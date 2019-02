Najveća laž koju muškarac kaže ženi: 'Idem na jedno pivo.' Taman ako sad krenemo, svi stignemo na knap obavit sve obaveze. Račun plaćen, oblačimo se i ustajemo, kad ono... Ušao u birtiju onaj frend kojeg nitko od nas nije vidio preko dva sata i zove rundu. Kako to odbiti?

Autor

Jedna od najčešćih i najvećih laži koje muškarac uputi bilo kojoj ženi u svom životu, a da u početku ni sam nije svjestan da je laž je : ˝Idem samo na jedno pivo...˝ To uvijek tako krene. I uvijek je takav dogovor. I onda sjedneš s frendovima. Naručite to jedno pivo.

Može te doma čekati cura, žena, mama, pudlica.

Nebitno tko čeka. Uvijek nešto moraš obavit prije nego dođeš kući. Popit ćeš jedno pivo i krećeš. Prvo je uvijek bezazleno. Ali brzo. Ipak treba utažit žeđ. Ajde popit ćemo još jedno. Drugo već lagano vuče treće jer je prolazno vrijeme ispijanja iznenađujuće brzo, a doma vas ne očekuju još barem sat i pol. Ide lagano treće.

Priča se rasplamsala. Počinje se rjeđe gledati na sat. Svi su okrenuli rundu, mora i ovaj četvrti. I tako krene...

Dotaknemo se mi tu različitih tema. Obično potaknu od onoga što trebamo doma obaviti. Obećao si ženi da ćeš skuhati ručak. To četvrto pivo kao da ti nekako otvara horizonte. Počneš razmišljati o stvarima za koje si bio uvjeren da te ne interesiraju, a sad su nevjerojatno bitne.

Žena je doma gladna, ali brate jel ti znaš koliko ima gladne djece u Africi? Kako bi mi njima mogli pomoći? I što bi bilo da mi sad jedan dan preskočimo ručak? Ako preskočimo ručak nećemo im pomoći, ali imaš osjećaj da ti to žena baš i ne razumije. A realno, imaš još pola sata do roka kad moraš doći kući, neće ona saznati kako je to biti gladan. Sve ti stigneš.

Odeš na WC. Vratiš se i čeka te još jedno pivo. Putno. Pa da se rastanemo kao ljudi. Čeka te cura u stanu, a dogovorili ste nekakvu šetnjicu pa poslije odlazak u kino. Ono, baš je voliš i dobro će ti doći šetnjica u zagrljaju voljene cure nakon druženja s frendovima. Iako, ona bi gledala nekakvu romantičku komediju, a tebi je Jean-Claude Van Damme super.

Kad njih četvorica glume to je top. Preneseš svoje probleme frendovima, oni se naravno slože i pljuju po tim ženskim filmovima usput skrivajući mobitel na kojem je zadnja pretraga bila ˝The Notebook˝. Neka, razumijemo se. Bliži se šetnjica. Ustaješ na WC. Shvaćaš da će šetnjica biti moguća samo ako se nakon povratka odmah uputiš kući.

Cik-cak do WC-a nije neka drama. Svjež zrak će pomoći. Vraćaš se, naravno da je još jedna runda na stolu jer se pojavio onaj jedan koji je solo. Kako on dobro živi. Taj film bi se lagano mogao pretvoriti u kompilaciju hrkanja u javnosti. Mama te pozvala na obiteljski ručak. Baš je sretna što dolaziš da se svi malo družite. Sretan si i ti. Samo je jedna mama.

Pive je puno više. Jedva čekaš druženje, samo se moraš kući na brzinu otuširati i dovesti u neki normalan red jer ako na druženje dođeš nakon oblaka dima od cigareta moraš objašnjavati kako si došao parnom lokomotivom i ubacivao onaj ugalj da brže stigneš. A oči kad se zacrvene poput rezerve u autu, odmah svi znaju da nešto nije u redu.

˝Dečki, dosta je! Jesmo otišli?˝ - moraš biti onaj koji inicira odlazak, inače će doći vrijeme da ćete tražit državljanstvo te birtije koliko ste već imali prebivalište u njoj. I dečki se slože.

