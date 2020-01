Novogodišnja poslanica: Nova godina, nove odluke i trendovi

Autor

Gdje ćeš za novu?

Stigao je i red na prvu kolumnu za 2020. godinu. Pa neka vam je sretna.

Stigla, je. Ovdje je. Još jedna u nizu.

01.01. je uvijek malo teži. Prije svega ako ste kasno zaspali jer najluđu noć treba

proslaviti kako spada. U kombinaciji s dva tri-pića previše, zna i glava biti malo teža.

Govorim iz vlastitog iskustva. Ne ovogodišnjeg, ali znalo se dogoditi.

Ako ništa drugo, s prvim danom nove godine prestaju ona pitanja: Gdje ćeš za novu?

Koliko sam shvatio, ljudima to ide jako na živce, ali to ih ne sprječava da neprestano propitkuju.

Kao da je bitno gdje ćeš dočekati novu.

Imam osjećaj da je i taj doček sveden na neku lošu priču, u potpunosti se iskrivila perspektiva. Slušajući malo ekipu oko sebe – sve je to otišlo u krivom smjeru.

Doček kao da se sveo na neku varijantu prestiža jer ako si dočekao novu na nekom fensi mjestu – onda je to ok, veća si guba. Faca si.

Neki fini lokal ili klub – zabava na nekoliko florova, DJ-evi, dobar bend ili neko poznato ime s naše estrade, švedski stol, neograničena konzumacija pića i pjenušac u ponoć.

Broj mjesta ograničen.

I ako si baš tako dočekao novu – onda si ti guba.

Nema veze što je bilo stotinjak ljudi previše i što ventilacija nije radila najbolje.

Nema veze što je od švedskog stola ostao samo stol već u pola deset navečer.

Nema veze što je mala na garderobi tvoj kaput dala nekom drugom pa si trajno ostao bez njega, a imaš još dvije rate za otplatit'. Bio je skup, 80% vune jer sve s manjim postotkom nije fora.

Nema veze što ti je curka s umjetnim čubama prolila čašu crnog vina po bijeloj haljini koju si kupila baš za ovaj doček.

Nema veze jer nova je dočekana na fensi mjestu – ti si guba.

U slučaju da si odabrao doček na otvorenom, ljuljuškajući se na nekom uz trgu uz kuhano vino, razvodnjeno pivo i kobasice – onda si manje guba jer ta vrsta dočeka je za ekipu koja ne zna uživati. To je onak' – jako bazično i prosto. To jednostavno nije to.

Proslava kod frendova ili u nečijoj viksi ove godine uopće nije in jer to je za one koji nemaju para. Uz to svatko mora donijet nešto od kuće. Neku klopu, cugu i malo kolača. Prema nekima – još si manje guba.

Zanemari trendove - bitno da je tebi dobro

Doček nove godine kod kuće uz televiziju i reprize starih filmova – stari, ne da nisi guba – nisi uopće.

Da mi je kuna za svaki put kad me netko pitao gdje ću za novu, ne bi bio milijunaš, ali bi imao nekoliko stotina kuna.

U nekom bircu prije par tjedana bila je neka ekipa, njih šestero, miješano društvo, tridesetak i koju godinu i dok sam pio kavu i čitao novine, slušao sam – upravo ovu glupa spiku oko dočeka, a okupljenom društvu mjesto dočeka izuzetno je bitno. Pa su se malo natjecali tko će gdje dočekati i tko je više platio. Ivana je izvisila ove godine jer frendica nije na vrijeme uplatila pa će sad morat novu dočekat u nekom kvartovskom bircu. Citiram: „ka ta stro fa“.

Pa dobro ljudi – koji vam je? Ajd' dosta s tim sranjima.

Iskreno se nadam se da ste ju dočekali baš onako kako ste željeli i htjeli. Da niste podlegli trendovima i da ste ju jednostavno dočekali. I da ste bili zadovoljni. Sretni i ispunjeni.

Nije mi jasno ovo teoretiziranje oko dočeka. Pa tak' nebitno jesi li bio na fensi mjestu ili kod kuće. Što fali dočeku nove u toplini vlastitog doma. Pa baš da si i solo – ako si tako odlučio i tebi je baš tako ok – to je to. Ne treba preispitivati.

