Svijet će biti ono što ćeš si napraviti da bude svijet Ne znam koliko života ljudi misle da žive kada odluče biti ljuti na cijeli svijet, ali jedna od najljepših stvari koje sam naučila i prihvatila u posljednje vrijeme je ta da sam sama odgovorna za kvalitetu svog života.

Autor Katarina Marjanović (Sponzorirani članak) Petak, 18.05.2018. u 10:21

I to ne samo za one lijepe i slatke trenutke, nego i za one manje lijepe. Je li mi to lupilo direkt po egu kao svakoj normalnoj osobi? Je. Istovremeno, život me rano naučio da nemam vremena za neko pretjerano plakanje i od tada bih najradije uhvatila za ramena i prodrmala svaku osobu ovoga svijeta samo da joj kažem da ono što je jednom krenulo nizbrdo opet možeš zakotrljati uzbrdo istoga trena. Ako treba sam. I da imamo dva izbora - zatvoriti se u sobu s tonom sladoleda i vikati da je svijet loš ili uzeti stvari u svoje ruke i napraviti neki svoj mali spektakl od života.

I nitko me više ne može uvjeriti u bilo što drugačije od toga da život imaš samo zato da se opustiš malo, da se puno igraš, da grliš jače, da se smiješ glasnije, da voliš luđe, da se usudiš hrabrije.

Je li sve uvijek roza, a kućice su od želea i čokolade? Nije i nitko ne kaže da je. Postoje li nepravda i tuge? Postoje i nisu ni tvoja ni moja najveće na svijetu. Ali isto tako, ako okreneš glavu samo malčice u drugu stranu, shvatiš i da postoje inspiracija, sreća i toplina. Da postoje ljudi koji bez ruku rasturaju stolni tenis i smiju se u lice svim „ne možeš“ ovoga svijeta. Ljudi koji bez nogu osvajaju medalje na sto metara, a ja sam nekako u gimnaziji sate trčanja najradije markirala, pored zdravih nogu. Ljudi koji imaju oštećenje sluha pa svejedno nikada nisu izustili to da je ovaj svijet loše mjesto. Mogli su. Ali nisu. Prihvatili su dane okolnosti, krenuli s onim što imaju, našli neku svoju alternativu, stavili Neuroth slušni aparat i nastavili najnormalnije dalje kroz život i ako ih pitaš, baš nikakvog pojma nemaju o tome zašto bi ovaj svijet bio loše mjesto.

A to su priče koje trebamo. Priče koje pomažu da shvatiš koliko svako tvoje i moje „ne mogu“ koje izustimo s kauča i s mobitelom u ruci, zapravo glupo i otrcano zvuči. I koje ti pokazuju da svoje nedostatke možeš pretvoriti u svoje najveće prednosti, a da razinu kvalitete svoga života još uvijek možeš popraviti sam. A kad kažem života, mislim ovog jednog jedinog koji nam je ikada dan.

Ako već mogu birati, a mogu, biram svjesno naginjati na tu neku lepršavu stranu da svi možemo biti jako puno toga i još malo više, da ću pronaći već neko rješenje ako stvari krenu nizbrdo, da postoje negdje ti neki moji ljudi, da je baš dobro biti živ u ovom vremenu i na ovoj planeti, i da postoji barem milijun i jedan razlog zbog kojega bismo mogli biti zahvalni u ovome trenutku. Svi. Bez iznimke. Bilo kakvo razmišljanje drugačije od toga ionako mi nikada nije ostavilo baš ništa dobro, tek dvije-tri sijede u nasljeđe, stavku više u bolničkom kartonu i lampicu iznad glave koja se pali onih trenutaka kada se uhvatim da razmišljam kao da ću živjeti minimalno 9 života. Čekajući te neke nepostojeće savršene ljude, savršene trenutke i savršene prilike, shvatila sam da mogu čekati otprilike do zauvijek. A život nije zauvijek, život je sada i sastoji se od prilično ograničenog broja dana, petaka, Božića, rođendana i crvenih datuma u kalendaru. I što i koga onda točno da čekam da naštimamo stvari onako kako bismo voljeli da budu?

Možda je svijet postavio ta neka svoja luda pravila o tome da ne možeš ako nisi po njihovoj mjeri, da crna i smeđa ne idu zajedno, da se trči nogama, da se tenis igra rukama i da ti za slušanje glazbe ili starih priča za vrijeme obiteljskog ručka s najdražima treba savršeni sluh. A ne treba.

Treba ti odlučnost da stvari poguraš u željenom smjeru. I malo veća vjera od one na koju si navikao.

I jedna svijest o tome da nečije „ne možeš“ nema baš nikakve veze s tvojim „samo me gledaj.“ Jer svijet nije ništa od onoga što ti kažu da svijet je.

Svijet je ono što si napraviš da bude svijet.

O autorici:

Zovem se Katarina Marjanović i autorica sam bloga Runway Funway koji je sastavljen od gotovo svih onih malih stvarčica koje mi osiguravaju bijeg u jedan ljepši svijet nakon što se umorim od fakultetskih obaveza, loših vijesti i hrvatskog pesimizma. Blog je zapravo svojevrsni mini-portal koji obuhvaća nekoliko rubrika: prijedloge u kojima se trudim predstaviti čitateljima zanimljive, praktične i korisne knjige, filmove i hranu, zatim stilske rubrike bez koje bi uvijek jednostavno nedostajao jedan dio te rubrike kolumni zbog kojih je cijeli blog i pokrenut. Osim na blogu, moje spisateljske, pozerske i fotografske pothvate možete pratiti i na Facebooku te Instagramu.