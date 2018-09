Ovih 19 filmova svi ćete morati ove jeseni pogledati u kinima Nakon serija, filmovi. Pred Vama je izbor najzanimljivijih kino naslova koji će premijeru imati ove jeseni.

Datumi početka prikazivanja odnose se na američke premijere, a odabrani filmovi su:

The Predator

Davne 1987. godine Shane Black bio je član grupe specijalaca (Hawkins) koje je razmontirao lovac, vanzemaljac. Preživio je samo Dutch, film je postao akcijski klasik. Naravno riječ je o Predatoru kojem se Shane Black vraća 2018. kao redatelj i jedan od scenarista. Od 1987. Black je snimio nekoliko zanimljivih naslova ("Kiss, Kiss, Bang, Bang", "Dobri momci") i mogao bi oživjeti priču o Predatoru na pravi način. Trailer otkriva da u filmu nije riječ samo o jednom Predatoru...

Datum početka prikazivanja: 14. 09.

Recenziju Predatora možete pročitati ovdje.

White Boy Rick

Kriminalistička drama "White Boy Rick" vraća nas u osamdesete godine prošlog stoljeća. Richard Wershe Jr. tek je napunio 15 godina, ali je već u igri. S ocem obavlja sitne nezakonite poslove - Richardove odnosno Rickove ambicije su puno veće. Uskoro počinje preprodavati drogu, zarađuje ogroman novac i počinje raditi za FBI. Glavni aduti filma su nevjerojatna istinita priča kao i glumačka ekipa. Vrlo dobar trailer otkriva da je redatelj pogodio ugođaj vremena u kojem se odigrava priča o tinejdžeru koji je igrao za obje strane.

The Sister Brothers

Jacques Audiard u filmografiji ima naslove poput "Rđa i kost" i "Un Prophet". "The Sisters Brothers" projekt je u s najjačom glumačkom ekipom koju je Audiard okupio u dosadašnjoj karijeri. Radnja filma nas vraća u 1850. godinu, prati braću plaćenih ubojica Eli i Charlieja zanimljivog prezimena - Sisters. Braću interpretiraju John C. Reilly i Joaquin Phoenis - kada im dodamo i Jakea Gyllenhaala, Rutgera Hauera i Riz Ahmeda onda je pred nama puno glumačkih imena zbog kojih se "The Sisters Brothers" ne smije propustiti.

Datum početka prikazivanja: 21. 09.

Fahrenheit 11/9

Nakon "Fahrenheita 9/11" u kojem je istražio pozadinu napada na blizance i javno iznio nepoznate činjenice u vezi George W. Busha, Michael Moore je snimio nastavak. Tema je, naravno, Donald Trump, ali i stanje američkog društva. Iako ima trenutaka kada je pretenciozan i neobjektivan, Moore svojim dokumentarcima razotkriva mnoge tamne strane najveće svjetske sile.

The Old Man and the Gun

Prije nekoliko dana Robert Redford je objavio kraj karijere. Umorio se filmski veteran i odlučio zaključiti svoju filmsku priču. Redford nije samo glumačka i redateljska ikona već je i osnivač najpoznatijeg nezavisnog filmskog festivala u Sundanceu. Prije odlaska u mirovinu Redford je snimio kriminalističku dramu "The Old Man and The Gun". Film je temeljen na istinitoj priči o Forrestu Tuckeru bjeguncu iz zatvora San Quentin. Nije Tucker ni prvi ni zadnji koji je pobjegao iz zatvora, ali malo je onih kojima je to uspjelo u sedamdesetoj godini života. U filmu Davida Lowerya Redford je, naravno, dobio glavnu ulogu. Uz Redforda u filmu nastupaju Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover i Tom Waits. Ako je suditi prema prvim reakcijama onih koji su pogledali film, Old Man se oprostio u velikom stilu.

Datum početka prikazivanja: 28. 09.

Venom

Početak desetog mjeseca donosi dugoočekivanu superjunačaku strip ekranizaciju. U poplavi superjunačkih filmova "Venom" bi modao donijeti nešto novo, drugačije. Eddie Brock odnosno Venom zapravo je antijunak, borba s vlastitim demonima i tamnom stranom vlastitog postojanja važan su dio priče kojeg naglašava Venom. Glavnu ulogu prihvatio je, kako glumac kaže na nagovor sina koji je obožavatelj Venoma, Tom Hardy. Hardy ima superjunačkog filmskog iskustva (vrlo dobar nastup u završnom dijelu Nolanove trilogije o Batmanu). "Venom" je i prije premijere planiran kao trilogija - hoće li tako i biti saznat ćemo za nešto manje od mjesec dana kada se budu zbrajali milijuni dolara zarade na svjetskim kino blagajnama.

