Što kada izgubimo onu koju nikako nismo smjeli izgubiti? Odavno je poznato da ne cijenimo ono što imamo, barem ne onako kako bi trebali. Volimo uzeti nekog ´zdravo za gotovo´; kako se to kaže.

Naše oduševljenje s vremenom splasne, i ponašamo se kao da smo zaboravili koliko smo tu osobu nekad voljeli, ali i zašto smo je voljeli? Ona je tu, i odavno je prestala biti uzbuđenje.

Ponekad na ženu pored sebe gledaju kao na komad namještaja, ali onog koji se kreće i koji će ispuniti dobar dio njihovih želja. Ne znaju cijeniti kvalitete koje ta osoba ima, ne znaju što imaju pored sebe, sve dok to ne izgube. Poznajem nekoliko muškaraca koji su ostavili sve zbog ljubavi, suprugu, djecu, i jednostavno su okrenuli novu stranicu u životu.

Ponese ih uzbuđenje, opijenost, zov nečeg novog i drugačijeg, osjećaj da su nekom bitni i da taj netko ne može živjeti bez njega. Ego im leti u nebo, i postaju samom sebi najbitniji.

Čudno je kako se sve može olako promijeniti, i koliko je malo vremena potrebno da se sruši nešto što se godinama gradilo, ako ne i desetljećima. Vodi ih misao da se samo jednom živi, i da zaslužuju mnogo bolje od onog što imaju. Jer ono što imaju, više ne vrijedi Bog zna koliko. Riječima, zaljubio sam se, istrošili su sva opravdanja. To je barem lako shvatiti. U ljubavi je sve dozvoljeno i oni biraju uzbuđenje, ono što žele. Druga žena, drugi dom… Ne okreću se iza sebe da bi vidjeli posljedice svoje ljubavi.

Oni su sretni, a to je ono najvažnije. To što je ta sreća plaćena nečijim suzama, ne zanima ih. Život sa drugom donosi uzbuđenje i otrežnjenje. S vremenom uviđaju da su možda prenaglili, uspoređuju bivšu i sadašnju. Stavljaju mane i prednosti na vagu. S jedne strane imaju scene zbog bivše i djece, a druge hladnoću i optužbe, ili šutnju, što je gore od bilo kojih riječi. Nakon što prođe prvi šok, nakon što pokupi krhotine samopouzdanja, bivša se i te kako zna promijeniti.

Uvijek je dotjerana, radi na liniji, i postaje ona nekadašnja žena u koju su se zaljubili. Očito joj godi takav život.

E, to postaje problem, baca ih u nedoumicu, a ona postaje sve veća, isto kao i otrežnjenje. Preispituju sami sebe i u ljubavnom gnijezdu počinje komešanje. Sadašnja je ljuta na svaki postupak prema bivšoj, djeci, i nesigurnost uzima maha. Ako je napustio jednom, napustit će opet.

Opisat ću vam primjer svoje prijateljice. U pitanju je bila velika ljubav, uzajamno poštovanje. Zajedno su bili više od dvadeset godina, još od školskih dana.

Bili su primjer dobrog braka, sklada, i oni su bili par koji je vraćao vjeru u ljubav. A onda šok. Priznao joj je da je zaljubljen, i odselio se. Zaljubio se u ženu stariju od sebe, imućnu, bolje rečeno, stariju verziju svoje supruge.

Dio onih koji su napustili shvate vrijednost one koju su napustili. Natrag ne mogu, jer su porušili sve mostove iza sebe. U ljubavi se prevara teško oprašta i ne poznajem ženu koja bi se pomirila sa bivšim nakon svega. Nisam ni ja sa svojim, iako je bilo pokušaja. Kad se iznova čita već pročitana knjiga, kraj se zna. Tu nema mjesta nikakvom zavaravanju.

On može biti samo otac mojoj djeci, i ništa drugo. Koliko bih očajna trebala biti da se pomirim? Ni sama ne znam odgovor na svoje pitanje? Ako je ljubav ubijena ne može se više oživjeti. To je naprosto činjenica. Bila sam dovoljno dobra da samnom zasnuje obitelj, a onda dovoljno loša da svemu okrene leđa. Kako to da je odjednom shvatio da ipak vrijedim? Ako je shvatio, prekasno je shvatio.

Pokušaj pomirenja u startu je osuđen na propast. Kad su osjećaji i povjerenje u pitanju, ljudi su osjetljivi. Kad se to povjerenje jednom izgubi, uruše se svi temelji na kojima bi se nešto moglo izgraditi.

Meni je moj napravio veliku uslugu, i zahvalna sam mu na tome. Iz braka imam troje djece, a njegovo me je ponašanje natjeralo da shvatim tko sam i koliko vrijedim, a vrijedim dovoljno da se ne vraćam na staro. Pri tom mišljenju ću uvijek ostati. Razmislite prije nego što napravite rez. Neke se stvari ne mogu zakrpati, a ljubav ne trpi nikakve rezove i zakrpe.

