Prekinite taj začarani krug i udovoljite si, zaslužili ste Imam jednog prijatelja za kojeg odgovorno tvrdim da će zauvijek ostati dijete. Frajer je u svojim tridesetima, vrijedno radi, zarađuje.

Autor Nina Slišković Goleš (Sponzorirani članak) Petak, 30.03.2018. u 10:19

Uspješan je u tome što radi, bori se, ali isto tako si dopušta da ostatak vremena bude najveće dijete ikad kojem oči narastu veće od glave svaki put kad vidi neki novi gadget na tržištu. Kažem vam: vječno dijete. Ali i sretan k'o dijete. Na ovu moju konstataciju mi je nekidan na kavi rekao kako nije problem u njemu, već u svima nama ostalima koji uguramo glave toliko duboko u te svoje poslove i obaveze da zaboravimo sve ostale aspekte života, i to nerijetko one koji su na kraju dana puno važniji od posla.

Uzdrmalo me to. Ne zato što me prijatelj kritizira, već zato što je istina.

Kolektivno smo svi zaglibili u radne dane koji traju po 12 sati ili više, a i kad službeno završe, mi u glavi i dalje ostajemo u tom radnom modu. Mobiteli su nam srasli s rukama, nemamo nikakve kriterije u vezi slanja ili primanja poruka u pola noći, spavamo s jednim okom otvorenim i jednim uhom vječno spremnim na to da će možda mobitel ispustiti neki zvuk zbog kojeg ćemo mi i prijeko potrebni san staviti u drugi plan, i vratiti se na „work, work, work“ varijantu. Pričajte što hoćete, ali to nije normalno. Naravno, ono što se događa paralelno s tim jest to da na pauzu stavljamo sve moguće oblike uživanja, opuštanja, odmora za dušu i tijelo i rješavanja stresa. Ukratko, zbog posla na pauzu stavljamo sve ono najbolje od života.

Svima nam treba jedan dobar prijatelj koji iskače iz uobičajenih okvira i koji će nam svako toliko priuštiti šamar realnosti nakon kojeg ćemo si reći: okej, vrijeme je da se malo isključim od ostatka svijeta i da za promjenu UŽIVAM.

To je ono što sam ja odlučila napraviti nakon kave s početka priče. Jer isključivanje od svih briga i svakodnevnog stresa ne bi trebao biti luksuz, već potreba svakoga od nas.

Pogotovo u vremenu kad se za razumne novce i malu uštedu na mjesečnoj bazi može bez problema realizirati jedan do dva vikenda (ili produžena vikenda) čistog uživanja godišnje, u aranžmanu i ambijentu koji ti već najviše paše i gdje ti se najviše sviđa. Gledajte to kao na malu nagradu sebi za sve ono što si tijekom godine uskratite zbog obaveza. Malo svjetlo na kraju tunela svih onih ustajanja ranom zorom, preskočenih obroka, svakodnevnog stresa i jurnjave okolo (po mogućnosti u štiklama). Malu nadoknadu za sve one masaže, relaksacije i tretmane koje stalno sami sebi obećavamo a ne nalazimo vremena za njih, pa ih odgađamo od ponedjeljka preko ponedjeljka do... Vječnosti?!

Klikni na megabon.eu i prekini taj začarani krug neudovoljavanja sebi.

To je jedan dragulj od mjesta na koji sam naišla u moru portala i booking stranica, a koji je specijaliziran za turizam i ima akcijske pakete (da, to znači putovanje plus ušteda novca) s toliko izbora da sam ja, jedna horoskopska vaga, odmah došla pred novi, doduše slatki problem – što izabrati? Nekako mi je srce zaigralo na svaku od njihovih brojnih ponuda iz polja wellnessa, a i da želim definirati odmor u pravom smislu te riječi definitivno bih ubacila nekakve bazene, saune, kupelji, masaže i slično...

Pa ako još može sve to u kombinaciji s proljećem i morem – imam svoju dobitnu kombinaciju! Mislim, svašta je meni u tom njihovom izborniku s akcijama zagolicalo maštu, od city breaka, preko mobilnih kućica, pa do termi, ali odluka je ipak na kraju pala na otok Pag i vrhunski hotel sa spa i wellness centrom u kojem ću vjerojatno poželjeti ostati živjeti.

Osim same ponude, moram reći da me oduševila i činjenica da se nisam trebala iznervirati prilikom realiziranja cijele priče, što nekako najčešće ide u paketu s putovanjem. Ne megabon.eu je sve ekstremno jednostavno – od kategorizacije, pretraživanja, bukiranja, besplatnog info telefona, kupnje u konačnici... A vidjela sam da imaju čak i pretraživač jeftinih letova pa nekako slutim da ćemo se još u budućnosti družiti. I tako sam ja u doslovno tri klika kupila kupon za moj wellness vikend na moru, prethodno provjerila željeni termin s hotelom, naravno, i na kraju cijele priče poslala hotelu kupon za fiksnu rezervaciju. Voila!

Ja idem zasluženo napuniti baterije, a isto to bih preporučila i tebi. Da, znam, nerijetko nemamo izbora nego gurati kroz život po onoj dobroj staroj „red, rad i disciplina“ formuli, ali nemojmo se lagati – ima i onih trenutaka kada se pruži prilika za predahnuti.

Na tebi je da ne pustiš da ti takvi trenutci klize kroz prste.

O autorici:

Radijska voditeljica. Pa malo televizijska voditeljica. Nesuđena glumica. PR managerica. Negdje duboko djevojčica. Na vani frajerica. U duši spisateljica. Poeta. Hodajući kaos. Igračica riječima koje skuplja u glavi dok ne postane tijesno. Kad tamo postane tijesno, onda nastane Ruž & Ružmarin. Osim na blogu, pratiti me možete i na Facebooku.

Družimo se, čitamo se, volimo se! Bez granica.