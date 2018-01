Roditelji koji odgajaju pametnu djecu uče ih ovih 5 stvari Ovih je pet vještina od velikog značaja za uspjeh djece u današnjem društvu.

Autor Mihael Šanko / ModernoRoditeljstvo.com Petak, 19.01.2018. u 16:08

Postoji li tajna odgoja “dobre djece”?

Iako ovo pitanje nije nimalo jednostavno odgovoriti izgleda da roditelji za koje naše društvo smatra kako odgajaju “dobru djecu” imaju neke zajedničke navike.

No što su zapravo “dobra djeca”? Sam pojam možda uopće nema smisla jer sva su djeca zapravo dobra, svako dijete rođeno je čisto i neiskvareno, pa se postavlja pitanje tko to čini da ta djeca odjednom više nisu “dobra” i zašto je to tako?

Možda se radi o našim očekivanjima i društveno prihvaćenim standardima “dobrote”– no siguran sam da emocionalno i društveno inteligentno dijete koje je povezano s nama kao roditeljem i koje odrastanjem postaje punopravni član modernog društva smatramo “dobrim djetetom”.

Zašto je to tako te kako i mi sami možemo odgojiti “dobru djecu” saznajte u nastavku. Ovo je 5 stvari koje moramo naučiti svoju djecu da bi ih na pravi način pripremili za život u modernom društvu.

Emocionalna inteligencija

Temelj odgoja emocionalno inteligentnog djeteta leži u svakodnevnom učenju novih emocija i načina kako iste definirati, razumjeti i na pravi način izraziti. Naravno, s obzirom na dob djeteta.

Djeca najprije uče promatrajući nas roditelje, svoju braću i sestre te ostale članove obitelji i prijatelje. Poznato je da su male bebe fascinirane licem, zato često promatraju ljude i gledaju ih ravno u oči.

Kako dijete raste tako se polako upoznaje s emocijama, najprije onim sretnim i pozitivnim, a nedugo zatim i s onim manje poželjnim emocijama.

Da bi dijete naučili emocionalnoj inteligenciji moramo shvatiti što dijete treba i želi u određenom trenutku, moramo ga saslušati i razumjeti te mu dopustiti da se izrazi.

Pokušajte nešto od sljedećeg:

Definirajte emociju koje vaše dijete osjeća u tom trenutku i izgovorite ju na glas. Recite: “Vidim da si ljut jer moramo ići spavati.” ili “Shvaćam da si razočaran jer danas pada kiša pa ne možemo ići u park.” Djeca često trebaju nas roditelje da im pomognemo definirati upravo ove teške emocije, zato shvatite kada vaše dijete treba definiciju za ono što osjeća i ponudite ju.

Recite: “Vidim da si ljut jer moramo ići spavati.” ili “Shvaćam da si razočaran jer danas pada kiša pa ne možemo ići u park.” Djeca često trebaju nas roditelje da im pomognemo definirati upravo ove teške emocije, zato shvatite kada vaše dijete treba definiciju za ono što osjeća i ponudite ju. Ako razgovor ne pomaže, okrenite stvar na igru. Pogotovo ako je dijete manje, možda neće biti raspoloženo za razgovor, no malo igre svakako će mu dobro doći. Iskoristite to za učenje i razvoj emocionalne inteligencije.

Pogotovo ako je dijete manje, možda neće biti raspoloženo za razgovor, no malo igre svakako će mu dobro doći. Iskoristite to za učenje i razvoj emocionalne inteligencije. Slušajte svoje dijete. Ako nismo u potpunosti prisutni u trenutku i ne usmjeravamo dovoljno pažnje na svoje dijete možda ćemo propustiti što nam želi reći, možda ga nećemo dovoljno dobro razumjeti. Potrudite se slušati i razumjeti što vam dijete govori, a ako niste čuli pitajte da ponovi.

Ako nismo u potpunosti prisutni u trenutku i ne usmjeravamo dovoljno pažnje na svoje dijete možda ćemo propustiti što nam želi reći, možda ga nećemo dovoljno dobro razumjeti. Potrudite se slušati i razumjeti što vam dijete govori, a ako niste čuli pitajte da ponovi. Dopustite djetetu da samo riješi svoj problem. Uvijek kada je to moguće neka se dijete samo pobrine za svoj problem. Tako uči vrlo važnu lekciju, a i postaje samostalna osoba. Naš zadatak je biti djetetu podrška i pomoći mu da shvati svoje osjećaje te da se nosi s njima.

Društvena inteligencija

Iako često brkamo društvenu i emocionalnu inteligenciju one nisu nimalo slične iako su povezane.

