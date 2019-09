Pet stvari koje bismo trebali ostvariti u kasnim dvadesetima Ako ćete pitati svoju mamu, tatu, strinu, ujaka ili bratića kojeg vidite svake prijestupne, oni će vam vjerojatno sugerirati da se do tridesete oženite, udate, rodite i skučite. Ma, reći će vam to i ako ih ne pitate, mnogo puta

Kod nas se to od ljudi jednostavno još uvijek očekuje jer je to, reći će vam - normalno. Iako ja još nisam stigla do famozne tridesete, sve gore navedeno sam ostvarila. Ne zato jer me netko nagovarao ili zato jer sam podlegla društvenom pritisku i standardima, već jednostavno zato jer sam željela.

Ne smatram da je veliko postignuće udati se. Postignuće je održati brak. Niti je napraviti i roditi dijete znanstvena fantastika. Pravo postignuće je odgojiti ga u dobrog čovjeka.

No, da sad ne mudrujem previše, evo pet stvari za koje mislim da bi ih svatko trebao svladati, napraviti ili odraditi najkasnije u kasnim dvadesetima.

Naučite pripremati kajganu

Hah, tko ne zna napraviti kajganu, s razlogom će pomisliti mnogi od vas. Ooo, vjerujte mi. Nevjerojatno mi je koliko ljudi uspije doći do tridesete, a da ne znaju pripremiti najosnovniji doručak ili ručak. Kajganu, jaje na oko i hrenovke trebate znati naučiti do prvog osnovne, a kamoli do tridesete. Enivej - kajgana. Uopće se ne šalim.

Odselite se od staraca

Hrvati u prosjeku jako kasno napuštaju roditeljski dom. I da, znam, za to postoje vrlo jasni, ekonomski uvjetovani razlozi. Ljudi teško dolaze do posla, plaće su male, sigurnije je i jednostavnije ostati pod roditeljskim krovom. No, pa makar pod uvjetom da se morate odreći nekih stvari, bježite od staraca što prije. Ne zato jer vas možda smaraju i idu vam na živce već jednostavno zato jer je samostalan život jedan od najbitnijih sastojaka sazrijevanja. Kad sami morate platiti sve od stanarine i režije pa do toaletnog papira, to će vam dati novu perspektivu na život, koliko god banalno zvučalo. Ako ništa drugo, barem si možete na random utorak pozvati ekipu i nitko vam zbog toga neće moći reći ni riječ.

Počnite brinuti za svoje zdravlje

Ako još niste, pronađite neku tjelesnu aktivnost. Trčite, odite na plivanje ili vozite bicikl, uplatite si teretanu ili tečaj joge. Odspavajte barem šest ili sedam sati, ako ikako možete. Sredinom dvadesetih, znate to i sami, čovjek shvati da nije besmrtan i da treba pripaziti na psihičko i fizičko zdravlje.

Položite vozački

Bez obzira imate li auto ili ne i - trebate li ga uopće, vožnja auta je vještina koju bismo svi trebali znati i koja će vam zatrebati prije ili kasnije.

Prestanite se obazirati na to što govore drugi

Kao osoba koja je vrlo javno eksponirana, jedna od najvažnijih stvari koje sam morala naučiti bilo je da se ne osvrćem na baš sve što mi ljudi kažu. Ali, to vrijedi za apsolutno svaku osobu, bilo da se radi o vašim prijateljima, obitelji ili neprijateljima. Ako ste vi uvjereni u ono što radite i u tome imate samo najbolje namjere - ne dajte se smesti. Uvijek ćete imati kritičare, ali to je najčešće samo znak da ste na dobrom putu. Neka vam oni budu pogonsko gorivo.