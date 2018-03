Na televiziji iza ponoći možeš dobiti odgovore na sva pitanja

Voditelje i voditeljice takvih emisija moglo bi se nazvati „živopisnima“, a i uređenje studija prilagođeno je takvom tipu emisije. Ukratko – stvorena je odgovarajuća scenografija i atmosfera predstave za naivne.

Ta predstava kao i svaka druga predstava košta pa se tako u dnu ekrana neprestano vrte cijene usluga proricanja: cijena SMS poruke je oko 1 eur, a cijena poziva nešto više od 1 eur po minuti razgovora.

I u novinama i na internetu sve pršti od ponude usluga raznih magova, vračeva, astrologa, gurua, vidovnjaka, tarot majstora, numerologa, bijelih vještica i vještaca, iscjelitelja i kojekakvih drugih (nadri)majstora. Sve ih zajedno trpam u isti koš jer sve su to „varijacije na temu“. A tema je kako dignuti lovu od onih koji prepuštaju da im drugi kroje sudbinu ili „samo daju smjernice“ što često dođe na isto.

Motivi zvanja vidovnjaka su vječna ljudska radoznalost i(li) potreba za dobivanjem nade u teškim životnim situacijama, a svi gore nabrojani po „pristupačnim“ cijenama nude upravo to – toliko željeni uvid makar u djelić nečije (dobre) budućnosti. Iskorištavaju ljudsku znatiželju, naivnost i očaj.

Mnogi nude i širi asortiman usluga koji se u prvom redu odnosi na zaštitu i skidanje uroka. Naišla sam tako i na ponudu za obiteljsko skidanje uroka i to s popustom (dobro da nema kupon bona – još) za slučajeve u kojima ne bi pomogla ni temeljita obiteljska terapija.

Ponuda je velika zato što je velika i potražnja iako smo društvo u kojemu se većina stanovnika deklariraju kao (veliki) vjernici. Točnije, društvo smo u kojem u svakom segmentu vlada licemjerje pa tako kao što na svakom koraku cvjeta korupcija i prostitucija tako cvjeta i ovakva djelatnost.

Petar Vlahov nekadašnji urednik i voditelj trećeg dnevnika na Hrvatskoj radioteleviziji 15.6.2016. godine nadahnut tadašnjim političkim zbivanjima i pojavljivanjem tri šestice u datumu 16.6.2016. u specijalnom javljanju ugostio je u dnevniku astrologinju Anđelku Subašić i bez imalo ironije zatražio da iznese prognoze o tome hoće li tadašnja hrvatska Vlada (u sastavu Karamarko-Petrov-Orešković) na „kobni“ datum pasti.

Taj dan nije pala Vlada, ali je pao Vlahov, točnije smijenjen je s mjesta urednika i voditelja informativne emisije Dnevnik 3. Također je dobio i opomenu pred otkaz.

A čovjek je samo ponudio još jedan uvid u mogući razvoj političkih događaja i sigurno je ˗ za ne tako beznačajan dio publike (jer tko onda koristi usluge svih tih proricatelja?) ˗ tumačenje astrologinje bila relevantno ili ako ništa drugo – interesantno.

Vjerojatno je Vlahov umjesto astrologa trebao ugostiti teologa.

Kako u vezi vezi svega ljudi imaju različita stajališta, tako ih imaju i na temu proricanja budućnosti. Tu su redom:

– oni koji se smatraju ozbiljnima i izrazito ih iritiraju osobe koje ih pitaju „Što si po horoskopu?“

Neki prema takvima u startu stvore takvu odbojnost da ih na osnovu tog upita trajno eliminiraju kao kandidate za svaku ozbiljnu komunikaciju. To je njihovo pravo, ali isto tako netko drugi će s punim pravom moći zakolutati očima na neku njihovu infantilnost ili glupavost u ponašanju koje možda oni nisu svjesni.

I da, postoji još jedna kategorija ˗ osobe koje kažu da ne vjeruju u te besmislice i to je doista istina na njihovoj svjesnoj razini, ali ih isto ponekad po tom pitanju nešto štrecne i zagolica…

Kao kada netko zna da crna mačka ne donosi nesreću, ali mu isto nije drago kada mu pređe preko puta.

Poput onih koji skoro posramljeno kažu da igraju loto i igre na sreću samo iz zabave. Netočno – da barem malo ne vjeruju u mogućnost dobitka – ne bi igrali, ali to ne žele priznati.

Igre na sreću nikada ne igraju ili vrlo rijetko igraju oni ljudi koji ne vjeruju da se nešto može dobiti tek tako, pukom srećom. Ili barem ne vjeruju da oni sami mogu dobiti nešto na taj (lagan) način već jedino mukotrpnim radom.

Često će reći da nemaju novaca za bacanje ili da je sve ionako namješteno i to zbilja na svjesnoj razini i misle, ali podsvjesno zapravo ne vjeruju da je tako nešto (za njih) moguće. Misle da se moraju truditi i mučiti i da jedino tako nešto mogu zaraditi.

Od svih „grana predviđanja budućnosti“, osobno mi je najbliža astrologija.

Za vrijeme prve dvije godine studiranja ekonomije u Rijeci, bilo mi je egzotičnije i zabavnije otkrivati osnove astrologije nego osnove ekonomije, ali brzo sam došla do zaključka da, kao i u svakom području, tako i u astrologiji, dobra upućenost zahtijeva posvećenost, znanje i talent za povezivanje i tumačenja.

Čak sam bila naručila izradu osobnog horoskopa u jednoj maloj trgovini u Starom gradu koja se bavila prodajom kristala i „okultne“ literature.

Izvukla sam ga nedavno kada sam pretraživala neke bilješke i ustanovila da je dobar dio sadržaja onda bio prepisan (hvala google) iz nekih astroloških knjiga i to općenita obilježja za moj horoskopski znak, znak Jarca, pa mi tako, u okviru najpoznatijih jarčevskih karakteristika, stoji da sam „ozbiljna i uporna“ (da, mogu biti jaaako ozbiljna).

Zatim su opisane (ili točnije prepisane) opće karakteristike za znak Vage i moj podznak u Vagi. Tako u mom horoskopu piše da „pod jakim utjecajem Venere volim lijepe stvari“ (ma vidi ti to).

Piše dalje, da su mi zbog Merkura u trećoj kući moguća česta putovanja (i kraća i duža). Istina, skupilo se tijekom svih ovih godina nešto kilometara iako su moje želje još veće. Nisam doduše sigurna prizna li se sve to s obzirom da nisam sve objavila na fejsu i drugim društvenim mrežama. Štoviše, s nekih putovanja niti nemam slika jer mi se nekad lijeno slikati (zbog čega mi je kasnije krivo) pa onda kao da nisam nigdje ni bila, no dobro, to je sad druga tema (tko mi je kriv).