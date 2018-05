Ne žalim što sam desetljeće provela u vezama s pogrešnima Kad pogledam ružnoj istini u oči, dođem do još ružnije spoznaje da sam dobrih zadnjih deset godina u komadu potrošila na veze s pogrešnim ljudima.

Autor Nika Ostoić / nikaostoic.wixsite.com Ponedjeljak, 21.05.2018. u 14:11

Znam, znam, bilo je relativno dobro dok je trajalo, ali kad se sve zbroji i oduzme to je jedan veliki bullshit zbog kojeg moram u potragu za izgubljenim vremenom. Teško da vjerujem u neku pravu ljubav. ''Kako možeš biti tako pesimistična?'' - govore mi so-called prijateljice referirajući se odmah na svoje veze temeljene na pravoj ljubavi ne znajući da njihovi odabranici meni i - tko zna još kome sve ne - nude seks. Sve je to nekako jadno.

Tu su naravno i ''sretno zaljubljene'' žene pa hajdemo malo o njima. Zapravo, ovo je tekst baš o njima. Te sve od reda misle da sam ja jadna jer mislim da je prava ljubav komercijalni bullshit za malu djecu i naivne glupače.

Ja mislim da su one jadne jer vjeruju da je činjenica da njihov odabranik drži sliku s njihovog vjenčanja za profilnu, a na coveru sliku njihovog novorođenog djeteta dokaz da je to prava ljubav. To što on masturbira okolo po mobitelima i inboxima s ciljem da to učini i uživo, to nije nimalo bitno jer ona njemu vjeruje. Pošto na fejsu piše da je voli. Takve se razvedu tek nakon dvoznamenkastog broja godina kad postane jasno kao dan što im muž radi, a one očajnije koje samo mole boga da ih on ne ostavi nikad, nego dobiju rak od razmišljanja o tome i umru. True story.

Ako se ikad odvažiš i kažeš nekoj od tih žena što ti njen odabranik piše, bit ćeš optužena da si luda, zla i da lažeš, a on će nju uvjeriti da se samo nešto zajebavao s tobom ili će dati neko slično, podjednako glupo objašnjenje u koje će tuka povjerovati jer on je njen čovik. A ja sam ljubomorna kurva. Smijeh! Jedan takav lik kojem se baš rodilo drugo dijete u njegovom sretnom braku, kad mi je nosio pozivnicu za vjenčanje pokušao me zažvaliti, a onda zabranio da moj tadašnji dečko dođe na to isto vjenčanje uz neko glupo objašnjenje tipa ''neće tvoji jebači dolaziti na proslavu moje ljubavi'' - na vjenčanje nisam otišla uz pitanje: Koje to ljubavi? Opet smijeh!

Glavno da njegova jedina žena vjeruje da je našla pravu ljubav i svog čovika jer on drži njihovu sliku s vjenčanja za profilnu. I svaki dan stavlja njenu sliku i sliku njihove djece uz natpis ''Moje sve''.

Čudno je kako žene doživljavaju Facebook kao mjerilo istine. I smiješno je kako ništa ne slute. Ili slute pa se prave da ne kuže, a onda dobiju rak od razmišljanja o tome.

Meni je, nije da se hvalim, potrebno puno manje da se odljubim od nekog, dovoljno mi je da mi se obrati tonom koji mi se ne sviđa i kažem bok, želim ti sve najbolje u životu. Bolje tako radikalno, pa biti single i cijeniti sebe koliko je to moguće nego biti u vezi ili još gore braku s čovjekom koji kao što već rekoh drka po mobitelima i inboxima. Od frajera sam u životu doživjela svašta, čak i to da su se sjetili da su pederi, ali nitko me nije varao. Jedan je pokušao pa mu je karijera završila tako da sam se odljubila u roku trideset sekundi.

Muž od jedne prijateljice koja kroz život kroči slijepa me svaki put kad me vidio pokušao hvatati za noge. Znao bi me tapšati u razgovoru i fol slučajno me potapšati po sisi. Šamar, majmune! Rekao joj je da se zajebavao. Ona povjerovala. Jer to je ha-ha dobra zeka peka. Riješila sam slučaj tako što ih izbjegavam. Isto slika s vjenčanja za profilnu i statusi ''Ljubav moja je moje sve sveto''.

Ženama je draže živjeti u iluziji da su našle pravu ljubav dok im se taj čovjek smije iza leđa i masturbira na slike njihovih prijateljica nego biti solo s nadom da će je možda jednom stvarno naći.

Možda prava ljubav stvarno postoji, možda nije komercijalni bullshit kao što ja mislim jer nisam ja najpametnija, ali jedno znam: te žene sigurno je nisu našle. Bolje iluzija nego ništa! David Copperfield and shit! Rainbows and unicorns! Slika vjenčanja za profilnu je dokaz svega! Ti tipovi valjda misle da bi im se slika vjenčanja kao profilna priznala na sudu kao dokaz da su vjerni. E pa znate kaj? Bog sve vidi i ako nisi na ulici! Šalim se, ne vjerujem u Boga nego želim reći: pametni sve vide i ako nisi na ulici jer nije sve na ulici, nešto je i u inboxu, a bome i u lascivnom SMSu!

Bljak, majmuni!

Jedan sretno oženjeni lik rekao mi je jednom uživo: ''Ako ti kažeš da ja sad skočim kroz prozor, ja ću skočiti''. Rekla sam: ''Nemoj'', a u biti sam trebala reći da skoči...

O autorici:

Nika Ostoić. Zagrezla u trideste, a misli da ima 17. Ljubiteljica pasa, zaljubljenica u mentol cigarete. Samoprozvani skriboman. Playboyeva kolumnistica. Ponekad model. Uzor onima koji traže pogrešne uzore. Trainspotting, ali bez droge.