Nek' se zna da je ženama mjesto isključivo u kuhinji Užasno je vruće. Nedavno sam si napravila rupe na petama jer sam nosila one minijaturne čarapice (koje se nose na plitke tenisice) na tenisice za koje su ti potrebne prave čarape.

To nisu žuljevi, to su doslovno rupe. Razmišljam što da iskombiniram s ružnim japankama koje nosim samo do trgovine, a do trgovine nosim odjevne kombinacije u kojima ne bih voljela da me itko vidi. Nemam ništa drugo od ljetne obuće jer nisam preselila stvari od posljednje selidbe. Nedavno sam u trgovini srela prijateljicu koja mi je rekla da izgledam kao seljanka. Na nogama sam imala te japanke. Mazohistički se odlučujem da ću ipak obuti tenisice i lažem sama sebe da će flasteri biti od neke pomoći.

Užasno je vruće i najradije bih hodala u badiću do grada, ali moram i do pošte. Tamo ne uspijevam obaviti ono zbog čega sam došla jer nisam ponijela dokument koji mi je trebao. Nekada nisam sigurna jesam li glupa ili samo imam problema s koncentracijom.

Za nekoliko minuta, u poštu ulazi moj najbolji prijatelj. Znoj se cijedi s njega i sve što želimo je hladno pivo. Mi smo iz malog grada i navikli smo na gotovo sve. U velikim gradovima ljudi često ne obraćaju pozornost jedni na druge, u malom gradu si često na tapeti. Osobito ako si drugačiji. Mi smo navikli na sve pa i na to da drugi znaju što je bolje za tebe, na to da te odmjeravaju i ogovaraju i na to da su ljudi često nevjerojatno konzervativni. Ovo posljednje sam uvijek nekako vezivala za starije ljude. Pokušala sam ih nekada opravdati time što su odrasli u nekim drugim vremenima i trudila sam se što manje slušati o tome kako za njih nisu normalne istospolne zajednice ili kako nije normalno da žena bude ćelava i istetovirana.

Uvijek smo bili među cool ljudima, moj najbolji prijatelj i ja. Ti su ljudi nerijetko bili kreativni, razmišljali su na normalan način i nikoga nisu osuđivali. Kada se krećeš među takvim ljudima, i kada napustiš svoj i preseliš se u neki veći grad, zaboraviš da postoje konzervativni (mladi) ljudi. Zaboraviš na to sve dok se ne dogodi neko sranje, a sranje se događaju često, samo što često ne čujemo o njima. Zaboraviš da živiš među mladim homofobima i samoprozvanim ustašama koji ne znaju vlastito pismo i razliku između je l’ i jer. Zaboraviš da živiš među divljacima, a onda isti ti divljaci odluče ubiti nedužno dijete nakon škole. Kasnije će se isti ti divljaci izvući s minimalnim ili nikakvim zatvorskim kaznama. Užasno je vruće i moj najbolji prijatelj i ja nikako ne bismo pričali o ovakvim temama jer prevruće je za teme od kojih ti se dodatno kuha mozak.

Živimo u malom gradu i česta je pojava da ti se netko neplanski pridruži na kavi. Srećemo dvije prijateljice koje nam se pridružuju za stolom. Jedna od njih završava studij sociologije i govori nam o svom znanstvenom radu i anketi koju je provodila kako bi dokazala nekoliko hipoteza o stereotipima. Iako je zadnje što u trenutku odmora i uživanja u pivu želim čuti to da 90 posto maturanata u stručnim školama ne zna što znači apstinencija, postavljam joj potpitanja jer ipak želim znati u kakvoj to sredini živim.

Živimo u sredini kojoj nema spasa, pomislim u jednom trenutku, jer velik broj gimnazijalki smatra da je ženi mjesto s obitelji te da ne bi trebala ganjati karijeru.

Saznajemo još mnoštvo informacija koje možda i nisam htjela čuti, no sada sam sigurna da nisu bile suvišne. Doma sam otišla pomalo potištena i u šoku. Pitala sam se što će biti s našom državom, s našom djecom i budućnošću ako mladi „intelektualci“ misle da se žena mora šminkati svakoga dana te da je muškarac taj koji odlučuje o svemu? Užasno je vruće, a ja se trudim ignorirati bol i pulsiranje u petama. Ulazim u stan, izuvam tenisice i čarape. Opet krv na flasterima. Sjednem, onda, za stol i pomislim kako imam oca koji je liberalniji od većine vinkovačkih maturanata. Još sam u osnovnoj školi mislila da ne pripadam ovom gradu, sada sam u to uvjerena.

