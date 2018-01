Nema izgovora za ljenčarenje, 1. siječnja je - ponedjeljak... Koliko ste puta donijeli odluku da krećete od ponedjeljka, koji je ujedno 1. siječanj, a na kraju taj ponedjeljak nikad ne dođe? Taj kalendarski idealni početak dugo vremena bio je samo organizacijski mit.

Autor Andrea Tintor / RazliventaTinta.com Ponedjeljak, 01.01.2018. u 15:19

Početak 2018. je to odlučio promijeniti jer je 1. siječanj baš ponedjeljak.

Iako će se većina trijezniti taj ponedjeljak i gristi jer je radni dan u utorak pa će spojiti sve što se može pospajati s omiljenim hrvatskim sportom, skijanjem, moja nova godina će početi radno već treću godinu za redom.

Tijekom godina kad sam preležavala dane i dane čekajući idealni prvi u mjesecu ili prvi ponedjeljak shvatila sam da previše vremena bacam u prazno, a vrijeme svejedno prolazi. Baš iz tog razloga ga je potrebno iskoristiti na najbolji način za sebe.

Ono što mi se usjeklo u razmišljanje za kraj 2017. je pitanje: Trudiš li se dovoljno za sebe, gdje si u poziciji kad si sam sebi najveća konkurencija?

Koncept konkurencije i natjecanja promatram na dva načina: prvi način se odnosi na ljude koji neprestano govore da su sami sebi najveća konkurencija. S tim se samo djelomično slažem jer ako ne postoje i vanjski faktori koji će nas tjerati naprijed, kako ćemo se uopće pokretati? Mnogi ljudi govore kako se natječu sami sa sobom dok bezobzirno gaze preko drugih kako bi dobili ono što žele. Drugi način konkretnije prakticiraju proaktivni ljudi koji svakih nekoliko mjeseci naprave retrospektivnu evaluaciju gdje su bili i gdje, prema čemu idu u budućnosti.

Tajna uspjeha u vlastitom napretku je balans. Doziranje u kojoj mjeri ćemo se natjecati s drugima, a koliko sami sa sobom.

I’ve never viewed myself as particularly talented. I’ve viewed myself as…slightly above average in talent. Where I excel is with a ridiculous, sickening work ethic. While the other guy’s sleeping, I’m working. While the other guy’s eating, I’m working, poznata je izjava Willa Smitha, a kompetitivnost je u svojoj suštini, dok ne prelazi u zlobu, dobra stvar, bilo sami sa sobom ili globalnim čovječanstvom, na vama je izbor.

Dok se drugi budu trijeznili, za osjećaj mira da ste napravili nešto za sebe početkom godine prvo napravite plan, barem siječnja. Siječanj je najčešće mjesec kad se sve skupi i sredinom mjeseca društvo uhvati kolektivna depresija jer se nisu snašli u trenutku.

Jedini način da izbjegnete depresiju je da se snađete, sami zbog sebe.

Preispitajte svoje prioritete, napravite presjek prošle godine, zapišite svoje ciljeve i zadržite ih za sebe jer jedino tad ćete se moći posvetiti njima. U potpunosti.

A ja vam u novoj godini želim samo zdravlje.

Za ostalo radite i zaradite sami...

O autorici:

Zovem se Andrea Tintor, autorica sam bloga 'Razlivena Tinta' i zaljubljenik sam u knjige, čitanje i pisanje. Volim promatrati svijet i crpiti inspiraciju iz svakodnevnih trenutaka. Osim na blogu pratiti me možete i na Facebooku.