Ležanje u pidžami na trosjedu u dnevnom uz filmove, mlakog odojka, francusku i čupavce iz dućana su baš opcija koja ti je ove godine špica.

I dragom bogu svejedno ako si zaspao prije ponoći. Veseliš se spavanju i ručku kod staraca sutra. Da, bed je što su ti rekli da dođeš tek oko trojke jer oni idu vani žele se naspavat pa se osjećaš malo jadno, ali…

Taj osjećaj jada popravit će okus mamine sarme. I nada kako će spakirati malo za ponijeti doma.

I doček na trgu je super jer je svirao super lokalni bend, otišao si sa ženom i frendovima - usput sreo još hrpu poznatih i dragih ljudi koje nisi dugo vidio. Nije bilo hladno, atmosfera je bila fantastična, a vatromet nikad ljepši.

Na dočeku kod frenda u vikendici je bilo genijalno. Bila je super ekipa, ugodna atmosfera, klope k'o u priči, cijelu noć si pomalo cuclao gin tonic, ali te nije prebacilo i konačno si uspio dogovoriti izlazak s curom s kojom želiš izaći van već duže vrijeme, ali nikako da stvari poklope.

Ona je sestrična od frendove cure i ne dolazi baš često u vašu ekipu, ali eto je, bila je na dočeku. Poklopilo se. Na Silvestrovo.

Pa ti meni reci kaj tome fali?

Vrijeme novogodišnjih odluka

Apsolutno ništa – svi su ti dočeci najbolji od najboljih ako si tako planirao i to je baš ono nešto što ti je upotpunilo godinu. Završio si ju onako kako si želio. Okružen ekipom koja te odmara, a ne umara. Dragim ljudima koji ispunjavaju tvoj život na najljepši mogući način.

I u tome je bit – pusti fensi spiku. Od nje nema vajde.

Zanemari lijepi celofan, šareni papir i lijepu mašnu. Omot je ionako nebitan. Bitan je sadržaj.

Dočeci su precijenjeni i mogu biti vrlo komplicirani ako si od onih koji od tako jednostavne stvari mogu napraviti znanstvenu fantastiku, a da stvar bude bolja – za to uopće nema potrebe. Ne kompliciraj si nepotrebno život jer u slučaju prevelikih očekivanja umjesto super tuluma možeš doživjeti samo razočaranje, a to ti definitivno nije potrebno za završetak godine. Zašto si pokvariti doživljaj. Mislim, možeš ako želiš i ako te to baš veseli, ali to je onda možda već za posjet nekom liječniku. Specijalistu. Onog za kojeg ti treba i uputnica obiteljskog liječnika.

Nemoj. Ne vrijedi. Keep calm.

Novu godinu dočekuješ zbog sebe, a ne zbog drugih. Ne treba novu dočekati na neki jako cool način jer jedino koga trebaš zadiviti si ti sam. Ako slaviš zbog drugih – onda je to pomalo i tužno.

Godina je pri kraju, sa svim onim dobrim i lošim stvarima koje su se u njoj dogodile. Razmišljaj na način kako nova donosi neke nove stvari. Izazove. I neće biti sve ružičasto – zaboravi. Nikad nije tako jer kad najmanje očekuješ život te iznenadi. Vrlo često i neugodno, ali nemaš izbora. Moraš prihvatiti. Treće opcije nema. Uostalom, izazovi nas i te kako definiraju kao čovjeka. Otkrivaju u tim nekim trenutcima prijatelje od poznanika, neke nove ljude koji nastavljaju s tobom dalje kroz život. Izazovi vrlo često vraćaju vjeru u ljude, ljudskost, dobrotu. I u negativnom treba tražiti pozitivno. Ako ništa drugo, lakše je. Yin/Yang.

Početak nove godine je i ono doba kad se većina opterećuje novogodišnjim odlukama. Prvi dan nove godine je idealan trenutak upravo za te - vrlo često neostvarene – novogodišnje odluke. Nemam ništa protiv novogodišnjih odluka – i ja vrlo često odlučim nešto promijeniti početkom nove godine.

