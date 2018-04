Sva jeza izjave: 'Sudite djetetu zato što je iz Bosne!' David Komšić je ubio Kristinu Kurpljan zadavši joj 88 uboda nožem. Živimo u zemlji u kojoj se svaka vrsta zločina provuče na sudu. Situacija s obiteljskim nasiljem, prvenstveno nasiljem prema ženama, je jeziva.

Utorak, 10.04.2018. u 11:57

Većina zločina se ne prijavljuje i većina rutinskih zlostavljača se godinama izvlači bez ikakvog straha od zakona. Dobar razlog za bježanje iz Hrvatske je upravo to što biste vi ili netko vama blizak mogli stradati od ruke nekoga kao što je David Komšić.

Kada sam čuo za zločin, ništa mi nije moglo jamčiti da se taj čovjek neće izvući s minimalnom kaznom. Ili da neće umjesto zatvora dobiti školovanje u stranoj zemlji, poput onog fino umreženog momka koji je autom pregazio klinke. Ovo je zemlja u kojoj serijskim ubojicama sud ne oduzme ni vozačku dozvolu.

Pravosuđe u Hrvatskoj uništeno je zbog toga što se ne smije dogoditi da ikada adekvatno procesuira pljačku i zločine iz devedesetih. Po diktatu klike koja je preko rata zajašila na vlast, sudovi ne smiju funkcionirati. Kriminal je na sve strane, crkveni velikodostojnici su skloni izjavama da je njihova organizacija iznad zakona, a udruge povezane s nacističkom emigracijom i poljskim radikalima prosvjeduju protiv međunarodnih mjera za suzbijanje nasilja nad ženama i djecom.

Pred ovom presudom cijela je Hrvatska držala dah.

Što bi značilo da se David Komšić na sudu izvukao s guljenjem krumpira? Značilo bi da je posljednje zvono odzvonilo i da se ljudima valja kupiti i seliti što dalje odavde. Kako objasniti nekom da ovdje ima smisla imati djecu? Tko, točno, želi živjeti u zemlji u kojoj njihovu kćer bilo koji lik može bilo kada izbosti nožem jer mu je tako došlo, bez posljedica?

Dapače, malo tko u Hrvatskoj može biti zadovoljan kaznom. Trideset godina zatvora je ogromna kazna, ali se u Hrvatskoj ljude rutinski pušta nakon dvije trećine odslužene kazne. Spletom okolnosti sam upoznao ljude koji jesu bili u zatvorima i naslušao se priča o tipovima koji su već toliko dugo u zatvoru da čim izađu iz njega smjesta naprave novi zločin da bi se vratili natrag. Vjerujte mi na riječ, detalje ne želite znati.

Sustavni problem

Jednostavna je istina da Hrvatska ima ogromni problem s odgojem muške djece. David Komšić je ekstremni primjer sumanutog narcisa i jasno je da bi trebao biti iza rešetaka. Veliko je pitanje je li netko koga je život u devetnaestoj godini doveo do toliko monstruoznog čina uopće sposoban ikada normalno funkcionirati u društvu. No, takve se ljude odgaja i to u velikom broju. Samo što se većina nikad ne “ostvari” u mjeri u kojoj je uradio Komšić.

Hrvatske obitelji sustavno odgajaju razmažene sociopate čiji roditelji nisu u stanju vidjeti išta pogrešno kod svojeg djeteta čak i ako ono izbode nekoga nožem stotinjak puta. U Hrvatskoj se djecu pravi dok se ne dobije sina, a zatim se od toga sina stvara emocionalnog invalida. To je obrazac kakav možete vidjeti svuda po Hrvatskoj i s kojim Hrvatska muku muči tko zna otkada. I to nije tako samo kod nas.

Koliko Talijana su disfunkcionalni, nezreli, razmaženi šovinisti? Koliko je Fritzlova proizvela pijana austrijska periferija? Koliko je ženskih života uništila Poljska? Koliko mizoginih luđaka na dnevnoj osnovi štanca SAD? Koliko Ukrajinki i Ruskinja završi kao seksualno roblje? Koliko Europljana odlazi na Tajland iživljavati se nad maloljetnicama?

