Sve bi (pijane) seeeke ljubile (impotentne) mornaaare!

Srdačan pozdrav, jeste već naučili pisat da je 2019. ili i dalje pišete 2018. pa prepravljate? Ja još nisam, ali naučila sam puno drugih stvari u 2018. 2019., a tek je krenula.

Prvo, naučila sam da Hrvatska ne zna kupit avione, što je zapravo dobro jer mi se čini da ovi koje smo planirali kupit baš i nisu najbolji avioni koje možeš kupit, kao što Ivan Pernar nije najbolji doktor od kojeg možeš tražit zdravstvene savjete.

Što me dovodi do druge stvari koju sam naučila, a to je da C vitamin praktički leči sidu.

Nek vam objasni doktor Pernar.

Ima jedna super riječ koju sam nedavno uočila na internetu - “strućljak.”

Slično kao stručnjak, samo malo manje stručan.

I mislim da nema boljeg primjera za korištenje te riječi od ovog iznad.

Još jedna stvar koju sam naučila - da postoji virus Martinelli. Ako slučajno niste ulovili ovaj dijamant, evo ga, širi se Fejsom i Whatsappom:

“Radio je danas govorio o Whatsapp Goldu.

Postoji video koji će biti pokrenut sutra u Whatsappu i zove se Martinelli. Ne otvarajte ga. Ide u vaš telefon i ništa što ćete učiniti neće ga popraviti.

Proširite riječ ako poznajete nekoga.

Ako primite poruku da ažurirate WhatsApp Gold * Ne otvarajte ga!

Upravo su objavili da je virus ozbiljan.

Pošaljite ga svima.”

Ovo mnogima zvuči kao jako ozbiljno upozorenje, ali ja vjerujem da se svaki virus, pa čak i Martinelli, može izliječit nasilnim dozama C vitamina.

Jel tako, Strućljaće?

Tako je.

I možda najdraža stvar koju sam naučila otkad je počela 2019. (success!) - postoji pjesma koja se zove “Nedostaješ” i trenutno mi je boja i od Steklovatine pjesme Novi God, što je čudno jer NIŠTA nije bolje od Steklovatine pjesme Novi God.

Ako ju niste čuli, niste živjeli i vrijeme je da počnete:

S jedne strane, ovo je toliko potresno da se ne može izliječit ni C vitaminom, ali s druge - divim se toj curi. Ono baš, diviiiiiim.

Ne zbog ekstenzija, tu se divim ljudima koji su uspjeli prešutjet da su joj možda malo ispucane i da bi ih trebala malo civilizirat prije snimanja spota, što možda zvuči kao zločesta opaska, ali zločeste opaske su ponekad korisna stvar jer ti pomažu da postaneš bolja verzija sebe.

Ne divim se ni zbog vokala jer ono, nije baš Beyonce.

Divim joj se zbog samopouzdanja - zapravo, dala bih sve da imam i 50 posto takvog samopouzdanja kakvo ima osoba koja ovo snimi, čuje, objavi, snimi spot, vidi ga, objavi.

Ne rugam se, ozbiljna sam - za to ti treba veliko samopouzdanje i ja vjerujem da je toj curi ovih dana lijepo.

Možda griješim i bed joj je, ali mislim da nije.

Pjesma joj je viralna, a nije nova Severina.

Lidija Bačić se vjerojatno ljuti što se nije sjetila ovog.

Imamo novu himnu treš partya, možda jaču čak i od Sherry Sherry.

Makni se, Velina, gotovo je.

A kad već plivamo u bazenu loše osmišljenih tekstova koji su postali viralni - seksi plakati u ZET.

Konkretno, plakati u tramvajima o konzumiranju alkohola i štetnim posljedicama istog.

ZET se ogradio jer nije njihovo, čak i naljutio i ispričao, više ih nema, ali bili su tamo.

Vidjeli ste sigurno, čak i ako se ne vozite tramvajem.

Vidjeli su već i u Americi.

Kako ono bješe?