Datum početka prikazivanja: 05.10.

A Star is Born

Prve reakcije kritike i malobrojne publike koji su pogledali film redatelja/jednog od scenarista i glavnog glumca Bradleya Coopera većinom su izuzetno pozitivne. Cooper glumi Jacksona Mainea posrnulu glazbenu zvijezdu koji se bori protiv alkoholizma. Stvari se mijenjaju kada Maine upozna novo glazbeno lice Ally talentiranu pjevačicu koja se tek probija na glazbenom nebu. Maine pomaže Ally da postane zvijezda te uz njenu pomoć pokušava pobijediti vlastite probleme...

Glazbena drama u kojoj Cooper ima dostojnu partnericu - Ally glumi Lady Gaga. Film koji bi mogao imati vrlo zapaženu ulogu na dodjelama nagrada za ovogodišnja filmska ostvarenja. Barem u glazbenim kategorijama.

First Man

Nakon "Whiplasha" i "La La Landa" američki redatelj Damien Chazelle vodi nas u svemir. Točnije na Mjesec. "Prvi čovjek" priča je o Neilu Armstrongu i njegovoj ekipi - prvim ljudima koji 1969. stupili na Mjesec. Chazelle je obnovio zapravo nastavio suradnju s Goslingom koji je prihvatio ulogu Armstronga. Gospođu Armstrong tumači Claire Foy. Prema riječima redatelja "Prvi čovjek" ispričat će priču o prvom čovjeku na Mjesecu te prikazati kako je misija utjecala na njegovu obitelj. Još jedan potencijalni kandidat za filmske nagrade.

Datum početka prikazivanja: 12.10.

Beautiful Boy

Godine 2012 belgijski filmaš Felix Van Groeningen rasplakao je mnoge filmom "The Broken Circle Breakdown" nekima poznatijim pod imenom "Alabama Monroe". Bolno teška životna priča osvojila je brojne nagrade te je nominirana za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma. Dolazak redatelja u Hollywood obilježen je sličnom tematikom - životna priča o odnosu oca i sina temeljena je na kniževnom predlošku koji su napisali Nic i David Sheff koje u filmu glume Steve Carell i prologodišnja glumačka senzacija Timothee Chalamet.

Halloween

Michael Myers se (ponovo) vratio. No, za razliku od mnogih prethodnih povratak ovaj bi trebao biti u stilu i za pamćenje. Radnja filma Davida Gordona Greena ("Joe") nastavlja se na film iz 1978. godine - nema uskrsnuća ili sličnih načina da se na umjetan način oživi Michael Myers. Green je okupio staru ekipu - uz Jamie Lee Curtis i Nicka Castlea projektu se kao izvršni producent pridružio i John Carpenter. Dovoljno za (barem) dobar komad filmskog straha prije Noći vještica.

Datum početka prikazivanja: 19.10.

Serenity

Redatelj i scenarist "Serenitya" je Steven Knight zaslužan za izvrsni one actor show Toma Hardya u filmu "Locke". U novom scenarističko-redateljskom projektu Knight se bavi tajnama prošlosti i osvetom. Glumačka ekipa vrlo zanimljiva - uz McConaugheya i Anne Hathaway u filmu nastupaju i Diane Lane i Jason Clarke.

Bohemian Rhapsody

Jedanaest mjesec počinje u ritmu hitova jedne od najvećih glazbenih družina u povijesti. "Bohemian Rhapsody" priča je "Queenu" i neponovljivom Freddieju Mercuryu. Puno je problema bilo tijekom snimanja filma, ali traileri i najave izgledaju vrlo dobro. Težak je zadatak na redatelju Singeru i glumačkoj ekipi posebno misteru Robotu Remiju Maleku koji je uskočio u kostime Freddieja Mercurya - karizmu banda i pjevača nije lako prenijeti na film. Kakav god rezultat bio "Bohemian Rhapsody" vrijedit će pogledati u kinu. Gledati i slušati.

Datum početka prikazivanja: 02.11.

Suspiria

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha filma "Skrivena ljubav" (Call Me By Your Name) talijanski filmaš Luca Guadagnino odlučio je da njegov idući projekt bude remake. I to ne bilo kakav - Guadagnino je izabrao "Suspiriu" Daria Argenta iz 1977. godine. Dakota Johnson i uvijek zanimljiva, originalna Tilda Swinton redateljev su odabir za horor remake u trajanju od 150 minuta.

