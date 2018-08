Pustite sve predrasude i, poput mene, zaista otiđite na to Zrće Sodoma i Gomora i ostale više-tisućljetne legende povezuju se sa svime što izlazi iz okvira idealozirane slike o mladosti i mladenačkoj zabavi.

Autor

Baš kao što bi naši djedovi dali ruku u vatru da njihovi unuci ne bi nikada radili puno toga što smo radili od svoje 18-25 (jer smo fina djeca koja hodaju uokolo s aureolom), tako u zabludi žive i mnogi drugi i zato se od Zrća radi tolika drama, a kad ono - plaža puna dobrih klubova. Ništa više i ništa manje!

Pa ajmo iskopat sve to što je zagurano pod tepih i otvoreno popričati o Zrću.

Sjećam se Jaruna i Mansiona. Imala sam oko 20 godina i živjela sam cijeli tjedan za taj vikend. Glazba je bila ok, cuga je bila skupa, jedva si se mogao micati unutra, ali bila je dobra ekipa i dobra energija - sve što ti treba kad imaš dvadeset. Ćirila sam potajno neke "frajere" na drugom kraju kluba svaku večer i uvijek izvisila, ali bilo je nešto i u tome što me neće. Plesala bih. O, kako bih plesala. Izgubila bih se u tom ritmu, zatvorenih očiju. Da, bilo je i onih koji bi pretjerali, povraćali u grmlje sa strane, sjeli u auto nakon izlaska ili se naguravali napuhanih prsa kao neki bonobo majmuni, ali nevještih i blentavih ima i u državnoj upravi, a kamo li u klubu u subotu navečer. Ništa čudno, ništa zabrinjavajuće. Ako imaš malo soli u glavi, paziš na svoje piće i s kim sjedaš za stol tu večer, odradio bi svaki izlazak maksimalno pozitivno!

Jarun je u međuvremenu ugasnuo, kao i moja volja za takvom glazbom, za razliku od volje za dobrim izlascima. I zato sam ljuta na Zagreb i njegovu siromašnu i poprilično jednoličnu noćnu ponudu, ali to Zrće ... To je to. To je zadnjih pet minuta na dječjem rođendanu kad taman postane dobro - u formi plaže.

Shvatila sam to tek ove godine, kad sam po prvi puta završila na Zrću. Frendica Lara i ja sjele smo u auto i za par sati se našle usred te party meke. Otišle smo, naravno, u Nou, uvjerljivo najbolji klub na Zrću, u kojem je sutradan nastupao legendarni Steve Aoki.

Ljudi koji dolaze u Nou dolaze se iživiti, plesati, popiti, upoznati nekoga, vrištati, skakati na bombu, fotkati se, smijati se i točno to i dobiju.

Bilo mi je iskreno žao što smo Lara i ja došle same jer su svuda oko nas bile velike grupe koje su se genijalno zabavljale. To su mladi ljudi, točno s onoliko godina koliko sam ja imala u Jarun fazi, ali i dosta onih 25-35 kojima treba ispušni ventil. Dolaze u grupama po 5-10 ljudi, svi nose svoje najbolje parfeme i na čelima im piše da su zadnjih mjesec dana vježbali još dodatnih pola sata dnevno kako bi se pokazali na plaži.

Mladost! Mladost! Mladost! Svaki prizor vrišti ovu riječ. Uvuče ti se sve to nekako pod kožu, koliko god se smatrao slučajnim prolaznikom. Ispraviš leđa, uvučeš trbuh i uzvratiš osmijeh.

Imale smo luđačku sreću da smo završile u Noi jer to je stvarno The Place To Be. Čim su klubom ušli u more (klub je drven i podignut iznad mora) osigurali su svoj status najatraktivnije lokacije i svojevrsnog glavnog trga Zrća.

Tamo sve kreće, tamo je sva akcija. Tamo se kupa, zavodi i ćakula popodne, pa izlazi navečer.

Međutim nije samo lokacija ključ, nego i DJ bina koja je dorasla najvećim imenima te scene, a onda naravno i činjenica što sva ta imena i dovode u klub. Na plaži koja izgleda kao Las Vegas i svaki klub na ulazu ima ogroman ekran na kojem vrte svoj program za tu večer kako bi namamili ljude, Noa jednostavno dovede Stevea Aokija i sve reklame su im uzalud.

I to je to, dragi ljudi; ako ste kliknuli na ovaj članak, velike su šanse da razmišljate o odlasku dolje. Stoga, moj iskreni savjet je - odite. Obavezno, barem jednom. Želite vidjeti te novaljaske ulice po kojima teče kontinuirana rijeka ljudi. Popiti jedan gin tonik u Noi i znati da si u tom trenu na jednom od najboljih partija na svijetu.

Malo prodisati, ostaviti ozbiljnost u apartmanu da se hladi u klimi dok se ne vratite ujutro iz izlaska. Uvjeriti se da su skoro sve priče o tom mjestu samo otočke legende i kasnije moći reći da ste bar na kratko bili dio najboljeg noćnog života u povijesti naše zemlje.

O autorici:

Zagrebačka novinarka, voditeljica i satiričarka (25) traži čitatelje bloga (može i pušači i nepušači). Voljna sam pisati i kuhati frku u zamjenu za vaše dobro raspoloženje. Zainteresirana sam za čitatelje svih generacija, nacionalnosti, spolova, rodova i preferencija, dok god su otvorena duha i zaljubljeni u pisanu riječ. Molim javite se na Onaj dobar blog u svrhu postizanja trajnog prijateljstva i pronalaska srodne duše.

Osim na blogu, pratite me na na Facebooku i Instagramu.