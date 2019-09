Putovanje Kubom kroz dvije duboke i snažne ljubavne priče Politika i ljubav često su u sukobu, no kada se dogodi sukob 50-ih godina prošlog stoljeća na Kubi, ne miriše na dobro.

Autor

Takvu temu obradila je upravo spisateljica Chanel Cleeton u sjajnom ljubavnom romanu "Dogodine u Havani" koji čitatelja vodi na putovanje jednom od najljepših zemalja na svijetu u najgorem mogućem trenutku.

Priča s jedne strane prati Elisu, a s druge strane njezinu unuku Marisol koja nakon njezine smrti dolazi prvi put na Kubu kako bi prema njezinoj posljednjoj želji razasula pepeo u Havani. Elisa kao mlada djevojka na Kubi upoznaje Pabla, no problemi nastaju u samom početku jer je Elisa djevojka iz visokog društva koja je zaštićena od svih političkih zbivanja, dok je Pablo revolucionar. Zaljubili su se na prvi pogled, no životne okolnosti rastavile su ih unatoč obećanjima da će ponovno pronaći put jedno do drugog. Godinama kasnije nakon što se Elisina obitelj preselila u SAD i nakon što je svojoj unuci Marisol ispričala brojne priče o Kubi, Marisol odlazi nakon bakine smrti na Kubu.

Marisol je novinarka koja je uspjela nagovoriti šefa da joj odobri članak o Kubi kao turističkoj destinaciji te odlazi na putovanje života. Dolazi u kontakt s Anom Rodriguez, Elisinom dobrom prijateljicom te kreće otkrivati tajne o svojoj baki, ali i svojoj obitelji koje postaju sve opasnije što dublje ulazi u njih. Iako Kuba više nije u situaciji kao prije 60-tak godina, Marisol počinje shvaćati sve bakine probleme.

U međuvremenu joj za oko zapne Luis te s druge strane dolazi u skoro jednaku situaciju u kakvoj je Elisa bila puno godina ranije. Tijekom čitave priče isprepliću se dvije priče koje čitatelje ostavljaju bez daha, pogotovo ako ste ljubitelj romana ljubavne i povijesne tematike. Roman je savršen za ove posljednje ljetne dane, a možete ga nabaviti u svim domaćim knjižarama.

