Ovaj vikend se rashladite uz pet neameričkih filmova

1. NIKITA (La Femme Nikita)

Luc Besson:1990, Francuska, Italija



Posljednjih je godina Luc Besson daleko od najboljih redateljskih dana. Bez obzira na veliki broj projekata koji dolaze iz njegove "EuropaCorp" filmske kompanije, hiperaktivni Besson nikako da pronađe danas izgubljenu formu s kraja osamdesetih i početka devedestih godina prošlog stoljeća. Besson štanca filmove, kvantiteta je ispred kvalitete. No, nekoliko Bessonovih projekata koje je autor režirao prije mnogo godina i dalje su obavezna lektira za sve filmofile. Jedan od njih je i "Nikita" - priča o Marie Clement koja nakon ubojstva policajaca dobiva novu šansu. Marie je proglašena mrtvom i odlazi na obuku nakon koje postaje smrtonosno oružje. Vrhunski, efikasni profesionalni ubojica. No, iskupljenje i prilika za novi život stavlja Nikitu pred teške odluke...

"Nikita" je snimljena dvije godine nakon "Velikog plavetnila" i opravdala je očekivanja ljubitelja filma koje je Besson kupio filmom o roniocima na dah. Atraktivan izgled filma, zanimljiva priča kao i izvrsno izdanje Anne Parillaud u glavnoj ulozi glavni su aduti filma. Nakon Bessona snimljena je i istoimena tv serija kao i američki remake ("Put bez povratka" - glavna uloga Bridget Fonda), ali daleko od Bessonove Nikite. U filmu nastupa i Jean Reno koji je 4 godine kasnije ponovio suradnju s Bessonom u izvrsnom "Leonu".

2. PUSHER

Nicholas Winding Refn - 1996: Danska, Švedska, Srbija

Zanimljiv je lik danski filmaš Nicholas Winding Refn. Danski Tarantino nedavno je ispalio kako je upravo on najveći redatelj današnjice. Naravno, redateljeva izjava je prepotentna i pretjerano ambiciozna, ali Winding Refn je vrhunski filmaš. Puno godina prije nego je režirao jedan od najboljih filmova snimljenih u Hollywoodu tijekom posljednjeg desetljeća ("Drive") tada mlađi (26 godina) i manje poznat filmskoj publici, redatelj Winding Refn potpisuje režiju kriminalističke drame "Pusher". Priča filma vodi nas na ulice Kopenhagena. Upoznajemo prijatelje i poslovne partnere Franka i Tonija- riječ je o dilerima droge koji pokušavaju odigrati na veliko. No, njihovi planovi krenu krivim smjerom, problemi dolaze jedan za drugim - najveći je Milo, lokalni narko šef....

"Pusher" ima Tarantino-Ritchie trenutke, neobično je i atraktivno snimljen te privlači šarolikom glumačkom ekipom - od Kima Bodnie, Madsa Mikkelsena do Zlatka Burića i redatelja koji se pojavljuje u manjoj ulozi. Nisi najbolji Winding Refnu, ali znaš posao - dokaz je "Pusher" koji je dobio i dva nastavka.

3. THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

Felix Van Groeningen, 2012, Danska, Nizozemska



Filmofilka s kojom sam pogledao "The Broken Circle Breakdown" ili "Alabama Monroe" (negdje se film mogao pogledati, pronaći pod tim naslovom) dala je preciznu dijagnozu - ovo je film koji me čvrsto vezao uz sebe, slomio mi srce, ali niti jednog trenutka nisam željela prestati gledati. Radnja prati Elise i Didiera - oni su primjer kako se suprotnosti privlače - zajednička ljubav je glazba i izgleda kako je život ne može biti ljepši. Posebno kada na svijet dolazi kćerkica Maybelle....

Film redatelja Felixa Van Groeningena priču o Elise i Didier ne prikazuje linearno - radnja je neuredna, razbacana, ali razumljiva i bliska mnogim gledateljima. Veseo, optimističan, romantičan - istovremeno prokleto tužan i potresan, dakle životan - "The Broken Circle Breakdown" prikazuje i kod gledatelja izaziva različite emocije. Baš kao i život.

4. CONTRATIEMPO

Oriol Paulo, 2016, Španjolska

Adrian Doria uspješni je poslovni čovjek - zbog uspjeha zovu ga Man of the Year. Život za Adriana izgleda sjajno sve do buđenja u hotelskoj sobi pored ubijene ljubavnice. Soba je zaključana iznutra, Adrian ima amneziju zbog udarca u glavu, ali je siguran da nije ubojica. Zajedno s dugogodišnjim prijateljem, odvjetnikom Felixom i Virginiom, Doria pokušava pronaći odgovore...

"Contratiempo" pravi je, punokrvni triler. Redatelj, uz dojmljiv ugođaj, slaže kockice mozaika filma uz neočekivane preokrete u priči i stalnu neizvjesnost. Neki detalji filma možda se i mogu predvidjeti, ali čitavu misteriju teško je, vrlo teško odgonetnuti prije odjave filma.

5. HRĐA I KOST (De rouille et d'os)

Jacques Audiard, 2012, Francuska, Belgija

Mnogi filmofili će se složiti da je Marion Cotillard jedna do nekoliko najboljih glumica današnjice. Francuskinja nagrađena Oscarom za izvrsnu interpretaciju Edith Piaf godinama godinama gradi impresivnu i uravnoteženu karijeru - glumica nastupa u hollywoodskim projektima, ali ne zanemaruje nastupe u projektima realiziranima izvan tvornice snova. Jedan od takvim filmova je i "Hrđa i kost" - iza neobičnog naslova filma skriva se emotivna filmska istodobno i ljudska drama, priča o teškim ljudskim sudbinama. Borbom za život, borbom sa životom. Cottilard je (ponovo) izvrsna u ulozi Stephanie čiji se svijet ruši nakon nesreće - tračak nade za bolji život dolazi od Alaina, razbijača koji spletom okolnosti ulazi u njen život. Alain i Stephanie pronalaze jedno drugo, ali i razlog da krenu dalje, unatoč problemima i teškim životnim pričama žive.

Osim Cotillard treba spomenuti i vrlo dobrog Matthiasa Schoernaerta u ulozi Alaina. "Hrđa i kost" upečatljiva je i iskrenim emocijama natopljena životna priča koj, unatoč teškim temama, osvaja gledatelja već od prvih minuta.

