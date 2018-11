Ovo je deset najgorih ozljeda glumaca na filmskim setovima Divno je biti glumac. Drže te kao kap vode na dlanu, da ti ne bi poremetili “proces”. Sve to naravno da bi izvedba bila čim bolja i da se snimanje odradi čim brže jer produkcija filma može biti stravično skup sport.

Autor

Koliko god glumci bili zaštićeni, nezgode se dogode. Ovdje sam izvukao par primjera gdje su se glumci i glumice povrijedili na setu. U videu je prvih pet slučajeva, a u tekstu ispod još pet!

Darryl Hannah - Blade Runner

Dame imaju prednost. Na snimanju scene u Blade Runneru, lik od Darryl Hannah mora bježati. To je u redu, međutim taj bijeg se događa u sceni gdje lijeva kiša, sve i mokro, i posljedično, sklisko. I tako se ona u svoj svojoj revnosti poskliznula i otklizala u auto, razbivši staklo i svoj lakat. Kao prava profesionalka, odradila je tu scenu do kraja, ona je ostala u finalnoj verziji filma (mislim da postoji u svim verzijama Blade Runnera), a za uspomenu su joj ostali ožiljci. Naime, pri udaru u staklo, lakat joj je puknuo na osam mjesta.

George Clooney - Syriana

Nekada najpoželjniji neženja, George Clooney je umalo tragično završio za vrijeme snimanje poznate scene mučenja. Pri padu dok je bio vezan za stolicu razbio je glavu, ali osim toga, i puno gore, dobio je povrede vrata i kralježnice toliko teške da mu je leđna moždina curila na nos. Za vrijeme oporavka je trpio stravične bolove, čak i uz lijekove te pribjegavao alkoholu (sad mi je malo jasniji njegov biznis s tekilom). Dugotrajnom terapijom je uspio umanjiti simptome, ali više nikada neće ići kao prije.

John Rhys Davies - The Lord of the Rings

Za ulogu Gimlija Peteru Jacksonu je trebao jedan klasni klasni i glasni glumac i našao ga je u Johnu Rhysu Daviesu. Davies je to sa zadovoljstvom prihvatio, iako je to značilo provesti gotovo dvije godine na Novom Zelandu. I znao je da će za ulogu patuljka Gimlija morati nositi tonu protetike i šminke i da će nanošenje iste trajati satima. Ono što nije znao je da će imati snažnu alergijsku reakciju na ljepilo kojim se ta protetika pričvršćivala. I tako je morao duge dvije godine trpjeti crvenilo, svrbež i plikove. I to je glavni razlog zašto se nije pojavio u Hobit serijalu.

Malcolm McDowell - Clockwork Orange

Stanley Kubrick traži zaista mnogo od svojih glumaca. Perfekcionist u duši, nije mu problem odraditi 40-50 takeova, samo da dobije savršenu izvedbu. Zato njegovim glumcima nije lako. A pogotovo nije bilo lako Malcolmu McDowellu u sceni rehabilitacije u Paklenoj naranči. Naime, u sceni je bilo potrebno da su mu oči zakačene kukicama kako ih ne bi mogao sklopiti. I bez obzira na to što su imali oftalmologa koji mu je stalno kapao kapi u oči, svejedno je uspio ozlijediti rožnicu i skoro ostati bez vida. Zaista je Kubrickov kruh sa sedam kora.

Martin Sheen - Apocalypse Now

Nije lako bilo Coppoli pri snimanju ovog filma. Em mu je Marlon Brando, koji je trebao glumiti prekaljenog vojnika, došao na snimanje s 40-ak kila previše i bez naučenog teksta. Međutim, nije se on povrijedio. Martin Sheen je bio taj koji je nastradao pri poznatoj sceni živčanog sloma u hotelu. Izgleda da je ovdje bilo vrlo malo glume jer je čovjek pred kamerom u alkoholiziranom stanju zaista i proživljavao živčani slom. U toj sceni razbije ogledalo, rasiječe ruku i razmazuje tu krv po sebi. Međutim, ovo je samo crtica iz produkcijskog kaosa koji je bila produkcija Apokalipse danas.

'Osvrtnika' svakako zapratite i na YouTubeu, Facebooku i Instagramu.