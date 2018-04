Roberto Firmino: Čovjek koji igra i živi u sjeni faraona Nakon ultra zanimljivih partija u četvrtfinalnim utakmicama Lige Prvaka opjevani su mnogi heroji.

Neki su svoju slavu zaradili na račun nadljudskih akrobatskih poteza, drugi su kupili srca milijuna nogometnih fanova tako što su napravili bajkovite preokrete, dok su neki naslovnice ispisali na drugi način. Neki ih nisu uopće ispisali, možda i nikad neće. Ovaj tekst govori baš o takvima, o jednom genijalnom nogometnom igraču, neopjevanom heroju kakav je Roberto Firmino.

Kloppov Liverpool je u četvrtfinalu izbacio Manchester City Pepa Guardiole, ekipu koja je do tada igrala možda i najljepši nogomet u Europi ove sezone i po mnogima bila favorit za naslov. Za neke veliko iznenađenje, za mene baš i ne.

Najviše zbog prijašnjih susreta ove dvije ekipe i zbog činjenice da je Jurgen Klopp jedini trener koji ima pozitivan omjer protiv Pepa Guardiole. Način na koji su Redsi izbacili City je tek zadivljujući. Za polufinale Lige Prvaka bilo je dovoljno samo 30 minuta prepoznatljivog „heavy metal“ nogometa na magičnom Anfieldu, svi smo znali da Liverpool ima strašan napad, ali da se onako organizirano i disciplinirano mogu braniti protiv ekipe kao što je Manchester City, to iskreno nisam očekivao i to je zaista zadivljujuće. Sada ih očekuje dvomeč sa Romom u kojem su favoriti za ulazak u veliko finale.

Inače, Liverpool je ekipa koju nakon Spursa najviše gledam u Premier ligi. Njihove utakmice gotovo nikada ne budu dosadne, Klopp me kupio s tim visokim tempom i njemačkom školom presinga koji je, kako on kaže, najbolji playmaker u ovom sportu. Ono što Mo Salah radi ove sezone je zaista spektakularno te je na kraju zasluženo izabran za najboljeg igrača Premier lige, ali čovjek kojeg najviše cijenim u Liverpoolu je brazilski napadač Roberto Firmino. Smatram ga jako podcijenjenim igračem i glavnim kotačićem u sistemu Jurgena Kloppa. U nastavku teksta ću vam preko određenih statističkih podataka, situacija s utakmica i direktnom usporedbom s ostalim najboljim napadačima svijeta pokušati dočarati što Roberta Firmina čini tako posebnim.

Od favela, preko Njemačke, do Merseysidea

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira rođen je u listopadu 1991. godine, u priobalnom Brazilskom gradu Maceióu. Njegova priča o odrastanju u neimaštini i nasilju klasična je priča većine Brazilskih nogometaša. Otac Jose Roberto je prehranjivao obitelj tako što je prodavao piće po ulicama, na koncertima ili festivalima, dok se majka Maria Ciceria brinula za obitelj, ponajviše na to da mladi Roberto ne završi u jednoj od zloglasnih bandi favela. Njezina briga išla je do te mjere da mu nije dopuštala da napušta kućno dvorište, no mladi Roberto je bio toliko navučen na nogomet da mu ograda i zaključana vrata nisu predstavljale prepreku:

„Nisam željela da Roberto izlazio vani i da se igra jer su ulice bile jako opasne. Znao je ustajati jako rano dok sam ja još spavala samo da bi igrao nogomet, svako jutro sam ga čula kako preskače zid.“

Prve ozbiljnije nogometne korake Firmino je napravio u lokalnom klubu skraćenog imena CRB (Club de Regatas Brazil), njegove partije ne prolaze nezapaženo i uskoro potpisuje svoj prvi profesionalni ugovor s Tombenseom. U novoj sredini nije bilo mjesta za njega u udarnoj postavi, stoga, odlazi na posudbu u drugoligaški klub Figueirense. Firmino je na početku svoje karijere igrao na poziciji defenzivnog veznog, zapamtite ovaj podatak jer će biti važan u nastavku teksta. Mladi Firmino ima značajan doprinos u promociji Figueirensea u prvu ligu, igre talentiranog Brazilca zapele su za oko njemačkim skautima iz Hoffenhaima. Odlazak miljama daleko od kuće teško mu je pao, nastavio je slijediti svoj san, a odlazak u Njemačku bila je prilika koju je morao iskoristiti.

