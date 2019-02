Svi misle da mogu raditi sve, nema veze što nemaju pojma Moraš držati do sebe. Ako ne znaš kako, znam ja. Za samo 299,99 kn po satu, ali to nije sve, Ukoliko nazoveš odmah spremim ti i plan prehrane jer sam pročitao da je piletina super. Za početak možeš kokodakat...

Prvi put u 32. godini života odlučio sam nešto početi trenirati. To traje već nekakvih sedam dana. Ne znam je li prerano da se nazovem osobnim trenerom ili je prošlo dovoljno vremena? Danas u principu sve tako funkcionira, svatko želi imati nekakvu titulu – prečesto bez pokrića.

To je kao što ja sad pišem, a kvalifikacija su mi dvije petice iz sastava u srednjoj školi. Ali nema veze, dok ima netko tko će to objaviti, ima i onih koji će čitati i op evo ti preko noći "titule" i nekakvog statusa. Svi mi želimo biti nešto, svi želimo biti važni. Ali sve ide toliko brzo da jednostavno moraš preskočit par stepenica i nadati se nekom čudu.

Imaš 350 kila i jedini trening u životu ti je primicanje žlice ustima, ali kupio si pet paketa onih prahova iz Herbalifea i odjednom si najveći zagovornik zdravog života. Ti si onaj koji želi najbolji dan svima i nudi savjete kako naći pravi put ka zdravom životu i vitkoj liniji.

Nema veze što si do jučer u sebe trpao i dotrajale ljetne gume s auta poput žvakaća čisto da ti vilica bude u formi, danas gutaš Herbalife prah i ti si nova osoba.

Super pjevaš pod tušem i u autu, a mama i tata su ti rekli da zvučiš kao slavuj. Prijavi se na neki talent show, je*eš posao. To je tvoj životni san. Starci su rekli da si dobar, napravili su i majice, napisali transparente. Što se loše može dogoditi? 4 X-a. Al´ to stoka u žiriju nema pojma, prijavi se i druge godine, neće tebi nitko rušit snove.

A da se vratim na osobnog trenera, sad je prošlo još par minuta – još sam spremniji. Odradio sam preko sedam vježbi, a i instalirao sam si aplikacije na mobu tako da znam bar još sedam. Brojm kalorije kao Dustin Hoffman čačkalice u Rain manu. Ne razumijem ljude koji ne treniraju. Moraš držati do sebe. Ako ne znaš kako, znam ja. Za samo 299,99 kn po satu, ali to nije sve, Ukoliko nazoveš odmah spremim ti i plan prehrane jer sam pročitao da je piletina super. Za početak možeš kokodakat, pa ćemo kasnije vidjet.

A u nekom kutu se onaj "pravi" trener lupa zaleđenom piletinom po glavi misleći se čemu se trudio i mučio postati netko kad onaj s dvije lijeve koji je kod njega bio dva puta na treningu sad zna više od njega. Misli da zna, ali to drugi ne znaju. Oh, sudbo kleta.

Kupiš brdo onih šminki i nagovoriš frendicu da ti bude model. Napraviš od nje pandu. Pofotkaš je, napišeš kako je panda novi trend make upa u 2019. Ti si ta koja je taj trend pokrenula. Za sebe. I svoju frendicu. Već sutra ti nisi bilo tko. Ti si MUA. Kod tebe žene dođu lijepe, izađu kao cirkuske nakaze. Njihov problem. Ti si neshvaćeni umjetnik. Imaš šminke. Dosta je to.

Ako ti slučajno propadne karijera šminkerice uvijek možeš radit nokte. Par videa na jutjubu i u principu sve znaš. A svi se vole grebati. Posao će cvjetati.

Obavezno moraš na društvenim mrežama napisati kako tražiš modele kojima ćeš besplatno napraviti najbolje nokte na svijetu. Treba ti reklama. Negdje moraš počet. Nema veze što nokti izgledaju kao da ih je postavljao loš keramičar, a uglancao fleksericom ćoravi deda koji nikad nije imao fleksericu u ruci. I ne vidi. Nokti, to sam ja. Kad imaš riješen make up i nokte sjeti sa da je Modeling isto IN.

Kupi si haljinicu shopping kraljica style, nabaci štikle i ti si model. Nedostaje ti samo par profesionalnih fotki, a njih će ti povoljno ili džaba odradit susjed koji si je kupio DSLR i "onaj veliki" blic. Nije neka nauka fotkat brate. Uzmi taj aparat, usmjeri ga i pucaj. Nešto će ispast. Tebi kao novopečenom top modelu i ne treba nešto ekstremno dobro, samo mala odskočna daska. I to je to - boli te kifla, možeš pod poslodavac na fejsu stavit "sam svoj model".

A ako za baš ništa nisi talentiran uvijek se možeš bacit na dojave. Ti si onaj kojem su igrači javili da će danas namjestit tekmu, ali ti si najbolji čovjek ikada i to saznanje želiš podijeliti s običnim pukom. Već si prošao Dubai, Monte Carlo, Santorini, sve ove Instagram cool destinacije samo s dojavama.

Listić si zadnji put pogodio prije sedam godina i to kad si ga kopirao od frajera koji nije dobio prethodnih deset i odlučio odigrat samo jedan par kako bi si podigao raspoloženje. Tad si dobio sedam kuna i pjevao svojoj simpatiji ˝Gdje si bila kad sam bio nitko?˝. Nemaš s dojavama neko zanimanje, ali imaš zanimaciju izmišljat priče za druge ljude i uvjeravat ih ako ti je super. To je isto umijeće.

Svi misle da sve mogu radit, a i ono što ne znaju ˝da se brzo naučit˝. Sve je nešto lako, sve se može. A čak i Vojko V zna da puno toga ˝Ne može˝.

I sad je ovo neki kraj teksta u kojem trebaš iznijeti poantu ili neku mudru misao baš kao što onaj spomenuti model ispod svoje fotke na kojoj nesigurnim korakom u previsokim štiklama s prekratkom suknjicom hoda makadamom stavi citat neke pjesme njenog, po mogućnosti turbo folk, najdražeg izvođača ili izvođačice ( jer girl power i tako to ), ali poanta je da poante nema.

Današnji svijet je takav. Prihvatiš ga ili budeš onaj koji ga mijenja – treće nema. Mene samo na kraju svog ovog trabunjanja zanima mogu li se ja počet predstavljat kao pisac Alen? Iako mislim da mi kokodakanje bolje ide. Bogato iskustvo je iza mene. Želiš i ti biti fit? Zovi me na nula devet....

