta nakon uzimanja pomognu zaboraviti da više nemaš 25 godina, sapu, energiju trkaćeg hrta, volju, kapetansku vrpcu i vrhunsku kondiciju, nego te samo podsjete da i u ovim desetljećima možete imati još bolji seks u kojem uživaju svi, a ne samo neki, i to bez previše razmišljanja.

A koja je vaša priča?