Ekipa uglavnom nakon blagdanskog prejedanja odluči krenuti na dijetu. Imam osjećaj da su se u siječnju, nakon pretjerivanja s francuskom, sarmama, mesinom i kolačima svi jako okrenuli na zdravi „lifestyle“.

Da se razumijemo, ne odmah. Ne baš od „prvog prvog“ jer treba još slistiti sve ono što je ostalo po kući. Šteta bacit, a ionako svi nakon nove donesu malo kolača na posao. U uredu se ionako sve pojede – što god da se donese – nestane. Pa čak i oni božićni keksi koji su malo zagorjeli u pećnici, ali čokoladna glazura sakrila je sve nedostatke. Veseliš se i londonerima od kolegice iz računovodstva jer su brutalno dobri. Crv ljubomore u tebi još uvijek razmišlja kako ti nije dala potpuni recept jer tebi nikad ne uspiju tak' dobro. Njezine su za reklamu, a tvoje već treću godinu završavaju u košu za smeće. Ne daju se rezati jer su premekani.

Sretna ti detoksikacija – kisi kisi

I mediji tu preuzimaju svoj dio tereta jer riječ „dijeta“ vrišti sa svih strana. Nije fora čestitati nekom novu godinu. Jok. Od nove godine, samo „Sretna ti detoksikacija“. Cmok/cmok.

Blenderi, ekstraktori, sokovnici - rade po čitave dane, a u blender se trpa sve.

Rade na najvećim brzinama i blenda se na litre. Samo nek' je zdravo.

Bilo bi zgodno napraviti neko istraživanje bilježe li dućani nakon nove godine porast prodaje uređaja ove vrste. Ovih koje tope masnoće, zaglađuju bore, dovode organizam u savršeni balans, čine kožu podatnijom i elastičnijom.

Čudotvorni su to uređaji – skoro pa i čiste po kući, peglaju, peru aute i otplaćuju stambene kredite.

Šaka organski uzgojenog špinata, dvije žlice pšeničnih klica, pola jabuke i malo meda za bolji okus, a ako ima i nekih algi – samo trpaj. I blendaj.

Niti slučajno zaboraviti na zobene pahuljice. Fantastične su za probavu. Ozbiljno. Svi nutricionisti se zaklinju u to. Obiluju vlaknima, usporavaju probavu ugljikohidrata, pune su vitamina E, B1, B2, cinka, selena, bakra, silicija, kalcija, kalija i magnezija.

I bega glukan.

Beta glukan je k'o melem na ranu, a u kombinaciji s vlaknima topivima u vodi snižavaju kolesterol. Ma, zobene pahuljice rules.

Ako nije dijeta, onda se od prvog ide u teretanu. Odmah. Sva sreća pa drugi siječnja pada u četvrtak pa se upis riješi odmah na prvi radni dan u siječnju.

Prilikom upisa odmah se uplaćuje članarina za cijelu godinu jer druge opcije nema. Nema rezultata preko noći tako je cjelogodišnja članarina najpametnija odluka. Upis u teretanu je super razlog za skoknuti do dućana po nove tenke, majice, kratke hlače, torbu, ručnike. Uostalom, drugi krug rasprodaja samo što nije započeo.

Pa 'ajd probaj ostati kod kuće. Nema šanse.

I nikako ne zaboraviti slušalice. Dok se vježba sluške u ušima su „must“.

Razgovor s nekim drugim posjetiteljima teretane samo odvlači fokus, a fokus je imperativ.

I važno je imati dobar plan. Vježbati tri ili četiri puta tjedno. Ujutro ili navečer. U grupi ili solo. S osobnim trenerom ili bez.

Otići na jogu koju imaš u paketu s članarinom ili ne? Dvojiš još oko toga jer joga je u tvojoj glavi neka hipijevska varijanta, a s druge strane imaš kolegu i kolegicu na poslu koji redovito vježbaju jogu, a ok su. Normalni. Dio kolega ih smatra čudacima, ali nisu uopće čudni.

