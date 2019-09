Sve predsjedničke laži ili one koje će to tek sigurno postati...

Posljednjih nekoliko tjedana govori se dosta o predsjednici i svim onim kandidatima i kandidatkinjama koji imaju namjeru preuzeti tu funkciju od još uvijek aktualne.

Htjeli mi to ili ne predsjednički izbori kucaju na vrata.

Imat ćemo preeeeedsjeednicu. Ili preeedsjednika.

Bed je samo u tome kako više nema Karamarka koji bi mogao veselo uzviknuti, a zazvučati kao da mu je netko pritisnuo skrotum. Na stranu sve, ali ono je bilo urnebesno smiješno.

Novi kandidati niču k'o gljive poslije kiše pa osim već nekih potrošenih lica imamo i neke nove koji žele u utrku za Pantovčak. Od Škore preko Đapića pa do Milana Bandića, ali ne onog Milana Bandića nego onog drugog Milana Bandića.

Redatelj Dario Juričan poznat po filmovima Gazda i Kumek promijenio je ime u Milan Bandić i kandidirat će se za na predsjedničkim izborima, a njegov cjelokupni program i predizborna kampanja bit će usmjerena prema korupciji i povećanju iste u Hrvatskoj. „Korupcija svima, a ne samo njima“, „Što god vam ponude – ja nudim duplo“ i slične krilatice su nešto što ćemo moći povezati s ovim Milanom Bandićem.

Pravi Milan Bandić – ok, i ovaj je pravi Milan Bandić sad kad je promijenio ime i prezime, ali mislim na Bandića - zagrebačkog gradonačelnika o svojoj se eventualnoj kandidaturi još nije konkretno izjasnio, ali sve je moguće.

Nema tog scenarija koji u ozbiljno neozbiljnom svijetu hrvatske politike nije moguć.

Moguće je tako - da ćemo na glasačkom listiću imati dva Milana Bandića. Pitanje je samo kojeg zaokružiti ako je baš vaš glas namijenjen Bandiću. U svakom slučaju – jedan se jako zalaže za korupciju i to javno bez obzira što se ipak radi o Juričanovoj/Bandićevoj ozbiljnoj kritici hrvatske politike, ovaj drugi se ne zalaže za korupciju, ali prema broju sudskih procesa koji se vode protiv njega, a koji imaju određeni korupcijski predznak – kojem god da date glas – korupcija je garantirana.

Bez obzira na Juričanovu ideju – ne isključujem mogućnost da upravo on i pobijedi na izborima. U Ukrajini je u predsjedničku fotelju sjeo komičar Volodomir Zelenskij koji je u drugom krugu izbora pobijedio dotadašnjeg predsjednika Porošenka.

Vjerojatno je u cijelu ovu političku priču krenuo iz zafrkancije i nije očekivao pobjedu, ali…

Nova rubrika

Pred medijima nije lak zadatak jer će morati osmisliti novu rubriku u novinama, portalima, na televiziji. Nekog križanca showbizza i politike. Uopće nemam ideju kako bi se ta nova rubrika mogla zvati, ali u posljednje se vrijeme sve pomiješalo pa političari postaju zvijezde ili to žele postati, a zvijezde žele biti političari. Pojedini baš skaču iz jedne sfere u drugu.

Uzmimo za primjer Škoru i aktualnu predsjednicu.

Nismo još - ili barem mislim da nismo u Hrvatskoj imali pjevača koji želi postati predsjednik. Neosporno je kako Škoro ima zanimljivu biografiju, obrazovan, ljudi ga vole pa nije isključena mogućnost da i on bude predsjednik.

Ako ništa drugo, imat ćemo predsjednika koji zna pjevati. Znam da ima onih koji misle da Škoro nije pjevač u smislu pjevačke tehnike i sveg ostalog što pjevača čini pjevačem, ali evidentno je da čovjek živi od glazbe, izdao je preko deset albuma, pjeva na koncertima, ima

svoju publiku, hitove pa ga možemo smatrati pjevačem. Ne idimo preduboku u analizu. Škoro ne „uštonava“.

O predsjednici se pak posljednjih mjeseci više govori u kontekstu pjevanja nego u kontekstu obavljanja predsjedničke dužnosti.

Od Krista na žalu, preko pjevanja na tvrđavi u Kninu prilikom proslave obljetnice Oluje pa do nedavnog nastupa u New Yorku.

