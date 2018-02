Nije kraj svijeta ako si single za Valentinovo (jer te častim)!

Još bi se normalan single čovjek i pravio da se sve to oko njega ne događa, ali ne znam ispod kojeg kamena bi se trebao skriti da mu to pođe za rukom. Otvoriš Instagram čim otvoriš oči, već iskaču Instagram priče s, naravno, prigodno kreiranim valentinovskim emoticonima i gifovima. Upališ radio ili televiziju, tema broj jedan na repertoaru je Valentinovo. Kreneš na posao, sa svih strana te u oči bodu ruže i crvenilo, a k'o za vraga i svaki semafor ti signalizira crveno. Dođeš na posao, nekom genijalcu je palo na pamet pokloniti malo čokoladno srce svim ženama u uredu, a taj genijalac nisi ti, pa još uz to što si single ispadneš i loš kolega...

Da se razumijemo, ja podupirem ljubav u svim bojama i oblicima, 365 dana godišnje, uključujući i Valentinovo, ali isto tako sam iskusila i neka single Valentinova i znam da nije baš najugodniji osjećaj na svijetu.

Više je nalik onome kad za vrijeme karnevala sav nabrijan izađeš u klub zamaskiran, pa budeš jedini takav u klubu. Ili se nađeš na tulumu na kojem su baš svi parovi, a ti samuješ sam pitajući se nije li bilo zabavnije doma buljiti u zid. Ili se pojaviš na poslu na dan snimanja božićnog videa u civilu, jer ti je promaknuo mail s obavijesti o snimanju i dress codeu (been there, done that!). U svakom slučaju, razumjeli smo se, nije neka situacija koji bi si poželio u životu.

Pa kad si već dočekao taj 14. veljače sam (ili te 14. veljače na prepad samog uhvatio), radije biraš taj dan ostati doma i praviti se da ne postojiš. Nikakva kina, nikakvi kafići, nikakvi restorani, ništa... Brišeš taj datum iz kalendara i ne krećeš se iz stana više no što je nužno, čak ni po društvenim mrežama ne skitaš previše. Ako možeš izbjeći i odlazak na posao, izbjegneš i to.

E pa znaš što ću ti ja reći, život je jedan, a da ih je i sto, i dalje je to premalo dana za učiniti sve ono što u životu želiš, pa zašto bi bacao dane u vjetar?!

Ove godine ti predlažem da uhvatiš onog single frenda, frendicu, sestru, brata, sestričnu ili koga god imaš da je u istoj situaciji kao i ti, i da odete na burgere koji su realno bolji od svakog tvog bivšeg (ili bivše). Osim ako ti je bivši netko od trojstva Brad Pitt – Ryan Gosling – Ryan Reynolds, njih realno teško da nešto može nadmašiti. U svim ostalim slučajevima, imam rješenje za tebe: Submarine.

Burgeri koji su izašli ravno iz raja i smjestili se u tvoj grad, s tim da na tron stavljam njihov Italian burger. Možda nemaš frajera za Valentinovo, ali možeš imati 'Talijana'. Zvuči dobro? Čekaj, postat će još i bolje.

Nekome je palo na pamet u burgeru iskombinirati pesto, parmezan, rikolu i meso, a ja nekako čisto sumnjam da bilo kakvi crveni i srcoliki pokloni mogu nadmašiti tu majstoriju. A onda kad u računicu još dodaš to da su svi sastojci koje u Submarineu koriste u burgerima organski, lokalni i bez aditiva (dakle, možeš povesti sa sobom i onog frenda koji brije na zdravu hranu bez straha od toga da ćeš večer provesti slušajući njegova predavanja), da imaju menije za vegetarijance, za sve one koje još uvijek drži „dijeta đir“ od nove godine pa ne jedu ugljikohidrate, i naravno, za one koji mogu u jednom obroku pojesti koliko prosječan čovjek ne može u tri dana... Ne znam u biti zašto još uvijek sjediš i čitaš ovo, umjesto da si na putu prema najbližem Submarineu.

Vidiš kako je lako ova priča iz nesretno-ljubavne postala sline-mi-cure-gastronomska? E pa jednako lako 14. veljače može postati od dana od kojeg ti se diže kosa na glavi, dan za savršenu klopu, craft pivo i dobru ekipu. Kako bi ti dokazala da nema dana koji je loš, malo ću te pogurati u tom smjeru. Klikni play na video koji sam snimila pa me posjeti na Instagramu i počasti se na naš račun. Pa ću te 15. veljače pitati kakav ti je bio jučerašnji dan i zašto ti je bio baš najbolji!

O autorici:

Radijska voditeljica. Pa malo televizijska voditeljica. Nesuđena glumica. PR managerica. Negdje duboko djevojčica. Na vani frajerica. U duši spisateljica. Poeta. Hodajući kaos. Igračica riječima koje skuplja u glavi dok ne postane tijesno. Kad tamo postane tijesno, onda nastane Ruž & Ružmarin. Osim na blogu, pratiti me možete i na Facebooku.

