Možda jesu nježniji spol, ali kad treba, žene su okrutne ratnice Krhka, nježna, nemoćna, ona kojoj treba muškarac da bi se osjećala zaštićenom? Jesu li to riječi kojima se može opisati jedna žena? Nisu. Ja se nikada ne bih složila s tim.

Autor Kata Mijić Četvrtak, 08.03.2018. u 19:36

Ona koja drži tri ugla kuće, a i četvrti ugao se naslanja na ta tri, nikako ne može biti krhka, nemoćna, niti nježniji spol. Taj mit o nježnijem spolu odavno je razbijen. Ne, žene nisu nemoćne, nisu krhke, žene su jače od muškaraca. U to sam se uvjerila tijekom života. Ta ista žena može biti nježna, ali u trenutku kad privlači dijete u zagrljaj, kada pomaže nekom, ali ona i svi oko nje su svjesni snage koja se nalazi u njoj. Ta ista nježna osoba može biti okrutna ratnica kada za to dođe potreba.

Oduvijek nas uče, a pogotovo na našem području, da su žene slabija bića. Ne, to nije istina. To nikada nije bila istina. To je teorija koju su muškarci izmislili da bi uzdignuli sami sebe. Drugačije objašnjenje ne postoji. Ta teorija nas je i natjerala da kod nas želja za dokazivanjem tijekom života samo raste. Ono što jedna žena može, nikad nijednom muškarcu neće poći za rukom. Da li je kriva ta teorija što na teži način dolazimo do onog što je muškarcima olako polazi za rukom? Žena je podcijenjena, ali to nikada neće priznati. Ona će dokazati da su svi koji to misle u krivu. Ona će raditi dvostruko više da bi to dokazala, ali će dokazati.

Ta doza tvrdoglavosti koju svaka žena ima, od presudne je važnosti, isto kao i ponos koji nam je obilato dan.

Istina je da žena može biti nježniji spol, ali samo kad je u zagrljaju voljenog muškarca, a što je žena kad se ne nalazi na tom mjestu? Ona je radnica, majka, ona je osoba koja s posla ide doma i kuha s djetetom u jednoj ruci, a s kuhačom u drugoj. Ona je osoba koja sve stigne, i izvori njene snage su neiscrpni. Žena je osoba koja ne zna što znači biti bolestan, jer je bolest luksuz kojeg same sebi ne mogu priuštiti. U ovom slučaju mislim na prehladu i slična stanja. Ona ne može reći djetetu, boli me, ona se mora pobrinuti za to dijete.

Biti jaka, to je jedini izbor kojeg žena ima. Ona je ta koja drži obitelj na okupu, ona je ta koja upravlja sa svim, ona je stup društva, a stupovi su sami po sebi potporanj bez kojeg se sve ruši.

Stoljećima smo bile podcijenjene, ali smo upravljale iz sjene. Izborile smo se za ravnopravnost, a jesmo li ostvarile cilj? Da li je to samo zavaravanje? Nekad je ženi mjesto bilo u kući, a sada radi, i obavlja sve one poslove kao i sve žene stoljećima prije nje. Žena nema radno vrijeme, žena ne može uzeti odmor i pobjeći od svega. Žena je supruga, majka, radnica, psihijatar, medicinska sestra, žena je sudac i advokat, žena je sve u jednom. To nam nitko ne može osporiti.

Ono što žena može, nijednom muškarcu neće poći za rukom. Zamislite samo muškarca u kuhinji s djecom? Sama pomisao na to trebala bi nam izmamiti osmijeh, ili užas zbog kaosa koji bi napravio u tim svojim pokušajima (čast izuzetcima). Čak i kad žele pomoći, odnemognu nam u većini slučajeva. Jači spol voli sve odluke ali i poslove, prepustiti nježnijem spolu.

Što li samo riječ ''nježnost'' krije u sebi? Riječ ''nježniji spol'' bih zabranila upotrebljavati kada su žene u pitanju. One su živi primjer neiscrpne snage, one su žene, a to je riječ koja sve objašnjava.

Zamislite muškarca sa prehladom? Iz sobe ćete čuti umiruće jauke, dokazat će vam koliko je prehlada strašna bolest. To je bolest koja obara u krevet, bolest koja iziskuje pažnju, a što je sa vama kada se prehladite? To ostaje nezamijećeno, jer bolest prebolite na nogama, za razliku od ''jačeg spola.''

I… drage moje žene, mogu vam samo reći da je svaka od vas dijamant, neke su još možda neizbrušene, ali će se s vremenom i vaša vrijednost i snaga prepoznati. Zna se što dijamant predstavlja, ali isto tako se zna što predstavlja jedna žena, a ona je najsnažnije biće na svijetu. Budite sretne što ste žene, i ne podcjenjujte same sebe. Postanite svjesne vrijednosti kojom obilujete, postanite svjesne uloge koju imate, i koja vam je dana.

Drugi će vas cijeniti onoliko koliko sami sebe cijenite, a to biste uvijek trebale imati na umu.

O autorici:

Ime mi je Kata Mijić, i od 1999. godine do sada objavljeno je više od 600 mojih životnih priča, 220 ljubavnih romana i 13 knjiga. Otkako pamtim želja mi je samo pisati. Pišem ljubavne romane i životne priče, najčešće u pauzama od posla koji nema veze s pisanjem, ali je plodno tlo za inspiraciju. Vjerujem da moje priče mogu pomoći ljudima kako bi živjeli sretniji i ispunjeniji život.