Teško je biti objektivan oko pjevačkog angažmana naše predsjednice, pjeva li loše ili samo jako loše – ostavljam svakom na osobnu procjenu jer sve je ušima slušača, ali da joj ovako nešto treba – ne treba pa makar slušala i savjete Jacquesa Houdeka.

Da stvar bude još žalosnija, predsjednica se putem medija krenula obračunavati sa svima onima koji kritiziraju njezino pjevanje. Ne znam jeste li vidjeli njezin mini intervju koji je dala u New Yorku, a ako niste – pogledajte.

Zašto? Čemu?

I opet.

Zašto? Čemu?

Zar je narodu zaista potrebno opravdavanje hrvatske predsjednice o kvaliteti vlastita pjevanja, čije pjevačke savjete sluša i uostalom tko je tu u konačnici lud?

Novinarka koja je uoči gomile državničkih obveza predsjednice u nekoliko američkih gradova krenula raspravljati s predsjednicom o pjevanju ili pak predsjednica koja je iznijela cijeli ekspoze na istu temu. S dodatkom „uštonavanja“.

Kandidaturu još uvijek nije službeno objavila.

Tko zna – možda se ipak odluči za zaokret u karijeri pa će umjesto predsjedničkih posjeta imati pjevačke turneje.

Predsjednica je lagala

Što se Kolinde tiče, bez obzira što ju poštujem i cijenim, moram priznati da sam baš jako razočaran u njezino obavljanje predsjedničke dužnosti bez obzira na to što predsjednička funkcija i nema neke značajne ovlasti i ne nudi opcije koje ti kao predsjedniku omogućuju pretjerano utjecati na stvari koje se tiču nas – običnih građana.

Na stranu njezino diplomatsko iskustvo, kompetencije, poznavanje stranih jezika pa čak i stranački izbor. Sve poštujem i sve je to ok, ali ja sam razočaran.

Ona je u izbornoj noći nakon što su prebrojani svi glasovi i nakon što je Državno izborno povjerenstvo potvrdilo kako je Kolinda Grabar Kitarović nova hrvatska predsjednica - u svom prvom govoru nakon objave rezultata obećala meni, vama, Hrvatskoj kako će Hrvatska biti među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta.

Zaista je obećala. Pogledajte njezin govor. Tamo od 1:32-1:46 minute. Ne lažem. Nisam ja predsjednica koja je očito lagala.

Barem u ovom slučaju i volio bih da me se može demantirati, ali nažalost – ne može.

Svašta je obećala. Između ostalog i ovu utopijsku priču kako će nam biti super. Med i mlijeko. Švicarska će htjeti biti kao mi, a Nijemci i Irci će dolaziti raditi k nama, a ne mi kod njih.

Prodala nam je foru, a mi smo ju kupili. I to ne za malu lovu.

Nije mi namjera stvarati nekakvu antiKolinda kampanju ili uvjeravati vas kako ona ne radi dobro svoj posao. Niti najmanje.

Svi mi koji imamo biračko pravo imamo i mogućnost odabira, ali ja isto tako imam potpuno pravo biti razočaran sadašnjom predsjednicom kao što i netko drugi ima pravo biti njome opčinjen. Biti uvjeren kako ona sve što radi – radi isključivo i samo za interese Hrvatske i da će uz pomoć nekog čuda do kraja mandata uspjeti napraviti ono što je obećala. Možda postane neka nova Ivana Orleanska pa nas spasi. Ne od neke strane vojske već od ekonomske situacije, gospodarske tuge i činjenice kako još uvijek nismo među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta. Možda.

Ukoliko joj to pođe za rukom, vjerujem da se nitko u Hrvatskoj neće ljutiti.

Razočaran sam i time što je u jednom intervjuu izjavila kako se ne boji za sebe u slučaju da ne pobijedi na izborima jer posla u svijetu za nju sigurno ima.

U svijetu.

Predsjednica Hrvatske koja po isteku mandata misli ekspresno otići izvan granica zemlje za koju se toliko zalaže. Sorry, ali nije u redu. Zaista nije u redu. I to me smeta.

Tko se usudi hejtati predsjednicu u toplesu

Ako se vratimo malo na ove iz svijeta showbizza, nije Škoro jedini koji želi biti predsjednik.

I ime Lidije Bačić se na proljeće spominjalo uz predsjedničku funkciju.

Sva sreća pa se radilo o prvoaprilskoj šali. Da, znam da nije april nego travanj, ali prvotravanjska šala mi zvuči totalno neprirodno.

