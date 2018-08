Novu, šestu 'Nemoguću misiju' svakako pogledajte u kinu! Svijetu stvarno prijeti raspad sistema; terorističko-anarhistička skupina "Apostoli" u posjedu je plutonija dovoljnog za izradu nekoliko atomskih bombi...

Više od dva desetljeća prošlo je otkada je Brian De Palma režirao "Nemoguću misiju". Film temeljen na istoimenoj televizijskoj seriji uspjela je kombinacija akcije i špijunskog trilera (spektakularna scena pljačke podataka u sjedištu CIA-e jedan je od najnapetijih kino trenutaka u filmofilskoj karijeri pisca ovih redaka) okupio je jaku glumačku ekipu - zaštitni znak serijala Tom Cruise u društvu tada vrućih Jean Renoa ("Leon"), Ving Rhamesa ("Pulp Fiction"), iskusnih Jona Voighta i Vanesse Redgrave te lijepe i šarmantne Emmanuelle Beart.

Nakon De Palme nastavke su režirali John Woo - njegov film neki su proročanski nazvali Bondom 21. stoljeća - tako su, naime, trebali izgledati filmovi o agentu 007 u novom stoljeću. Bond ipak nije krenuo Woovim putem, ali je priču o "Nemogućoj misiji" nastavio mali Spielberg - JJ Abrams (treći dio pamti se, između ostalog, negativcu Owenu Davianu u interpretaciji pokojnog Phillipa Seymoura Hoffmana). Četvrti je film režirao Brad Bird dok je za peti angažiran Christopher McQuarrie (dobitnik "Oscara" za scenarij filma "Privedite osumnjičene").

Glavni razlog angažiranja McQuarrieja je Tom Cruise - glumac je s redateljem kliknuo na snimanju filma "Operacija Valkira" (McQuarrie je napisao scenarij kao i za "Mumiju" te "Na rubu budućnosti"), suradnja se nastavila (ovoga puta kao glavni glumac-redatelj) na "Jack Reacheru" i petoj "Nemogućoj misiji". McQuarrie je postao prvi filmaš koji je režirao dva filma serijala - nakon "Rogue Nationa" stigao je 180 milijuna vrijedni "Fallout" kod nas preveden kao "Raspad sistema".

Svijetu stvarno prijeti raspad sistema; terorističko-anarhistička skupina "Apostoli" u posjedu je plutonija dovoljnog za izradu nekoliko atomskih bombi. Za izradu bombi treba im samo 72 sata i Ethan Hunt kreće u akciju. Ubrzo ulazi u trag anarhistima, ali treba pomoć - osoba koja može pomoći nalazi se u Parizu. Milijarderka Bijela udovica pomaže Huntu no to je tek početak špijunske igre u kojoj malo toga izgleda onako kako se isprva čini....

Najzaslužnija osoba za dugovječnost serijala je Tom Cruise. Od prvog filma preuzeo je ulogu Ethana Hunta, glumi, producira, bira redatelje i ekipu filma. Kako je broj filmova serijala rastao tako je i Cruiseov utjecaj na filmove serijala postao sve snažniji. No u slučaju "Nemoguće misije" takvo stanje stvari ne utječe na vrijednost filmova i šesti film pokazuje da serijal odnosno Cruise i dalje imaju puno toga za ponuditi, ponajprije, ljubiteljima akcije i špijunskih igara. Iako je napunio 56 godina najveći štreber među glumcima i dalje većinu akcijskih vratolomija izvodi sam, bez pomoći kaskadera. Koliko je to zahtjevan posao teško je opisati - najbolje se može vidjeti u zahtjevnim scenama nabijenom "Raspadu sistema". Cruise je tijekom snimanja filma ozlijedio nogu (dva tjedna trajao je oporavak) no obzirom na izgled akcijskih scena u šestom filmu pravo je čudo da je glumac prošao samo s lakšim ozljedama.

Za potrebe snimanja Cruise je naučio upravljati helikopterom i još jednom pokazao koliko mu je stalo da akcijske scene "Nemoguće misije" izgledaju impresivno, atraktivno i uvjerljivo. Da. akcijske scene filma izgledaju kao nemoguća misija, ali Cruise se ne predaje. Zaslužuje palac gore za dosljednost u kreiranju akcije tijekom više od dva desetljeća trajanja serijala.

"Raspad sistema" iznimno je intenzivan, akcijom i napetošću nabijen film. Malo je filmova dužine nove "Nemoguće misije" koji je toliko bogat akcijom - od automobilskih jurnjava do finala filma (spektakularne scene s helikopterima) gotovo da ne postoji prazan hod odnosno nezanimljiviji dijelovi. Nekim ljubiteljima filma kojima akcija nije prvi izbor cjelina bi mogla biti previše zahtjevna za gledanje (bučne i agresivne scene ne testiraju i stavljaju na iskušenja samo protagoniste filma već i gledatelja), ali to je zaštitni znak čitavog serijala - u šestom filmu podignut na višu razinu. Svaka misija Ethana Hunta i ekipe je nemoguća - takve su i akcijske scene. Posebno kada je riječ o "Raspadu sistema".

Radnja filma prepuna je obrata, ništa nije onako kako izgleda. Praćenje filma lakše će biti ljubiteljima filma koji su gledali prethodne filmove serijala - priča filma naslanja se na ranije filmove, "Raspad sistema" zatvara krug i čini se kao posljednji film serijala. Hoće li stvarno biti ovisi o Cruiseu i rezultatima na svjetskim kino blagajnama.

U adrenalinom nabijenom akcijsko-špijunskom putovanju McQuarrie (redatelj je i scenarist filma) nije zaboravio na zanimljiv, u dijelovima i aktualan i subverzivan podtekst koji se provlači čitavim trajanjem filma. Apostoli, glavni negativci filma žele novi početak - resetiranje čitavog ljudskog društva. Oni su posljedica globalnog nezadovoljstva, infiltrirani u najmoćnije obavještajne službe - metoda kojom misle postići ciljeve noćna je mora današnjeg čovječanstva.

Glavnog protagonista progoni prošlost, ali i budućnost - pritisak da neće izdržati i spriječiti Apostole raste iz minute u minutu i Cruise nema problema s još jednom interpretacijom Ethana Hunta. Od ostalih članova glumačke ekipe Simon Pegg i Ving Rhames ponovo su uspješni kao Huntovi ljudi od povjerenja kao i vrlo dobra Rebecca Ferguson koja nakon "Never Enough" trenutka u "Najvećem Showmanu" dominira kao Ilsa. Henry Cavill novo je lice serijala - opušteniji i raspoloženiji za glumačko nadigravanje nego kao Superman. Bez obzira na brkove.

Prije desetak dana na ovom ste blogu mogli pročitati recenziju za "Tully" mali veliki, intimni film o problemima i životnim dilemama četrdeset i nešto godina mlade moderne majke. Na suprotnom polu je "Nemoguća Misija: Raspad sistema" - atraktivan, intenzivan i dinamičan špijunsko-akcijski blockbuster koji unatoč činjenici da je šesti film serijala i dalje drži visoku razinu. Potpuno različiti filmovi imaju nešto zajedničko - najbolji su razlog za posjet kinima ljeta 2018 godine.



OCJENA: 8

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.