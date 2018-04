Sve od sebe daj, samo nikada ne daj da ti nije stalo...

I trebala sam … biti opreznija. I mogla sam … postati zlopamtilo. I imala sam priliku … zatvoriti se u sebe. I povrijedili su me … neki krivi ljudi. I boljele su me … njihove krive namjere. I … . . . Stalo mi je da to shvatim prije nego postanem ona tvrda, netrpeljiva masa ženskog tijela koja kada je izguraju u stranu bahato izgovara riječi poput „pazi kuda hodaš!“. To kažem jer vidim kako se ljudi bezobzirno brane jedni prema drugima, i ne toliko jedni prema drugima koliko brane sebe sebi, hodajući tako da bježe od svoje vlastite sjene moleći se da ih ne sustigne njezino lice koje bi moglo zastati i reći … "a do čega je tebi dušo zaista stalo?!" . . . Iz novog teksta "Sve daj, samo ne daj da ti nije stalo." #citatiingriddivkovic#ingriddivkovic#prozazadusubyingrid