The Girl in the Spider's Web

Nastup u "Prvom čovjeku" i uloga gospođe Armstrong nije jedina u kojoj ćemo ove jeseni gledati Claire Foy. Nakon Noomi Rapace i Rooney Mare, Foy je treća glumica koja interpretira Lisbeth Salander. Riječ je o adaptaciji istoimenog romana Davida Lagercrantza nastalog nakon iznenadne smrti pisca Millenium trilogije Stiega Larssona. Redatelj filma je Fede Alvarez ("Zla smrt" remake i "Ne diši"), jedan od scenarista je u ovom pregledu već spomenuti Steven Knight. Sadržaj? Lisbeth Salander i Michael Blomkvist ponovo razotkrivaju kriminal i korupciju unutar države uz sređivanje ponekog zlostavljača...

Datum početka prikazivanja: 09.11.

Operacija Overlord

"Overlord" je projekt s najoneobičnijom točnije najotkačenijom pričom od svih u ovom pregledu. Radnja se odigrava tijekom Dana D. Grupa američkih vojnika iskrcala se u neprijateljsku pozadinu. U potrazi za ostalim jedinicama pronalaze tajnu bazu njemačkih vojnika. Zapravo ovi vojnici su nešto drugačiji - eksperimenti njemačkih znanstvenika, pokušaj da se stvore nedodirljivi supervojnici stvorio je vrstu zombija.

Akcija i horor istodobno i ratni film. Sve navedeno je "Overlord" projekt pod nadzorom JJ Abramsa. Koliko će Overlord privući publiku saznat ćemo za otprilike dva mjeseca.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Filmski serijal o Harryu Potteru davno je završio, ali snimanje filmova prema književnim predlošcima J.K. Rowling ide dalje. Nakon više od 800 milijuna dolara zarade prvog filma Čudesne zvijeri se vraćaju. Dio radnje nastavka događa se u Hogwartsu, jedan od protagonista je i mladi Dumbledore. Prema riječima redatelja nastavak je malo više mračniji i znatno više maštovitiji od prvog filma. Uz Eddieja Redmaynea koji ponavlja ulogu Newta Scamandera u filmu nastupaju Jude Law, Ezra Miller, Zoe Kravitz i posrnuli Johnny Depp.

Datum početka prikazivanja: 16.11.

Widows

"Udovice" su prvi dugometražni projekt redatelja Stevea McQueena nakon nagrađivanog "12 godina ropstva". McQueen je i jedan od scenarista filma - kao asistentica na izradi priče, scenarija sudjelovala je i Gillian Flynn. Radnja prati četiri žene, udovice koje nakon smrti muževa nastoje (pre)živjeti. Pokojni su muževi bili mafijaši, kriminalci i nastaviti život neće biti jednostavno...

Film čija je radnja smještena u Chicago okupio je sjajnu glumačku postavu - Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki i Cynthia Erivo tumače glavne protagonistkinje dok su sporedne uloge dobili Liam Neeson, Jon Berthnal, Robert Duvall i Colin Farrell. Kriminalistička drama od koja su očekivanja velika.

Creed II

"Creed" je bio jedno od najugodnijih filmskih iznenađenja 2015. godine. Udahnuo je film novi život serijalu o Rockyu, zaradio novac i Stalloneu donio nominaciju za Oscara (glumac nominaciju nije potvrdio - bolji je bio Mark Rylance u "Mostu špijuna"). S obzirom na navedeno nastavak nije nikakvo iznenađenje. Umjesto Ryana Cooglera u redateljsku stolicu sjeo je Steven Caple Jr., većina glumaca ponavlja ulogu iz prvog filma - novi su Florian Munteanu i Dolph Lundgren. Da, Ivan Drago se vratio, ima sina koji je spreman za obračun s Adonisom.

Datum početka prikazivanja: 23.11.

Robin Hood

Nova, tko zna koja po redu verzija Robina Hooda stiže krajem jeseni. Taaron Egerton ("Kingsman" odabrane je za novog Robina koji ima i učitelja; Litlle John je Jamie Foxx. Dio filma snimljen je u Dubrovniku i, ako je suditi po traileru, u ovoj priči o Hoodu možemo očekivati više akcije nego u prethodnim filmovima. Koliko je to dobra vijest saznat ćemo krajem 11 mjeseca.