Ogromni otpor međunarodnim naporima da se ženama omogući dostojanstveniji i sigurniji život dolazi od hrpe muškaraca i žena koji inzistiraju na privilegiji da od vlastitih sinova stvaraju monstrume.

Znamo da s tim imamo problema, znamo da s tim problema imaju svi naši susjedi i morali bi znati da je u toj situaciji kriminalno upirati prstom u bilo što osim u sustavni problem. No, nađe se čovjek poput oca Davida Komšića, Ivo Komšić, za čijim je bratom Vjekoslavom raspisana međunarodna tjeralica zbog ratnih zločina u BiH, koji povikne da se njegovom sinu sudi “zbog toga što je iz Bosne”.

Tko predstavlja koga?

Hrvatska ima ekstremno nesređen odnos s Bosnom i Hercegovinom na gotovo svakoj razini. U Hrvatskoj živi jako puno ljudi porijeklom iz BiH i načini na koje su se oni našli u Hrvatskoj su iznimno raznoliki. Veliki dio njih nije tu ni izbliza svojom voljom. Franjo Tuđman i njegova klika dogovarala je podjelu BiH pri kojoj bi ljudi bili protjerani iz određenih dijelova zbog toga što su etnički Hrvati, a u zamjenu su iz drugih dijelova BiH trebali biti protjerani oni koji nisu etnički Hrvati.

Zbog toga danas u Hrvatskoj postoji, primjerice, velika populacija ljudi porijeklom iz Bosanske Posavine koji se doslovno nemaju gdje vratiti. Njih nitko nije pitao žele li ići iz svoje zemlje. Njima su kuće zapaljene i opljačkane i njima su ustaše i četnici natovarili hrvatsko državljanstvo i hrvatsku sudbinu. Zbog Tuđmanovih pretenzija na dijelove BiH Bosanci u Hrvatskoj imaju hrvatska državljanstva, a nemaju svoje manjinske zastupnike, predstavnike, klubove i časopise.

Ono što imaju je prezir, šikaniranje, marginalizaciju, bijedu i prepuštenost gangsterima.

Da je Ivo Komšić Istranin, Istrani bi se se preko svoje regionalne parlamentarne stranke mogli nedvosmisleno ograditi od njega — uostalom, bili su u prilici Tuđmanu pružiti adekvatan otpor do te mjere da su izborili pravo da sami sebe zovu Istrijanima. Da je Ivo Komšić slučajno Dalmatinac, pa da je krenuo izigravati žrtvu na račun svog dalmatinstva, čak bi se i Dalmatinci preko svojih uglednih pučkih tribuna lakše ogradili od njegovih monstruoznih sranja, iako ni sami nemaju status konstitutivnog naroda.

Kao Dalmatinac, suosjećam sa svakim normalnim čovjekom iz BiH ili onima koji su porijeklom iz BiH, kojima je danas pao mrak na oči. Mi znamo kako je to kad za postupke jednog Željka Keruma, Božidara Kalmete, Luka Bebića ili Ive Sanadera posljedice snose stotine tisuća ljudi. Dapače, znamo i kako je to kada se najrazličitije ljude trpa u isti koš, pa za postupke Milana Bandića, koji s Dalmacijom i Slavonijom nema nikakve veze, pravednički gnjev snose ljudi ljudi iz tih krajeva.

No, BiH je u situaciji da ona nema nikoga tko bi se u Hrvatskoj izjasnio kao Bosanac ili Hercegovac, podnio tužbu protiv oca Davida Komšića i u ime svojih sunarodnjaka jasno kazao da se radi o čudovištu koje je odgojilo drugo čudovište, a ne o Bosancu ili Hercegovcu kojem se nepravedno sudi.