U početcima mu hladna Njemačka, težak jezik i totalno drugačija kultura nisu odgovarali. Ali, s vremenom, Firmino je u svoj brazilski mentalitet nadodao germansku disciplinu i mukotrpan rad što je na kraju rezultiralo jedinstvenim tipom igrača.

Kroz par sezona nametnuo se kao glavni igrač mlade ekipe Hoffenheima, da bi 2014. dobio priznanje za igrača koji je najviše napredovao u Bundesligi. U Hoffenheimu je pokrivao gotovo sve pozicije od veza do napada, znao je igrati oba krila, ofenzivnog veznog, kao glavni napadač ili sekundarni. Sjećam se dobro tog Hoffenheima jer sam s njima znao igrati Football Manager, uz Firmina su imali dosta mladih i talentiranih igrača kao što su Niklas Süle (Bayern), Jeremy Toljan (B. Dortmund) ili Kevin Volland (B. Leverkusen)... Za vrijeme trajanja Copa Americe u ljeto 2015. Firminu su stizale razne ponude, Liverpool i Brendan Rodgers bili su najozbiljniji, ubrzo je Brazilac postao novi igrač Liverpoola, a Hoffenheim je za njegove usluge dobio 28 milijuna funti. Pod Rodgersom, Firmino je korišten na sve tri pozicije iza napadača, kojeg je u većini slučajeva igrao Christian Benteke. Rodgers mu nije dao jasnu ulogu u ekipi što se odrazilo na njegov doprinos pa je Roberto Firmino u prvih 9 nastupa za novi klub u ligi upisao samo jednu asistenciju. Neki su počeli sumnjati u njegove kvalitete, ali odlaskom Rodgersa i dolaskom Jurgena Kloppa na vruću klupu Liverpoola, Firminov život na Anfieldu se promijenio za 180 stupnjeva.

Kloppov talisman

Po dolasku na klupu Liverpoola, Jurgen Klopp je od Roberta Firmina napravio fokusnu točku svog napada, osim napada Firmino je jako bitan Kloppu i u fazi obrane, tj. za presing. U sustavu u kojem svi igrači pridonose kako napadu tako i obrani, Firmino je pronašao svoju ulogu. Nakon samozatajnog početka, Firmino je prvu sezonu u Liverpoolu završio kao najbolji strijelac ekipe s 10 pogodaka i 8 asistencija.

Prošlo ljeto Liverpool je kompletirao svoju opasnu napadačku trojku kada se Maneu i Firminu pridružio Mohamed Salah. Taj transfer je na kraju ispao ključan za ovu sezonu, a činjenica da odlazak Coutinha u Barcelonu nije ni malo poremetio Liverpool pokazuje koliko je ovaj trio zaista ubitačan.

Da bi mogli vrednovati Firminov talent, moramo razumjeti njegovu poziciju i ulogu na terenu. Od prošlog ljeta svoj stari broj 11 Firmino je zamijenio devetkom, no njegova uloga na terenu nije onakva kakvu ima većina igrača s brojem 9 na svijetu. Ono u čemu je Firmino izrazito dobar je kretnja bez lopte. Njegov cilj nije da samo sebe ubaci u gol šansu, nego da svojom kretnjom oslobodi prazan prostor za svoje suigrače. Za razliku od Firmina, glavni forte igrača poput Manea i Salaha je brzina, on zna da će oni tu brzinu najbolje iskoristiti ako im on svojom kretnjom bez lopte oslobodi prostor.

Osim inteligentnog kretanja i osviještenosti u prostoru, Firmino je u stanju zbuniti i odvući protivničke braniče van svoje primarne pozicije, tamo gdje se osjećaju nesigurno, a s druge strane iza ostaje prostor kojeg koriste Liverpoolovi krilni igrači:

Firmino napušta svoju primarnu poziciju kako bi primio Lovrenovu loptu skoro na centru, zatim iz prve odigrava Hendersonu koji daje sjajnu ključnu loptu za Sturridgea, a odličnu timsku akciju završava Mane:

Na sljedećem primjeru možemo opet vidjeti Firminov odlazak prema sredini terena; izmjena pasova s veznjacima Liverpoola izvukla je centralnog braniča protivničke ekipe, nakon toga dolazi do puno preuzimanja i krpanja rupa u obrani, a Sadio Mane daje savršenu loptu za Salaha koji radi ono što Salah radi najbolje.

