Ova stranica koristi kolačiće: Širimo celulit, a ne mržnju!

Srdačan pozdrav, dobro došli u tjedan ljubavi.

Ili u tjedan mržnje, ako ste team “žigosanje ustaških simbola nije veliki problem”, kao onaj ravnatelj u Zadru.

Ili roditelji onog djeteta koje je nasprejalo “mrzin školu i Srbe.” Iako je kod njih doma tjedan mržnje očito svaki tjedan u godini.

Čudno je to, trenutno je na većini članaka neki crveno-bijeli banner na kojem se reklamira ljubav (u toplicama, u kino dvorani, na Bledu, gdjegod), a većina članaka unatrag tjedan dana je jedna ve-lika Olimpijada mržnje i sranja.

U Splitu manjina sramoti većinu.

Frajer u Puli je pred vlasnicom zaklao psa.

Kinezi u Imotskom su za dom spremni.

Zadar je postao najbolja anti-reklama za Daruvar - donedavno su najgora stvar koju vežeš za Da-ruvar bila službena vozila i rent-a-car auti u kojima debili voze TOČNO kao da auto nije njihov.

Hrvatske žene moraju ić na pobačaj u Sloveniju za 5000 eura, jer im doktori prekasno jave da im dijete ima teške anomalije.

Miroslav Maškarin je 2006. tijekom operacije slijepog crijeva liječničkom greškom ostao bez noge i neće dobit odštetu jer je slučaj otišao u zastaru, što bi možda bilo ok da ti nakon zastare naraste nova noga, ali ne naraste. Čudi me da mu netko od “velikih” nije poručio da može bit sretan jer barem ima invalidsku naljepnicu i parking bliži ulazu shopping centra.

Bakica koja je na zebri usmrtila dijete s 37.5 km/h ide u zatvor na 4 godine, što možda zvuči pravedno u zemljama u kojima ne živi Tomo. Da je išla 150, možda bi joj olakotna okolnost bila da je “iz dobre obitelji.”

E i kažu da stiže recesija.

Ili “recenzija”, kako bi rekla jedna cura koju sam izmislila jer nitko nije toliko glup.

Ili?

Sama neka govna od vijesti, a kažu da od govna treba napravit pitu.

Pogotovo u tjednu kad slavimo dan ljubavi (i ostale laži).

Zato umjesto standardne kolumne, imam nešto malo ljepše.

Nešto ispod čega se ljudi neće svađat o Ustašama i “pederima.”

Ili hoće?

Neki uvijek hoće, ali mi ostali se možemo bavit ljepšim, čokoladnijim stvarima.

Nećeš valjda stavit neki recept umjesto kolumne?

Hoću, pizda ti materina!

(Pozdrav svima koji su se iznervirali jer ne podnose gospodina Tonija, žao mi je što vas živcira, ali sjetite se da je to konkretno živciranje isključivo vaš izbor. Uvijek se možete samo ne živcirat).

Recept, jer nam u tjednu ljubavi ne trebaju govna, nego pite.

A najbolja pita koju znam je Pita celulitnjača.

“Već si jednom objavila ovaj recept!”

Jesam, jednom davno, ali sad je upgradean.

Bolji.

Finiji.

Deblji.

Celulitniji.

Uglavnom, Pita celulitnjača.

Kažu da je burek samo s mesom, a sve ostalo su pite, ali ovo čak nije ni pita, nego muffini s malo drugačijim imenom.

Da sam htjela bit jako zločesta, mogla sam napisat i da se zove burek od kokosa, ali neću jer nisam. Ili “smeđavci” - kako je jednom neko mamino zlato čiji sam tekst morala lektorirat prevelo riječ “brownies.” SMEĐAVCI. Jezivo.

Uglavnom, pita celulitnjača ima 2 dijela. Za prvi ti treba ovo:

Kutija za instant muffine, čokoladna verzija (ako radiš domaće muffine, slobodno možeš i to, ali ovo je najjednostavnija verzija) Jaje (bez ljuske - znam da se to ne mora napomenut, ali znam curu koja je jednom u kolač stavila 2 cijela jaja, s ljuskom, pa nije loše reć, iz predostrožnosti) Ostali sastojci koji pišu na kutiji (vjerojatno osim jaja još i ulje i voda) Kokosove mrvice (obavezno organske, BIO, sušene na afganistanskoj buri - zajebavam se, kupi najjeftinije, ili možda one koje su kunu skuplje od najjeftinijih da ne moraš razmišljat jel u pakiranju i neki nokat) Krem namaz od kokosa (znaš koji)

Drugi, odnosno centralni dio Pite celulitnjače su kuglice od kokosa (koje podsjećaju na znaš koje).

Za njih ti treba ovo:

500ml mlijeka Šest žlica gustina Pet žlica šećera Oko 125 grama maslaca Oko 300 grama kokosovih mrvica Vanilin šećer

“Moja baka ih je uvijek radila s mlijekom u prahu!”