Taman ako sad krenemo, svi stignemo na knap obavit sve obaveze. Račun plaćen, oblačimo se i ustajemo, kad ono... Ušao u birtiju onaj frend kojeg nitko od nas nije vidio preko dva sata i zove rundu. Kako to odbiti? Pa moramo vidjeti kako je on, kako njegovi, što se dogodilo otkad se nismo vidjeli. Mora to svako razumjeti. I to je trenutak kad sve ode u nepovrat.

Sad lagano kreću pozivi. Mislim da i daleko jači glumci od one četvorice Van Damme-ova mogu biti ljubomorni na glumu koja se događa pri prvom odgovoru na poziv. Kad si skroz trijezan ne biraš toliko riječi koliko ih biraš tada. Istina je da u principu uvijek imaš par istih rečenica koje si s godinama već izvježbao, ali... Ugasiš vatru na neki kratki period.

Nije zadovoljna, ali što da radi? Vaša se priča toliko razvila i toliko ste blizu otkrića kompletnog smisla života da se nisi ni okrenuo, a već opako kasniš. Priča je bila toliko napeta da nisi baš gledao na mobitel. Realno, jel se mogu nekakvi rokovi nas običnih ljudi mjeriti sa smislom cijelog univerzuma?

Kad konačno isplivaš iz tih filozofskih misli pogledaš u mobitel i shvatiš da je broj neodgovorenih poziva toliki da ti je samo to posisalo pola baterije. Sad se više nema smisla niti javljati. Poruku ćeš već nekako natipkat, pa makar sastavljanje jedne suvisle trajalo pola sata. Ionako kasniš. Čisto da zna da si živ. A ona kući već na brzom biranju ima GSS.

Svi ste u istom problemu pa ide još barem jedna runda za hrabrost i snagu suočavanja. Super je ako se posvađamo, loše je ako je razočaraš. Treba krenuti kući. Snaga je skupljena. Grliš se i ljubiš s frendovima kao da ideš u rat. U tom trenu stvarno i imaš takav osjećaj. Pričat će tko preživi.

Dođeš kući u neko gluho doba s onom svježom ribom. Sad je samo leš. Koji smrdi. I super se stopio s onom svježom blitvom. Koja isto smrdi. Očekivao si gledat romantičnu komediju, a gledat ćeš ˝Bijes boga zmaja˝.

Ona koja te doma čeka je zmaj. I bog. Sad ti je samo preostalo da se ponašaš kao kad te policajac zaustavi nakon par rundi. Lažeš. ˝Šta si pio?˝ - odgovor je uvijek tri piva. Da si popio sedam litara žestica i duplo više litara pive i nije te bilo kući deset dana, odgovor je uvijek tri. Jer jedna je premalo i preočita laž. Dvije su onako taman, ali ne opravdavaju nepojavljivanje kući. Tri je idealan broj za laganje.

Znaš ti da lažeš, zna ona – ali oko te laži se možete složit. ˝Gdje si do sad?˝ - krenuo sam kući prije sedam sati, ali onda sam naišao na veliku tragediju gdje je orangutan pobjegao iz zoološkog vrta i bijesan pravio probleme po gradu. Ljudi su me zamolili da im pomognem i ganjali smo ga toliko dugo da sam se evo sav uspuhao, oči mi se zacrvenile od straha i jedva hodam od umora.

Kad sam se malo primirio popio sam jedno pivo da dođem sebi i zato sad smrdim. Ili bilo koji drugi odgovor u tom trenu može proći. U tvojoj glavi. ˝Zašto si došao s taksijem?˝ - popio sam tri pive, a to je već iznad dozvoljene količine alkohola u krvi za sigurnu vožnju i kao uzoran građanin držim se svih zakona.

Ako je kojim slučajem povjerovala orangutanu, taksiju neće. Sve to začiniš s redom isprika, redom kajanja i pokunjenim hodom do mjesta na kojem večeras smiješ spavat.

Tako da, drage žene, kad se ne pojavimo u dogovoreno vrijeme to ne znači da vas ne volimo ili ne poštujemo. To samo znači da se taj dan tako loše poklopio horoskop i milijun drugih situacija na koje ne možemo utjecati da vrijeme postane relativan pojam, a obaveze još relativnije...

Da, za*ebano je to jedno pivo....

O autoru:

Volim pisanje, fotografiju, pjesmu, 'sve što vole mladi'... Svoje misli često pretočim u tekst i nadam se da će se dio tih misli svidjeti i vama koji ih čitate...

Pratiti me možete na Facebooku i na Instagramu.