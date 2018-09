Kako nam je naša sloboda postala bliska ideji ropstva

Često znam čuti da ljudi od viška vremena mogu poludjeti. Uvjetno rečeno, naravno. Tipa onoga – preuzme te, s vremenom ti se više ništa ne da, ne vidiš smisao da se ujutro rano ustaješ jer nemaš obavezu nigdje ići, nemaš obavezu ništa obaviti, nema sustava koji te goni, nameće rokove i sankcionira ako ih ne ispoštuješ. Jednostavno si prepušten sam sebi, bez sustava, bez budilice, bez rokova, ostaješ sam s novopostavljenom dijagnozom – obolio od manjka obaveza, od viška slobodnog vremena.

Svi nakon završene srednje škole ili fakulteta, a mnogi u Hrvatskoj, s obzirom na situaciju, i u svim ostalim razdobljima svog života strahuju od tog zrakopraznog prostora u kojem ih nitko ne goni, u kojem budilica ujutro šuti, u kojem je dan većinu vremena obavijen tišinom, u kojem su prepušteni sami sebi – vremenom u kojem nemaju normalnog i općeprihvaćenog posla.

Zbog te nesretne činjenice osjećaju se potpuno bezvrijedno, štoviše kao svojevrsni otpaci normalnog i uravnoteženog društva. To besposleno vrijeme uglavnom uvijek vide kao zatvor u kojem sjede bez prebijene lipe u džepu i uglavnom baš nikada kao veličanstvenu priliku da naprave nešto za sebe. Da to vrijeme iskoriste kako bi otkrili što bi uopće voljeli raditi, ispitali sve okolnosti koje im to dopuštaju, ili možda one koje ih u tome sprječavaju, naučili vladati sobom i vlastitim rokovima, naučili izvršavati vlastite zadatke i ustrajno se kretati prema svojim ciljevima, a ponajviše naučili poštovati sebe i svoje odluke te postali vjerodostojni sami sebi, a onda i drugima.

Iako, kad malo bolje razmislim, ove inačice koje se dodjeljuju ljudima koji nisu zaposleni na normalan način razumljive su iz mnogo razloga. Ta, i oni kojima su te inačice dodijeljene istog su mišljenja s onima koji im ih dodjeljuju.

Institucionalizirani smo od svoje treće godine. U instituciji provodimo daljnjih 15, odnosno 20 godina. Nakon institucionaliziranog obrazovanja hrlimo u institucionalizirano zaposlenje. Jer, to je jedino ispravno. Bez institucije smo izgubljeni.

Stran nam je osjećaj slobode koji kao da nam na neki jezovit način počne stiskati ruke ako se u njoj zadržimo više od onoga koliko smo naučeni. Poput ovisnika želimo pronaći bilo kakav posao, spremni smo srozavati svoje kriterije do minimuma kako bismo se opet osjećali korisno i riješili se tog neidentificiranog osjećaja krivnje o vlastitoj beskorisnosti. Bivajući u slobodi osjećamo se ugroženo, jer nismo navikli živjeti na taj način. Motivaciju nismo navikli tražiti u sebi, naučeni smo da nam je nameće sustav, pa makar je isporučio u obliku sankcija za neizvršavanje zadataka, ili nepoštovanje rokova.

Sloboda ljude zna toliko opteretiti da u toj boli bivanja sa samima sobom mnogi nerijetko posežu za alkoholom, upitnim poslovima, partnerima, tražeći sasvim nesvjesno način da se ponovno institucionaliziraju i na taj način umire svoj ovisnički nagon za pripadanjem i spase se od osjećaja izopćenosti.

Sloboda nam je oduzeta već pri prvim pokušajima slanja našeg izraza u svijet. Negdje oko naše treće godine. Spremili su nas u vrtić i tako je sve krenulo. U međuvremenu, tako pospremljene, nitko nam nikada nije ukazao na pozitivnu stranu provođenja vremena sa samima sobom. Nitko nas nikada nije podučavao kako da naučimo poštivati vlastite rokove, jer rokove su nam uvijek postavljali drugi. I njihovi su redovito bili važniji od onih naših. Nitko nam nikada nije dozvoljavao da u slobodi oslobađamo svoju maštu i ideje, nije nam pričao o blagodatima slobode i samoće te sazrijevanja unutar njih.

Obaveze i svakodnevna izvršavanja uvijek su bila pretpostavljena našim osobnim afinitetima.

Slobodno vrijeme svih nas uvijek je bilo, i još uvijek jest vrijeme odmora i malo zasluženog tupila prije nego što nas ponovno ne zatrpa lavina nadolazećih obaveza. Nije ga dobro imati previše, jer od užitka vrlo brzo prelazi u opterećenje.

Sloboda je na taj način postala bliža ideji ropstva nego ideji slobode. Izvan sustava nesposobni smo organizirati vlastito vrijeme. I nije istina da je to dio čovjekove prirode – naša priroda postala je takva nakon dvadesetogodišnje torture u kojoj su napravili baš sve da takvima postanemo.

„Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing.“

George Orwell