Hvala ti što si nam odgovorila na pitanje koje nitko nije postavio, jel možemo sad krenut dalje?

Postupak:

Uzmi kutiju za muffine i izvadi sve iz nje. Baci kutiju u smeće i istresi smjesu za izradu muffina u zdjelu u kojoj ćeš miksat. Izvadi kutiju iz smeća jer nisi pogledala kako ide postupak i koje sastojke još trebaš dodat. Pogledaj odmah i na koliko moraš zagrijat pećnicu, čisto da ne moraš opet vadit kutiju iz smeća nakon što ju opet baciš. Napravi smjesu za muffine prema uputama s kutije. Uslikaj par making of slika za Instagram, da svi vide da si fantastična. Pro tip: Nitko ne mora znat da su muffini iz kutije. Pro tip 2: Ne piše se making OFF nego making OF. Prekrasno, možemo dalje.

Kad je smjesa gotova, uzmi kalupe koji su došli s kutijom i rasporedi ih na lim za pečenje. Na-ravno, ako imaš svoje kalupe, možeš koristit i njih. Napuni kalupe tekućom, čokoladnom smjesom, ali ne do pola kao što piše na kutiji, nego otprilike jednu trećinu jer još nismo spremni za više od toga.

Sad je vrijeme za kuglice od kokosa koje se već hlade u frižideru jer si bila pametna i prvo pročitala cijeli recept pa si znala da ih moraš napravit.

Evo i kako:

Zagrijat ćeš kombinaciju mlijeka, šećera i gustina - ne moram spominjat da se to radi na laganoj vatri, da treba miješat da ne zagori i da treba pazit na grudice, jel da? Normalno da ne moram, ali opet, možda čita i ona cura koja baci cijelo jaje u kolač, nikad ne znaš.

Kad smjesa postane gusta, makni ju s vatre i prebaci u zdjelu - kakvu god želiš, iako svi znamo da ćeš ju stavit u onu plavo-bijelu “kinesku” zdjelu koju svi imamo doma. I ta zdjela je za dom spremna.

Zatim (jao kakva profesionalna riječ) u smjesu dodaj maslac i kokosove mrvice.

Dobro promiješaj da se sve poveže, pa stavi u frižider, ili kako vole reć gospođe koje se ljute jer ja pišem “bi” umjesto “bih” - u hladnjak.

Izvadi za tipa sat vremena - iako realno može i za pola sata - i kreni radit kuglice.

Rukama, koje si oprala, hvala što jesi, hvala što ih uvijek opereš, ti si divna osoba.

Svaku oblikovanu kuglicu još zavaljaj u kokosove mrvice koje si pripremila u drugoj zdjeli.

Neki ljudi ih valjaju na stolu, ali čemu brate ženo, to samo radi nered.

Ponavljaj postupak izrade kuglica dok ne dođeš do zaključka da ćeš sljedeći put radit pola smjese jer ih je ispalo previše, a treba ti ih samo 12.

Stani i razmisli šta si upravo rekla - “previše kuglica.” To ne postoji, hvala na razumijevanju.

Odaberi 12 najljepših kuglica i stavi po jednu u sredinu svakog kalupa za muffin.

Nakon toga žlicom dovrši punjenje kalupa ostatkom čokoladne smjese - taman će bit negdje do pola, možda malo iznad. Važno je da prekriješ svaku kuglicu čokoladnom smjesom i da ne viri jer je nepristojno virit.

Stavi u pećnicu koja je već zagrijana na temperaturu koja je pisala na kutiji - vjerojatno 180.

Peci koliko piše da treba.

Izvadi kad je gotovo.

Jako su ti lijepo ispali muffini, svaka čast.

Još samo final touch i spremni su da ih uslikaš (molim te nemoj slikat hranu s blicom, nije 1996.)

Uzmi namaz od kokosa i malo ga rastopi u zdjeli.

Ne puno, malo.

Ja to radim u mikrovalnoj, ali ako nemaš mikrovalnu, možeš i na pari.

Ili u vrućoj pećnici.

Ili ju samo zločesto gledaj i šalji joj vruće poglede pune ljutnje.

Otopljenim namazom od kokosa premaži vrh svakog muffina - nemoj štedit, ovo nije buhtla iz pekare u kojoj je čokolada u samo 5 posto buhtle. Ovo je tvoj novi celulit, namaži taj muffin kako zaslužuje.

Zadnji korak - uzmi muffin, okreni ga naglavačke i uroni “mokri” dio u zdjelu kokosovih mrvica. Malo pritisni da se lijepo prime.

To je to, imaš Pitu celulitnjaču, sad ju možeš uslikat i pohvalit se na Instagramu, kao i ona žena koja je jednom uslikala kolač pa napisala:

“Malo hvalisanja nije na izmet.”

I nije, malo hvalisanja nikad nije “na izmet.”

Kao ni malo pite u tjednu prepunom govana.

Širimo celulit, a ne mržnju!

I sretno Valentinovo svima koji žele.