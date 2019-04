Najava četvrtfinala LP: Svi putevi odsad vode u Madrid

Nakon završenih prvih utakmica prolazak za Ajax, Juventus i Manchester United činio se kao nemoguća misija, no Liga Prvaka ponovo je pokazala onu svoju posebnu čar. Prolazak u četvrtfinale su još osigurali Manchester City, Tottenham, Barcelona, Liverpool i Porto.

Ove sezone vraća se stari format, neće biti ždrijeba nakon četvrtfinala, nego se potencijalni protivnici već znaju. Ždrijeb nam osim duela Manchestera i Barcelone nije spojio neke klasike, ali bi zato mogli imati polufinale za pamćenje. Bolji iz duela Ajaxa i Juventusa ide na boljeg između Liverpoola i Porta, dok potencijalni prolazak Manchester i Barcelonu vodi na Tottenham ili Manchester City.

Englezi imaju najviše predstavnika, čak četiri, što su zadnji put imali 2009. Iako su poznati po dominaciji u europskim natjecanjima, Španjolska je ostala samo na Barceloni. Čast Italije brani Juventus, dok su dva najveća „underdoga“ Porto (Portugal) i Ajax (Nizozemska) također jedini predstavnici svoje zemlje.

Nakon što su u osmini finala izvukli možda i najtežeg mogućeg protivnika u vidu Bayerna, prema crvenima iz Liverpoola ždrijeb je ovoga puta bio milosrdan. Porto je najlošija ekipa u ovom ždrijebu, ne mogu se nositi ni s jednom drugom ekipo, ni talentom ni taktički ne bi smjeli predstavljati problem ekipi protiv Liverpoola. Baš smo ovaj dvomeč imali prilike gledati prošle godine u osmini finala gdje je Liverpool prošao s ukupnih 5-0. Pet golova u mreži Porta na Dragau u prvoj utakmici bila je demonstracija sile Kloppovog Liverpoola, dok je uzvrat na Anfieldu bio samo formalnost.

Liverpool je sada nešto drugačija ekipa, možda ne toliko atraktivna za gledanje kao prošle sezone, ali puno ozbiljnija i discipliniranija u obrani. Klopp ove sezone ima i više prostora za rotaciju nego prošle sezone, a povratak Oxladea – Chamberlaina bi mogao biti ključan u Liverpoolovoj borbi na dva fronta. Jurgen Klopp se još jednom pokazao kao „crna mačka“ za Bavarce, onakva predstava na Allianz Areni dokaz je da je Liverpool ponovno jedan od glavnih kandidata za titulu europskog prvaka. Baš kao i Liverpool, Porto je u domaćoj ligi u grčevitoj borbi za titulu. Što se tiče grupne faze i osmine finala, Porto je imao daleko najlakšu skupinu, dok su u osmini finala prošli Romu nakon produžetaka. Taj dvomeč je lako mogao otići i u drugom smjeru, Roma je u sudačkoj nadoknadi lako mogla dobiti jedanaesterac za prolazak. Stvarno ne vidim način na koji bi Liverpool mogao ispasti od Porta, prije svega razlika u kvaliteti je ogromna, a ostale okolnosti također idu na stranu Liverpoola.

Kao i prošle sezone, ponovo se u četvrtfinalu sastaju dva Engleska predstavnika, što znači da će i ove sezone imati najmanje jednog predstavnika u polufinalu. Manchester City Pepa Guardiole melje sve pred sobom, ove sezone su osvojili već jedan kup, a u utrci su trenutno za još tri trofeja. Osim Lige Prvaka, čini se da će titulu Premier lige morati braniti do posljednjeg kola, a ostaje im još i završnica FA kupa. Malo je ekipa koje bi mogle podnijeti takav tempo i borbu na toliko različitih frontova. City osim što ima izgrađen savršen sistem i najbolje napadačke mehanizme na svijetu, imaju širok i kvalitetan roster. Pa tako kroz sezonu mogu preživjeti ozljede najboljih igrača poput De Bruynea, Aguera, Mendyja, a da im rezultati ne pate previše. Kroz ligaško natjecanje City je savršena ekipa, no poznato je da Pep Guardiola nakon napuštanja Barcelone baš imao problema u završnici Lige Prvaka.