Zbog onog što je Ivo Komšić izjavio sudit će se bezbrojnim ljudima iz BiH, vrijednim radnicima, poreznim obveznicima, intelektualcima i umjetnicima, civiliziranim ljudima ni po čemu različitima od svojih susjeda. Sudit će im se po društvenim mrežama, pozivat će se na linčeve i pogrome, zaboravit će se na svakog zločinca u Hrvatskoj koji nije rodom iz BiH i s ubilačkim će se sljepilom i pjenom na ustima sve probleme ove austrougarske zabiti svoditi na ljude iz BiH.

A jednako će se tako obrušiti i na svakog drugog čiji je smrtni grijeh to što su porijeklom južno ili istočno od Šešeljeve granice Virovitica-Karlovac-Karlobag. Obzirom da su me kojekakvi rasisti skloni strpati u istu plinsku komoru predviđenu za sve “kamenjarce”, reći ću sljedeće u ime svakog Bosanca i Hercegovca kojemu ne smeta da ga zastupa Dalmatinac.

U ime normalnih ljudi

David Komšić nije osuđen zbog toga što je Bosanac. Osuđen je zbog toga što je narcisoidno čudovište koje je počinilo stravičan zločin. A da se ikoga normalnog pita, i njegov otac snosi odgovornost za to što mu je sin učinio jer je on to čudovište stvorio.

Svojom izjavom nanio je tešku uvredu svima iz BiH i svima u Hrvatskoj koji su porijeklom iz BiH, zbog čega bi trebao i sam sjediti na sudu.

Bilo tko tko tako odgaja dijete je zločinac i odgaja zločinca koji samo čeka priliku da se dogodi. Ivo Komšić je uz sve to naštetio svakome u Hrvatskoj koga njegova izjava navede da sve naše probleme nastavi svaljivati na Bosnu i Hercegovinu. Mi s tom državom stvarno imamo problema, ali to su problemi dvije države, a ne pojedinačnih ljudi.

Realno gledano, David Komšić je već trebao guliti ozbiljnu robiju zbog toga što je prije ovog zločina autom usmrtio stariju osobu.

No, u Republici Hrvatskoj se ubojstvo automobilom ne tretira kao ubojstvo. U suprotnom bi hrvatsko pravosuđe bilo spriječilo njegov posljednji zločin prije nego se dogodio. U Hrvatskoj je potpuno moguće da profesionalni ubojice počnu jednostavno gaziti ljude autima i izlaziti iz zatvora za nekoliko mjeseci. I od toga su u Hrvatskoj jednako ugroženi i ljudi porijeklom iz BiH i ljudi porijeklom od bilo gdje drugdje.

Ali da situacija nije takva, David Komšić bi neovisno o svom porijeklu već bio u zatvoru i ne bi bio u prilici počiniti ovaj zločin za kojeg je sada osuđen.

Samo što je situacija u pravosuđu kriminalna pa je on neovisno o svom porijeklu za svoje prvo ubojstvo dobio nikakvu kaznu. A situacija je kriminalna jer bi inače ljudi kakav je Tomislav Horvatinčić neovisno o svojem porijeklu trunuli u zatvorima umjesto da ispijaju kavice na Cvjetnom trgu. No, to se u RH ne smije dogoditi i za to nije kriva Bosna i Hercegovina. Jednako kao što nije kriva za to što se u Hrvatskoj sustavno zatvara oči pred zlostavljanjem žena, kakvo je nad Kristinom Krupljan godinama vršio David Komšić, sve dok netko ženu zvjerski ne izmasakrira.

Dodajmo tome da je jedan od problema koje Hrvatska i BiH stvarno imaju jedna s drugom taj što zbog hrvatske politike bosanski sudovi moraju izdavati međunarodne tjeralice za ratnim zločincima. I što se uslijed toga normalni ljudi iz BiH ne mogu takvih riješiti čak ni bijegom u susjednu zemlju. A u toj zemlji čovjek stvarno lakše zaglavi ako ima pogrešan naglasak, nego ako svakih nekoliko godina pregazi novu žrtvu.

Ili ako ubije nečiju majku, sestru ili kćer.

Ili ako siluje malo dijete.

