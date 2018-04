Stani. Pusti svijetu i životu da se kreću ponekad i bez tebe Što ako jedan dan odlučiš ugasiti alarm i prespavati svoje obveze? Ostati u krevetu i ne raditi baš ništa? Hoće li se Zemlja prestati vrtiti oko svoje osi? Hoće li vrijeme stati ili te progutati?

Ponedjeljak, 09.04.2018.

Što je najgore što se može dogoditi? Dok proživljavaš blagi srčani udar nakon ovog strahovitog uvoda i um ti vrti stotinu loših scenarija u glavi, probaj se na tren zaustaviti i razmisliti zašto ti je toliko teško pustiti kontrolu. Ako si već sad uspješna, što će ti značiti jedan dan odmora u odnosu na 364 ostalih dana kad rasturaš sve čega se primiš?

Stalno slušaš pohvale na svoj račun, svi ti govore da si superžena. Dive ti se i pričaju o tvojoj nevjerojatnoj snazi, upornosti, izdržljivosti…

Što će se dogoditi ako staneš?

Koliko toga imaš za izgubiti, a koliko za dobiti?

Ako svaki dan crpiš svaki svoj atom snage, nije li dobro imati jedan dan kad će tvoj sustav otići na “održavanje”, odmoriti se i resetirati? Nećeš li onda biti dosta produktivnija ako si bistrijeg uma i punijih baterija? Ima ti smisla, da, ali je strah u tebi jači.

Čega se bojiš? Bojiš se stati, zar ne?

Što za tebe znači stati?

Ako na tren staneš, to ne znači da odustaješ od utrke. To ne znači da si slaba i da ne možeš izdržati tempo. To ne znači da si umorna i da ti je dosta svega. To ne znači da si nezahvalna i da ne znaš cijeniti sve što si postigla. To ne znači ništa – osim značenja koje ti tome pridaješ.

Od čega bježiš? Bojiš se da te prošlost ne sustigne?

Sada kad si konačno sretna i živiš život pod svojim uvjetima, i dalje se osvrćeš i gledaš preko ramena, hoće li ti netko pritrčati i oteti sve to o čemu si godinama sanjala. Vratiti te u mračnu tamnu spilju tvojih strahova i učiniti te opet zarobljenikom navika i standarda društva od kojih si s takvom radošću pobjegla.

Kad si jednom bila slomljena, najveći strah ti nije neuspjeh, nego povratak na staro.

Bojiš se da ako jedan dan ne poslušaš alarm i sama kreiraš svoj dan, da će netko drugi ponovno uskočiti i kreirati ga umjesto tebe. I tako malo po malo, kreirati cijeli tvoj život bez tebe, ponovno. Ti u ulozi izvršitelja, a ne Shhhefice svog života.

To je tvoj najveći strah.

Ti se ne bojiš stati. Ti se bojiš izgubiti kontrolu nad svojim životom. Sad kad je konačno imaš u svojim rukama. Čuvaš je kao najveće blago na svijetu. Spavaš otvorenih očiju i paziš da ti je netko ne ukrade.

Ali, dok tako spavaš, ti propuštaš onaj najbolji dio. Propuštaš uživati u najljepšem što ta kontrola nosi. Propuštaš luksuz da sama upravljaš svojim vremenom – da ugasiš alarm, nastaviš spavati i priuštiš sebi odmor kakav želiš, i već dugo trebaš.

Što će se dogoditi ako staneš?

Ništa.

Osim bolje, odmornije tebe koja konačno ima istinsku kontrolu nad svojim životom jer imati kontrolu znači odlučivati i kada je pustiti.

Zato već danas, u sred’ novog tjedna, pusti kontrolu i nemoj raditi ama baš ništa. Bulji u plafon, listaj tračerske časopise, gledaj blesave sitcome, smij se, spavaj, popij omiljenu kavu, spremi si najdraže jelo i uživaj u novoj definiciji kontrole nad svojim životom.

Ipak je nisi pustila, već samim time što si stala si pokazala da je držiš čvršće nego ikad.

I dalje se Zemlja vrti oko svoje osi. I dalje si superžena! Samo nasmiješena i bez podočnjaka.