„Građani“ su zadnji put do polufinala došli 2016. pod palicom Manuela Pellegrinia, dok je Pep zadnji put u polufinale ušao tek 2015. s Bayernom. S druge strane Tottenham je zadnji put bio u četvrtfinalu 2011., što nam govori da ni jedna ni druga ekipa nemaju neku tradiciju igranja završnice Lige Prvaka. Tottenham je u sezonu ušao bez ijednog pojačanja, bez vlastitog stadiona, s istrošenim igračima nakon SP-a i ozljedama s kojima se cijele sezone muče njihovi glavni igrači. No, Pochettino se prilagodio. U prvi plan je ubacio neke druge igrače, uspio je puno lakše od očekivanog izbaciti Dortmund u osmini finala, a trenutno drži treće mjesto u Premier ligi gdje ih očekuje grčevita borba za mjesto koje vodi u Ligu Prvaka iduće sezone. Spursi su trenutno u lošoj formi, doveli su u pitanje plasman u top četiri, no možda će im konačno otvorenje novog fantastičnog stadiona biti dodatni motiv u završnici sezone.

Obje ekipe se odlično poznaju iz lige, Pochettino je pobijedio u svojoj prvoj utakmici protiv Pepa u Premier ligi, ali zato je izgubio čak četiri za redom. Stoga, karte će manje-više biti „otvorene“. Spursi će se teško moći nadigravati s ovakvim Cityjem, no ako na Etihad odu neporaženi, probaju odigrati na manji broj golova i održe aktivan rezultat do završnice, sve je moguće.

Unatoč tome što su prvu utakmicu izgubili 1-2, „Kopljanici“ su režirali veliki preokret na Bernabeu i izbacili Real Madrid. Zadnje ispadanje Reala iz Lige Prvaka bilo je sad već davne 2014. godine, što još više uvećava ovaj pothvat. Ekipa Erika ten Haga prosječno je stara samo 23 godine, unatoč tome, „Kopljanici“ su pokazali dozu iskustva i hrabrosti da preokrenu dvomeč u svoju korist protiv tako teškog i iskusnog protivnika. Problem Ajaxa protiv Juventusa bi mogao biti taj što im Juventini neće ostaviti prostor kakav im je ostavljao Real, posebno u prvoj utakmici. Tako bi sjajni Dušan Tadić, Zyech, Neres i ostala ekipa mogla naletjeti na čvrsti obrambeni bedem Juventusa.

Nizozemci su ekipa koja se voli nadigravati, igrati na gol više, dok će Juve pokušati totalno suprotno. Juventus je baš kao i Ajax, izveo neočekivan preokret u drugoj utakmici protiv Atletica i sada uz veliko samopouzdanje cilja na toliko sanjanog „klempu“. Za razliku od prošle sezone, Juve sada ima Cristiana Ronalda, a kada imaš Cristiana Ronalda, čovjeka koji je od zadnjih pet Liga Prvaka osvojio četiri, tvoje šanse se značajno povećavaju. Realno, Juventus ove sezone ne igra toliko dobar nogomet, u ligi su uvjerljivo prvi i igraju baš onoliko koliko im treba. Ranjivi su, ali nisam siguran što to ten Hag može pripremiti da bi iznenadilo Allegrijevu iskusnu i polivalentnu ekipu.

—95 major trophies between them

—Two of Europe's wealthiest clubs

—Last two meetings were in the Champions League final



In one week, Manchester United and Barcelona face off in the UCL quarterfinals 👀 (via @brfootball) pic.twitter.com/7j3LqeNi72