“Konzumiranje alkohola kod žena dovodi do neopreznog upuštanja u spolne odnose s nepoznatim osobama, može izazvati poremećaje u menstrualnom ciklusu, ali i trudnoću.”

E sad, ako ćemo bit sasvim iskreni, ovo nije najnetočnija stvar na svijetu. Svatko je tijekom konzumiranja alkohola tu i tamo dobio ideju da se treba oslobodit i radit stvari koje možda inače ne bi, ali opet, to nas vraća na početak problema - SVATKO.

Trudnoća i poremećaji u menstrualnom ciklusu se ne mogu primijenit na muškarce, ali ono, ovo s upuštanjem u spolne odnose nije trebalo navodit kao ŽENSKU reakciju na previše alkohola. Mogli ste ubacit i muškarce.

Njima to ne piše kao neugodna posljedica konzumiranja alkohola - oni su samo dobili nefunkcionalni pimpek.

“Kod muškaraca povećava spolnu želju, ali smanjuje spolnu moć i erekciju te dovodi do manjka samopouzdanja.”

Kasnije se spominje i neplodnost.

Znači, kod žena je problem što se žele - isprike svima koji očekuju cenzuru i tratinčice, - jebat s nepoznatim ljudima, a kod muškaraca to nije izdvojeno kao problem (jer se možda podrazumijeva, tko zna) nego je problem to što neće moć?

Pa jebemti, jasno mi je da je teško zapamtit da je 2019., a ne 2018., ali jel teško zapamtit da nije 1918.?

“Ali to je pisalo u istraživanju iz 1996.!” - pobunila se autorica koja kaže da je to rad srednjoškolaca koji nije detaljno provjeren.

U istom istraživanju piše i to da “je veća vjerojatnost za djevojke da će stupiti u spolne odnose pod utjecajem alkohola… a razlog tomu je što su mladići iz istraživanja smatrali da su intoksicirane djevojke seksualno dostupnije te da kod njih “NE” znači pristanak.”

Well, fuck me sideways, pa ovo je predivno.

Znači nije dobro da žene piju jer su tako ekstra primamljive muškarcima koji ne znaju da ne znači ne?

I to je istraživanje na koje se pozivamo u 2019.?

“Nemoj pit jer znaš kako kažu, prilika čini silovatelja.”

Ako je to istraživanje na koje se pozivamo, onda nam prije plakata o alkoholu trebaju plakati o NEMOJ STAVLJAT PENIS U CURU KOJA TI KAŽE DA NE ŽELI, ČAK NI KAD JE PIJANA.

Btw, taman je izašao dokumentarac o tome kako je R.Kelly godinama zlostavljao maloljetnice, što je užasna prilča, ali barem napokon znamo što stvarno znači taj “R” u imenu.

Rape Kelly.

(Znam da je Robert, ne moraš sve kvarit).

Autorica plakata kaže da je lako naći seksizam kad se stvari zlonamjerno interpretiraju, i iako mogu vidjet iz kojeg kuta to gleda, to mi baš nije kut za vrijeme u kojem živimo.

Istina je da smo postali osjetljivi na sve i tražimo politički nekorektnu dlaku u svakom jajetu, al jbg, ovdje je teško ne vidjet dlaku.

Btw, ja sam jedna od onih “užasno dosadnih i društveno neprilagođenih” ljudi koji baš i ne vole alkohol i koji piju 2 do 3 puta godišnje - ne pokušavam obranit svoje pravo da se naroljam, samo mislim da se, kao i u pjesmi Nedostaješ, sve moglo sročit pametnije.

Nego, imam jedno osobno pitanje vezano za taj plakat.

Dragi Lastane, popila sam pivu, jesam li trudna?

Zapravo, nemam jedno, imam par pitanja o ovom upuštanju u spolne odnose s nepoznatim lju-dima.

Nedavno sam sjedila u baru jednog beogradskog hotela (ovo full zvuči kao da sam kurva, ako zlonamjerno interpretirate) s grupom ljudi. Nina Badrić, Petar Grašo, Tonči Huljić i ja. To nisu ljudi s kojima inače pijem kavu, normalno, ovo se potrefilo jer smo imali zajedničkog posla. Sjedili smo od nekih 8 navečer do pola 2 ujutro, a oko 9 nam se pridružio i Goran Bogdan. Jedna od onih spontanih večeri koje krenu kao “ajmo sjest na pola sata, pa idemo”, a pretvore se u maraton.