Isto kao i što bi bilo i neprirodno da osoba koja reda hitove poput Vino rumeno, Viski, Lubenica, Kaktus, Vozačka dozvola, Prokleto dobro ljubiš – bude predsjednica.

Ne ulazim u kvalitetu navedenih pjesama, nek' se Lidija ne ljuti, ali da je materijal za predsjednicu – nije.

No to ne znači da nećemo imati još pokojeg kandidata, točnije kandidatkinju koje ne dolazi iz sfere politike.

Sudjelovanje u utrci za Pantovčak potvrdila je i Ava Karabatić, a svoju kandidaturu najavila je na Instagramu. U toplesu.

?!?

I prikupila 1120 like-ova.

Politika je kaže, njena druga ljubav, zna da će imati puno hejt komentara jer je kao starleta – ovo ono, ali ona je ustvari profesorica talijanskog, latinskog jezika i rimske književnosti.

Uz sve to napisala je i autobiografiju i baš fikciju, roman, glumila je u filmu, a ostvarila se i kao slikarica.

Zadnje dvije rečenice preuzete su iz njezine Instagram kandidature.

Pa daj ti reci?!?

Ne znaš za koju od predsjedničkih kompetencija bi se više ulovio, od autobiografije koju je napisala s napunjenih trideset godina - koliko god ja bio uvjeren u to kako se u toj autobiografiji ne može baš ne znam što pročitati.

Možda se i varam, nisam čitao, pa neću ni suditi, ali brijem da s trideset godina ipak moraš imati neke velike stvari iza sebe pa i imati štofa za napisati autobiografiju.

Boravak u Farmama, Parovima i ostalim reality emisijama i nije baš nešto za autobiografiju niti imalo respektabilno što bi birače privuklo da zaokruže baš Avino ime na glasačkom listiću.

Ne očekujem mnogo od osobe koja je izgubila samopouzdanje u druge ljude, koja je uključena u mobing jer ima pet mobitela, a pritom bi srušila crkvu Sv. Donata i izgradila još stariju. Ok…-dosta. Smiri se Ava, meditiraj. Možeš i pola sata dok tvoj dečko meditira trideset minuta. Neću te hejtati, ali sigurno te neću ni podržati. 1120 potencijalnih glasova imaš.

Izbor nije i neće biti jednostavan

Koji god se kandidati još pojavili za predstojeće predsjedničke izbore, zabave nam neće nedostajati. Kolinda koliko god da „uštonava“ - pjevanja se očito ne želi odreći jer time se želi približiti narodu, pokazati da je ona jedna od nas pa možemo očekivati još pokoji pjevački nastup.

Hvala, nemojte više – vjerujemo vam. Pjevajte Škori na predizbornim skupovima ako baš morate.

Povremeno se pojavi i ime Ivana Pernara, ali možda je i bolje da njegova kandidatura ostane u okviru kuloarskih priča. U Živom zidu života više nema, urušio se zbog jedne žene, a ovaj saborski ridikul i dalje ne prestaje s predstavama za javnost. Zastupnici su se vratili u Sabor, ljetna stanka je gotova, friški su i odmorni pa će Pernar vjerojatno još nekoliko desetaka puta biti izbačen iz sabornice. Njegova nadmetanja i svađe s Reinerom ponekad znaju biti na tragu dobre komedije ili skrivene kamere, a Sabor ponekad zaista izgleda kao cirkus.

Jedino Pernar u saborskoj klupi jede pizzu i jabuke. Nitko drugi.

Već ga vidim na susretu s Merkelicom ili Trumpom kako žvače sendvič i nudi svakom po griz pritom moleći Junckera da mu pridrži kefir. O vitaminu C da ne govorim.

Ima i drugih kandidata osim ovih dosad spomenutih.

Za neke se još sa sigurnošću ne može potvrditi da će biti kandidati, ali tu su još i politički povratnik Milanović, Kolakušić, Orepić, Panenić, Kovač, Đapić, a ženskim snagama pridružit će se Katarina Peović i Dalija Orešković.

Predstoji nam nekoliko zanimljivih mjeseci do prvog kruga i prvog odlaska na biračka mjesta. Mi biramo i naša građanska dužnost je izaći na izbore. Hoćemo li na tom listiću pronaći svog kandidata ili kandidatkinju, izabrati pravo ili krivo – nitko ne zna. Da je izbor dosta sužen, barem iz moje perspektive – je – sužen je, ali to je moj problem i moja briga. Kad smo već kod brige – ma udri brigu na veselje. Pjesmu.

Pa pogle' predsjednicu.