Firmino nakon primanja lopte na sredini ne mora uvijek proslijediti loptu dalje; ako se protivnički braniči odluče čekati na svojoj poziciji i dopustiti njemu da primi loptu i okrene se licem prema golu, Firminu se otvaraju višestruke opcije za pas. S druge strane, ako ga odluče ispratiti, iza će ostati rupa koja je uzrokovala golom na primjerima iznad.

Ove sezone Firmino je u 47 nastupa u svim natjecanjima zatresao mrežu 25 puta, 15 puta u ligi i 9 puta u Ligi Prvaka, ali zabijanje golova nije ono što njega čini tako posebnim.

Firmino je igrač koji je dobar dio svoje karijere proveo igrajući pozicije iza napadača, njegovu viziju i osjećaj za pas nema puno igrača na ovoj poziciji.

Gledajući sva natjecanja ove sezone već ima 14 asistencija, podatak kojeg se ni jedan ofenzivni veznjak ne bi posramio. Kada se gledaju kreirane šanse Firmino od svih igrača s njegove pozicije u ligi ima najviše (52), a najbliži mu je Aguero s 40. Ako malo proširimo sliku i uzmemo najbolje napadače iz ostalih liga Firmino opet prednjači, Cavani (34), Lewandovski (20), Immobile (37) i Ronaldo s 41 kreiranom šansom. Zanimljivo da je prošle sezone više kreiranih šansi od Firmina imalo samo par igrača, od kojih je jedan očekivano Leo Messi. Što se tiče ukupnih dodavanja i ključnih dodavanja Firmino je dominantan za sve napadače u ligi, ima ukupno 1039 dodavanja i 45 ključnih dodavanja koja su stvorila šansu, a ove brojke tek dodatno dobivaju na značenju kada vidimo koju poziciju igra Firmino.

Svi smo već čuli za Kloppov famozni gegenpressing, nogomet luđačkog intenziteta koji se bazira na što bržem povratku lopte u posjed te osvajanju lopte što bliže protivničkom golu, preskačući tako organizaciju napada od obrane. Još jedna velika Firminova vrlina puno bolje zvuči na engleskom, a to je work rate. On cijelu utakmicu bez prestanka juriša na protivničke braniče s loptom, njegovi sprintevi su okidači presinga za suigrače da zatvore prostor i vrate loptu što prije u svoj posjed. Kada Liverpool nema loptu, Firmino je prvi čovjek koji neprestano vreba protivničku liniju dovodeći tako braniče u neugodnu situaciju, zatvarajući im linije pasa i čekajući njihovu najmanju grešku. To je na svojoj koži najbolje osjetio Nicolas Otamendi kada mu je Firmino oduzeo loptu i ugasio sve nade „Građana“ svojim 9. golom u Ligi Prvaka:

Većini igrača njegove pozicije se prigovara da se premalo kreću, da ne pomažu u obrani... Istina je da Firmino igra u posebnom sistemu, ali ni jedan napadač na svijetu ne radi toliko posla s tolikom požrtvovnošću za svoju ekipu kao on. Zanimljiva je statistika koja se tiče startova (tackles) i presječenih lopti kada se govori o Robertu Firminu. Naime, kada se gleda prvih 6 klubova Premier lige, samo je Cesar Azpilicueta napravio više startova od Roberta Firmina.

Da vas podsjetim, ako niste znali, Firmino je napadač, a Azpilicueta branič.

Kada skupa zbrojimo startove Kanea, Aguera, Morate i Lukakua dobijemo brojku 24.

Cijela statistika koju sam naveo ne znači puno u nogometu, posebno ona bazična statistika poput golova i asistencija koja je nažalost danas mnogima glavno mjerilo kakav je tko igrač. Statistika bi nam trebala samo pomoći da jasnije vidimo, a pravu sliku Firminove genijalnosti jedino možete primijetiti ako gledate utakmice.

Sposobnost Roberta Firmina da toliko utječe na utakmicu na različite načine za mene ga čini svjetskom klasom. Osim mene, slično misli i Jurgen Klopp:

„Mo Salah, svjetska klasa, ali ne svaki dan. Sadio Mane, svjetska klasa, ali ne svaki dan. Roberto Firmino, svjetska klasa, svaki dan.“

Mješavina brazilske romantike i njemačke nogometne industrije na kartu svijeta izbacila je unikatnog igrača, igrača koji još ne dobiva dovoljno pozornosti od strane nogometne javnosti, ali ne zadugo. Roberto Firmino živi u sjeni faraona, ali njemu i Liverpoolu to savršeno odgovara.