Pričali smo o svemu IKAD - poslu, ljubavima, Eurosongu - nije bilo smjera, razgovor je samo tekao, nepredvidivo i spontano, onako kako najbolji razgovori uvijek teku, a sve je bilo podmazano vinom.

Redale su se runde, svaka od njih uz obećanje “ova je zadnja, pa idemo.”

Otišli smo nakon njih 8, što je i dalje zvučalo kao puno premalo za sve ono što smo još htjeli pričat.

Osam čaša vina od 8 navečer do pola 2 ujutro - nije strašno.

Ovisi kolika je čaša, ali ove su bile kulturne.

Ja sam bila party pooper - kad sam mislila da ćemo samo jednu, naručila sam kamilicu jer rijetko pijem alkohol ovako usput (i nisam fan vina, znam da ti je to teško vjerovat ali jbg), a čaj mi je jedna od najdražih stvari na svijetu.

Kad je došla druga runda, naručila sam još jednu.

Na trećoj je već bilo smiješno, ali ja fakat volim kamilicu i uzela sam.

U trenutku kad je 1 ujutro polako počelo mirisat na pola 2, pila sam svoju osmu kamilicu.

Osam runda, osam kamilica.

Osjećala sam se jako opušteno, hvala na pitanju, i išla pišat svakih 6 minuta.

Lijepa večer, divni ljudi, oni vino, ja kamlica.

Mojih pitanja, dragi Lastane, ima nekoliko.

Prvo, znače li istraživanja iz 1996. da sam ja bila vrlo blizu da tu večer ostanem trudna s Goranom Bogdanom?

Uzela sam Gorana za primjer jer su Tonči i Grašo u velikim ljubavima, a Nina je pre lijepa za mene.

Uglavnom, bi li se to možda dogodilo da sam pila vino umjesto kamilice?

Možda bi me alkohol inspirirao na to, možda ne bi, možda bi inspirirao njega i ne bi mi vjerovao kad kažem NE?

To bi bilo nezgodno jer ono, Goran Bogdan je iz BiH, ja sam Hrvatica, da smo napravili dijete u Srbiji, ljudi bi stavljali ljute smajliće kad bi to izašlo na portalima.

I znači li to da je kamilica zapravo kontraceptiv, kao što je C vitamin zapravo lijek za sve?

Nadalje, bi li se ovo s Goranom Bogdanom računalo kao neodgovorno ponašanje jer on tehnički nije nepoznata osoba - čovjek je dosta poznat.

Možda zapravo ne bi mogli napravit dijete čak ni da sam ja pila, jer je pio i Goran pa ne bi mogao?

Znači li to da bi Goranu tad palo samopouzdanje, zbog čega bi kupio najbrijani auto i vozio se po zelenom valu kao seljačina da ga vrati?

Znači li to da muškarci koji puno piju imaju bolje aute jer su impotentni?

To bi objasnilo zašto najveće uzrokuju frajeri s najboljim autima - nekad jer su stvarno i pijani, a nekad i samo jer su impotentni. Ali to bi bila ružna diskriminacija vozača po tipu auta.

I najvažnije od svega - ako alkohol preko impotencije uzrokuje nedostatak samopouzdanja kod muškaraca, znači li to da Pamela ne bi nikad snimila pjesmu Nedostaješ da je muškarac koji pije jer bi bila pre sramežljiva?

Toliko puno glupih pitanja.

I toliko puno pametnih načina da ilustriraš loše posljedice alkohola.

Treba educirat i upozorit klince i odrasle na štetnost alkohola, nadam se da unatoč mojim sarkastičnim pitanja za Lastana znate da to mislim.

Ali ima i boljih načina od “sve bi pijane seke ljubile impotentne mornare.”

Fotografija: Karmen Poznić