Emocionalna inteligencija se uglavnom odnosi na sadašnjost – shvaćanje i razumijevanje trenutnih osjećaja. Društvena inteligencija je pak usmjerena budućnosti – mi koristimo znanje i iskustvo trenutka kako bi se usmjerili na rješavanje našeg problema u budućnosti.

Društvena inteligencija pomaže nam da shvatimo druge ljude, način na koji oni reagiraju na ono što ćemo reći ili napraviti te kako to utječe na njih. Ovo znanje koristimo da bi dobili ono što hoćemo.

Kod nas odraslih ovo je malo kompliciranija tema, no djeca uglavnom žele jednostavne stvari – žele se igrati i stvoriti svoju bazu prijatelja koji će se htjeti s njima igrati onako i s čime oni hoće. Žele prihvaćenost, razumijevanje i ljubav.

Ovo je vrlo važna vještina za naše dijete, kako u ranoj dobi tako i kroz život.

Evo nekoliko savjeta kako razviti društvenu inteligenciju kod djece:

Potaknite dijete da se druži s drugom djecom od malih nogu. Posjećujete društvene događaje, pričajte s drugim roditeljima i povežite se s ljudima oko sebe.

Posjećujete društvene događaje, pričajte s drugim roditeljima i povežite se s ljudima oko sebe. Naučite djecu da su drugi ljudi važni. Neka vaše dijete od malih nogu zna kako izgleda pravilan odnos prema drugima, kako se na pravi način odnositi prema svojim prijateljima i obitelji. Ovo se ponajprije uči primjerom pa svakako budite toga svjesni.

Neka vaše dijete od malih nogu zna kako izgleda pravilan odnos prema drugima, kako se na pravi način odnositi prema svojim prijateljima i obitelji. Ovo se ponajprije uči primjerom pa svakako budite toga svjesni. Naučite dijete da se zna izboriti za sebe bez da povrijedi drugu osobu. Ovo je vrlo važna vještina u današnjem društvu, no često je zanemarena. Naučite dijete da kaže nešto poput: “Ne sviđa mi se kako se guraš ispred mene na tobogan, nemoj to raditi!” umjesto “Ti si bezobrazan!”

Ovo je vrlo važna vještina u današnjem društvu, no često je zanemarena. Naučite dijete da kaže nešto poput: “Ne sviđa mi se kako se guraš ispred mene na tobogan, nemoj to raditi!” umjesto “Ti si bezobrazan!” Ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se i drugi ponašaju prema tebi! Ili drugačije rečeno – dijete će se ponašati prema drugima onako kako se mi ponašamo prema njemu, zato je vrlo važno pokazivati dobar primjer od prvog dana.

Ili drugačije rečeno – dijete će se ponašati prema drugima onako kako se mi ponašamo prema njemu, zato je vrlo važno pokazivati dobar primjer od prvog dana. Pokažimo djetetu kako popraviti narušen odnos. To ne znači nužno uporno se ispričavati za ono za što smo krivi i za ono za što nismo krivi, već razumjeti odnos koji imamo s određenom osobom, shvatiti zašto je on narušen i pronaći najbolji način kako ga popraviti. Nemojte tjerati dijete da se ispričava do te mjere da to postane neugodno, već pokušajte svojim primjerom pokazati kada je primjereno priznati pogrešku i ispričati se te kako to napraviti.

Sigurnost – na internetu i izvan njega

Kada pričamo o sigurnosti u današnje vrijeme moramo u raspravu uključiti i sigurnost na internetu. Koliko god mi pokušavali shvatiti što se to događa i kako je internet na male ekrane ušao u naše živote, moramo biti svjesni da će u životima naše djece imati još veći značaj.

Učenje sigurnosti proizlazi iz povezanosti s djetetom. Provodite vrijeme zajedno, razgovarajte i družite se sukladno dobi vašeg djeteta. Svaki dan odvojite barem 15 minuta za vrijeme jedan na jedan – gradite otvoren odnos sa svojim djetetom od prvog dana.

Djecu moramo naučiti da vjeruju sebi i svojim instinktima koji su uglavnom uvijek točni. To će im pomoći da znaju prepoznati moguće znakove opasnosti, kako na internetu tako i izvan njega.

Vožnja na biciklu ili rolama ne bi se smjela dogoditi bez kacige i štitnika, a vožnja u automobilu nikako se ne smije dopustiti bez auto sjedalice i sigurnosnog pojasa.

Pokažite djeci snalaziti se u prometu, koristiti gradski prijevoz i naučite ga da zna što je prihvatljivo ponašanje u gradskoj sredini. Svako dijete također mora znati plivati.

Naučite djecu kako izgleda normalan odnos odraslih osoba prema djeci, i pokažite im kako da se postave ako naiđu na nešto što nije normalan odnos.

