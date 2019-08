Novi Tarantinov film ljubavno je pismo kraju jedne ere...

Godina je 1969. Stari Hollywood je na zalazu, hipiji su se razmahali, rat u Vijetnamu i dalje traje i sve je puno boja. U tom smislu ovo mi je jedan od ljepših Tarantinovih filmova, vjerno je prenio estetiku kasnih 60-ih koja mi se uvijek sviđala.

Centralni likovi su jedan glumac čija je karijera na zalazu i njegov kaskader koje glume Leo DiCaprio i Brad Pitt. Do sad baš nisam neko posebno mišljenje o Bradu kao glumcu, ali ovdje je stvarno “ubio”. Ne glumi karikaturu kao što je to bilo u Inglorious Basterdzima, ovaj lik je puno razrađeniji i bolje napisan. Da se razumijemo, nisu ni ostali ništa lošiji što se talenta tiče, ali Bradov lik je top.

DiCaprio je standardno super, Margot Robbie je bila super, Kurt Russell je bio super. Općenito, ne znam koji je glumac u nekom Tarantinovom filmu ispao loše, tip stvarno zna raditi s njima. Ovdje nema njegove muze, Ume Thurman, ali je zato dao malu ulogu njenoj kćerki May, koju smo gledali nedavno u trećoj sezoni Stranger Things. (ŽM)

Od svih Tarantinovih filmova koje sam do sada gledao, ovaj mi se čini najrazličitiji. Radnja postoji, ali se ne gura naprijed toliko snažno kao u njegovim drugim uracima. Većinu vremena, a to je jako puno jer traje skoro tri sata, film oslikava sliku Hollywooda, ali ne hladno dokumentaristički. Vrlo jasno se vidi da je ovo Tarantinova romantizirana verzija tog perioda. I mislim da će to odbiti dosta gledatelja, film će se činiti spor, zato što radnjom često stoji u mjestu. Bez obzira na to ima par stvarno odličnih scena, primjerice jena s Margot Robbie u kinu i Brad Pitt u hipi komuni.

I jedna suuuper scena s Bruceom Leejem koja je naljutila fanove.

Ovo nije njegov najbolji film, ali je definitivno je Tarantinov film, i ako je mislio stati s režijom nakon ovoga mislim da mu nitko ne bi imao što reći, siguran sam da je napravio točno onakav film kakav je htio. Jedno ljubavno pismo o kraju jedne ere. Ovdje će puno više uživati ekipa koja gleda svašta, a ne samo super heroje i franšize. Ostalima ovo može izgledati prerastegnuto i grintat će da se ništa ne događa itd. Ako želite laku zabavu, gledajte super-herojske filmove, nema ništa lošeg u tome, ali ovo je prilično dobar film i preporučujem vam da ga odete pogledati. Uostalom, koju alternativu sad imate? Generala?