Priča o drugom 'najopasnijem' Korejcu na svijetu, Heung-Minu

Titulu „najopasnijeg“ Korejca na svijetu sigurno drži Kim Jong-un, „Veliki vođa“ Sjeverne Koreje jedan je od najvažnijih ljudi na području geopolitike i jedan od onih koji ima nuklearno oružje nadohvat ruke. Šalu na stranu, njegov susjed Son Heung-Min možda nema nuklearno oružje u svojim rukama, ali svojom brzinom i sposobnošću da gotovo jednako igra s obje noge predstavlja veliku prijetnju svakoj obrani u Europi.

Ova sezona se za Tottenham već sada može gledati kao povijesna jer je klub iz sjevernog Londona po prvi puta sudionik polufinala Lige Prvaka. Ekipa Mauricia Pochettina dosada je imala dosta čudan europski pohod. Pred zadnje kolo grupne faze bili su na putu za Europsku ligu, a nakon što im se poklopio rezultat iz Milana, prolaz su osigurali remijem na gostovanju u Barceloni. Ždrijeb ih nije pomazio u knockout fazi, prvo su puno lakše od očekivanog prošli Borussiju Dortmund, da bi kasnije kontra svih očekivanja u onom trileru izbacili Pepa Guardiolu i njegov Manchester City. Pred dvomeč s Borussijom van stroja su bili Dele Alli i Harry Kane, u ulogu prve zvijezde ekipe uskočio je Son i ugradio jedan gol u pobjedi od 3-0. Kada je Harry Kane u prvoj utakmici protiv Manchester Cityja šepajući napustio teren, Son je ponovno „ušao“ u njegove kopačke i zabio jedini gol na utakmici. Kane je bio izgubljen za uzvrat u Manchesteru, Pochettino je u vrh napada upario Sona i Lucasa Mouru koji bi svojom brzinom pokušali iskoristiti otvoren prostor i kazniti visoko postavljenu zadnju liniju „Građana“. U jednoj od najboljih utakmica Lige Prvaka ikada, Son je u prvih 10 minuta već dva puta poslao loptu iza Edersonovih leđa, a ono što se događalo u nastavku već je ušlo u antologiju ovog natjecanja.

Nakon upravo završenog SP-a u Rusiji i početka Premier lige s Tottenhamom, Sona je čekalo razdoblje koje će odrediti njegovu karijeru. Naime, poznato je da po zakonu Južne Koreje svaka muška osoba do svoje 27 godine mora odslužiti dvije godine vojnog roka. Korejski poluotok je kroz povijest poznat po ratovima, netrpeljivost između Južne i Sjeverne Koreje postoji i dan danas, pa je vojni rok obavezna stvar. Zakon je toliko rigorozan da ne zaobilazi ni profesionalne sportaše, ali im daje mogućnost da kroz uspjeh u nacionalnom dresu budu lišeni vojnog roka. Azijske igre održane u Indoneziji početkom devetog mjeseca prošle godine bile su zadnja Sonova šansa da ostvari uspjeh s reprezentacijom prije nego što ne napuni 27 godina. Zanimljivo da je većina igrača iz njegove generacije već ostvarila uspjeh na Azijskim igrama 2014., no Sonov tadašnji klub Bayer Leverkusen nije dopustio Korejcu da napusti klub u sred sezone. Iako je Son praktički poput božanstva u Južnoj Koreji i osoba koja je veliki ambasador te zemlje, za njega je zakon bio isti kao i za ostale. Kazna za izbjegavanje vojnog roka može biti zatvorska ili čak osoba može biti deportirana iz zemlje i biti označena kao državni neprijatelj. Zlato na Azijskim igrama bila je njegova posljednja šansa, jer teško da bi povratio svoju karijeru nakon tako duge pauze od igranja nogometa na najvećem nivou. Na kraju je i uspio. U finalu je nakon produžetaka poražen Japan, u utakmici u kojoj je osim titule pobjednika Azijskih igara bila i njegova karijera, Son je bio asistent kod oba gola Korejaca.

Foto: DARREN WHITESIDE

Son je kao i veliki broj igrača s Azijskog podneblja svoju karijeru u Europi započeo u Njemačkoj. Prvo HSV, a zatim Bayer Leverkusen gdje je mladi Korejac zaradio nadimak „Korejskog Robbena“. Son se još više pronašao u izrazito napadačkom stilu i luđačkom presingu Rogera Schmidta koji je izvlačio najbolje iz mladog Korejca. U ljeto 2015. Son je sjajnim igrama u Leverkusenu privukao pozornost Mauricia Pochettina koji ga je dovođenjem u Tottenham oborio transfer rekord (30 milijuna €) kada su Azijski igrači u pitanju. Pochettino je u Sonu pronašao igrača kojeg može koristiti na gotovo svim pozicijama u napadu, koji se istovremeno neće buniti da utakmicu krene s klupe, iako je doveden kao veliko pojačanje. Argentinski stručnjak nema neku striktnu formaciju koje se drži, poznat je kao polivalentan trener, a takav je igrač i Son. Iako mu je lijevo krilo prirodna pozicija, Son može igrati i desno, uz centralnog napadača ili sam u vrhu napada. Desna noga mu je prirodna, ali za Sona se može reći da je „ambidexter“ – igrač koji s jednakim uspjehom koristi i desnu i lijevu nogu.

Son's 20 goals this season:



Scored 5 at home with his left foot

Scored 5 at home with his right foot

Scored 5 away with his left foot

Scored 5 away with his right foot



Truly two-footed.