Kod korištenja digitalnih medija pazite na ponašanje djeteta te obratite pozornost na promjene u ponašanju. Naučite dijete odgovornom korištenju interneta te mu primjerom pokažite što znači zdrav razum i kako koristiti logičko rasuđivanje kod interpretacije informacija s interneta.

Nemojte ni sami vjerovati svemu što pročitate online, upotrijebite zdrav razum i isto pokušajte pokazati svom djetetu. Vodite se mišlju – ako je predobro da bi bilo istinito, nije istinito!

Pričajte o privatnosti na internetu, dijeljenju fotografija na društvenim mrežama i poruka s drugim ljudima te objasnite svom djetetu kakve to posljedice može imati na stvaran život.

Upornost i iskrenost

Upornost i iskrenost možemo slobodno okarakterizirati kao dvije osnovne vještine za uspjeh u današnjem društvu.

Dobro je poznata ona stara izreka koju ste možda čuli od svojih roditelja: “Fakultet ne završavaju pametni, već uporni.”

Istu logiku možemo upotrijebiti za uspjeh na poslu, odnos s partnerom te osobni rast i razvoj. Ako nismo uporni lako ćemo odustati, a to znači da nikada nećemo doći do željenog cilja jer ćemo putem posustati.

Ako pak nismo iskreni nikada nećemo biti sretni s onim što smo postigli i ostvarili.

Zato najprije moramo biti iskreni sami prema sebi, moramo realno postaviti očekivanja i ciljeve kako bi ih mogli upornošću ostvariti u zadanom roku. Svojim primjerom ovo najbolje možemo pokazati djeci, zato u životu budite uporni i iskreni, ako ništa drugo radi svoje djece.

Kako reći ne

Na putu prema vlastitom uspjehu, ma kako god definirali taj pojam, jedna je stvar koja će našoj djeci biti prijeko potrebna, a to je da znaju reći NE.

Znati kako reći NE, a da ne povrijedimo druge ljude odlika je mnogih uspješnih osoba u današnjem društvu, a ovo se uči od malih nogu.

Od trenutka kada će vaše dijete reći: “Ne želim ti dati svoju igračku!” a do trenutka kada će se morati zauzeti za sebe u tinejdžerskim godinama proći će desetak godina i one su ključne da bi svoje dijete naučili reći ne.

Iako se kao roditelji često fokusiramo na to da naša djeca viču DA – da nas slušaju, moramo biti svjesni koliko je za njih važno da znaju reći NE.

Uzmite za primjer samo tinejdžere, koliko je važno reći NE u određenim situacijama te dobi, a koliko je to samo teško?

Kasnije, kada djeca postanu odrasli ljudi bit će od presudne važnosti odabrati prioritete u životu, a to znači da će određenim ljudima, aktivnostima ili situacijama morati okrenuti leđa – morati reći NE.

Pokažite ovo svojim životom, recite NE kada mislite ne i recite DA kada mislite da. Zapravo je vrlo jednostavno. A ako smo djecu naučiti društvenoj inteligenciji znat će i kako reći NE na lijep način, bez da povrijede osjećaje drugih ljudi.

U vrijeme kada je skoro sve dostupno klikom miša važnije no ikad je znati što hoćemo, ili barem znati što nećemo. Reći NE je ključna karakteristika uspješnih ljudi u društvu ovako bogatom prilikama.

Ako svoje dijete naučimo ovim vještinama nećemo osigurati da ono nikada ne bude povrijeđeno i da će sigurno biti uspješno jer uspjeh je relativan pojam.

Ali, siguran sam da ćemo svoje dijete naučiti tome da bude sretno i ispunjeno. Da ćemo ga naučiti cijeniti svijet u kojem živi, voljeti samog sebe i druge ljude te biti osoba na koju ćemo biti ponosni svakog dana svog života.

Jer djeca su došla u naš život bez da znamo tko su, no ono što radimo svaki dan – naše riječi, naša djela i naši osjećaji uistinu oblikuju ono u što će naša djeca izrasti.

A siguran sam da smo svi zajedno sposobni odgojiti “dobru djecu” – djecu koja će postati “dobri ljudi” – ljudi koji će ovaj svijet promijeniti na bolje.

Sada je vrijeme, krenimo.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autorima:

Mi smo Renata i Mihael Šanko, autori online magazina za roditelje 'Moderno Roditeljstvo' i, još važnije, roditelji troje djece. Podržavamo načela povezujućeg roditeljstva i prakticiranje pozitivne discipline u odgoju djece i o tome i najviše pišemo. Osim na našoj stranici, pratiti nas možete i na Facebooku te na Instagramu.