Ne treba se bojati joge. Nema potrebe. Niti treba imati strah.

Blokade su samo u tvojoj glavi.

Pročisti čakre za početak, a postat će ti jasno i sve ostalo što ide u kompletu pa ti nadiji, marme i Panchu Kosha sistem više neće biti nepoznanica.

Nova godina, nove odluke – ti biraš

Taj fantastični siječanj je stigao i ruku na srce, ako ne idete na neki godišnji može biti poprilično dosadan. Onak' je – nikakav. Vrlo često je i vrijeme neko maglovito, sivo, tmurno. Blagdani su prošli, euforija je splasnula, a nova godina započela.

I sasvim je u redu donijeti neke odluke početkom nove godine – to je sasvim ispravno.

I ja sam od onih koji kreću na dijetu početkom godine. Brate mili, udebelio sam se prošle godine i potrebno je nešto napraviti.

Sve je ok ako doneseš neku odluku koje ćeš se držati i koja će te u konačnici učiniti sretnim i zadovoljnim. Dijeta, redovito vježbanje – sve je dopušteno. Ti biraš.

U ovo ludo i turbo užurbano vrijeme često zaboravljamo na neke svakodnevne stvari koje su toliko lijepe upravo u toj svojoj jednostavnosti.

Prolaze nam ispod radara pa možda ne bi bilo loše donijeti odluku kako u novoj godini treba početi uživati u malim stvarima. Neka jutarnja kava s boljom polovicom postane redoviti ritual. Ili neko piće navečer. Pokušaj odvojiti neko vrijeme samo za vas svaki dan. Dopusti si biti iznenađen od strane bolje polovice jer koliko god misliš da ju poznaješ, uvijek se otkrivaju neke nove stvari. U to me često uvjeri i vlastita gospoja za koju mislim kako ju nakon devetnaest godina potpuno poznajem. Jok.

Razuvjeri me s vremena na vrijeme i to mi je genijalno.

Odluči u novoj godini više vremena posvetiti prijateljima za koje u prošloj nisi imao toliko vremena. Obnovi neka stara prijateljstva jer nikad nije kasno.

Posveti se nekom hobiju – kreni s nečim što će te veseliti i ispunjavati na dnevnoj bazi.

Napravi neko dobro djelo. Ne moraš spasiti svijet, ali sam siguran kako možeš napraviti nekoliko manjih stvari koje će na nekog ostaviti i te kako značajan trag. Osjećat ćeš se fantastično, a možeš nekome promijeniti život na bolje, razveseliti ga. Barem jednom.

Sreća je u malim stvarima.

Pokušaj se u novoj godini manje živcirati jer promatrajući ljude oko sebe, svi se jako živciraju i uznemiruju, ali oko nebitnih stvari. Jasno mi je kako ne možeš uvijek biti cool, hladan k'o špricer, ali za vlastiti mentalni mir pokušaj ne živcirati se oko nebitnih stvari, a ako je to nešto na što ne možeš nimalo utjecati – pa čemu onda živciranje.

U novoj godini možeš promijeniti sebe jer uvijek treba krenuti od sebe. Treba pomesti prvo pred svojim vratima. Ne volim ljude koji očekuju kako se svi ostali trebaju mijenjati, a oni ne rade apsolutno ništa. Misle da su savršeni, a to ponekad može biti daleko od istine jer uvijek ima mjesta za napredak.

Treba krenuti od sebe – pokušaj biti bolja osoba u svim segmentima. Pokušaj u novoj godini biti još bolji partner, otac, sin, prijatelj, kolega. Mijenjaj sebe da bi mogao mijenjati druge. Pokušaj, osjećat ćeš se bolje.

Postoji na tisuće stvari koje možeš napraviti, za koje možeš odlučiti u novoj godini, ali odluka je na tebi. Samo razmišljaj brzo – i nemoj se dovesti u situaciju da godina prođe, a da nisi ništa napravio. Ne zaboravi ponekad i odmoriti, uzeti neko vrijeme za sebe. I to može biti jedna od odluka. Samo keep calm i Take A Break.