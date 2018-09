Svim ljudima koji mi ne daju da nosim stare, istrošene tenisice Imam par bijelih Reebok tenisica. Stare su oko godinu i pol, i otprilike toliko dugo se ne skidam iz njih.

Inače ne radim s Reebokom, ali su mi odlučili poslati par bijelih tenki dok sam bila trudna, na poklon. Prošla sam dobar dio trudnoće u njima. Držale su sve moje kilaže i sve moje tjedne pred sam porod. Bile su i na porodu sa mnom. Bile su sa mnom i u nekoliko država i cijelo vrijeme su ostale udobne i bar donekle bijele. Navikla sam se na njih. Bijele su, nisu upadljive i idu na sve. Nema puno razmišljanja kada imaš bijele tenke.



Do prije tri tjedna nitko nije previše obraćao pozornost na njih i onda se netko sjetio da ih stalno nosim i da bi si mogla kupiti nove. Kad je jedna osoba krenula s tim, odjednom su svi dobili istu ideju pa su već tri tjedna moje bijele Reebokice na tapeti dežurnim komentatorima. Komentari idu u svim smjerovima. Ima onih koji ti prvo daju kompliment pa te onda uvrijede.

“Ti si meni super, volim sve tvoje, al zašto nosiš još uvijek te pohabane tenisice, možeš si priuštiti nove.”

Mogu si priuštiti nove. Doma imam 20 pari tenisica. Ali nosim samo ove. Nosim ih jer vjerujem u njih, imam povjerenja, sviđaju mi se, navikla sam se na njih i udobne su mi. I nisu pohabane, i nisu odurne, jer zaista izgledaju i dan danas super. Iskreno, nisam ni ja sama primijetila da sam zaista često u njima. Ako pogledate moje Instagram fotke, primijetit ćete ih na gotovo svim fotkama na kojima nisu štikle.

I netko je odlučio da to nije dobro.

I onda ljudi kažu da javne osobe loše utječu na mlade.

I ne, neću to osporiti, štoviše, sad sam apsolutno sigurna da je tako. Stvorio se nekakav trend na društvenim mrežama gdje se stvari ne ponavljaju. Nije kul obući iste cipele dva puta, ili isti kaput. Na svakoj fotki moraš imati nešto drugo. I to je trend koji su započeli, naravno, javne osobe i ekipa s Instagrama.

Nedavno sam čitala da je Kate Middleton nosila iste cipele 20 puta! Zamislite užasa. Žena je obukla cipele ne dva puta nego dvadeset puta! Pričamo o princezi iz kraljevske obitelji. I to s punom petom. Internet je izgorio, komentari su bili vrlo slični onima koje ja dobivam na račun svojih tenisica. Po komentarima, jedino što sam shvatila je da bi većina ljudi, da imaju para ko kraljica, nosili 365 pari različitih cipela godišnje. Al s druge strane, većina tih ljudi upravo i nosi svoje tenisice godinu i pol, kao i ja.

I sad bi meni trebalo bit neugodno jer nosim iste tenke već godinu i pol?

Anna Wintour nosi iste Manolice od 1974. godine! Princ Charles nosi iste cipele iz 1971. godine. Ljudi, ja sam tek krenula oboriti rekord ovih svjetskih ljudi.

Neki roditelji imaju jedva novaca da djetetu kupe papuče ove godine za školu i sad bi se trebali i na to dijete nakamit jer nosi iste papuče godinu dana?

Sjećam se, dok sam bila klinka, dok nije bilo ovih Instagrama i površnosti, da smo štedjeli za tenke i onda bi ih namjerno sprljali i rasparali da izgledaju što starije, što istrošenije, što više PUNK je moguće. Tko je imao najgore, taj je bio najviše kul. Nove, čiste, kričave tenke nisu dolazile u obzir. To se skrivalo. Što su jadnije bile, to si imao veći status u društvu. Moja mama je svaki put dobivala napadaje panike. Jer nismo samo drapali tenisice, drapali smo i hlače i jakne i sve i svašta, i torbe čak, i nitko nam nije ništa govorio.

Moje bijele Reebokice i ja smo zajedno štošta proživjele. Bile smo skupa u Emiratima, hodale smo po pješčanim dinama, u 7. mjesecu trudnoće penjale smo se na kulu u Ras al Kaimahu. One su nosile mene i ja sam nosila njih.

Bile su sa mnom u Veneciji, samo nekoliko dana prije nego sam rodila. Bile su sastavni dio mojih outfita s tog putovanja. Bile smo skupa na baby showeru gdje smo se tri dana zabavljali s prijateljima i slavili dolazak Balie. Bile su sa mnom na CTG-u kad sam dobila kolestazu i čekala kada će krenuti trudovi. Bile su sa mnom i kad sam prvi put vidjela Balie. Skupa smo izašle iz rodilišta. Al nismo samo izašle Balie, ja i moje Reebokice. Izašle su i male Reebokice od Balie, koje sam dobila na poklon nekoliko dana prije. I mala Balie ima svoje bijele Reebokice, i svoj bijeli Reebok ruksak. Odnijele su me moje Reebokice i u majčinstvo i u život nakon majčinstva. I kroz Englesku, Francusku, Belgiju, Mađarsku, Austriju, Sloveniju, Njemačku. Kad se osjećam loše i nemam inspiracije, uvijek mogu računati na kombinaciju bijelih tenki, bijele torbe, trapki i bijele majice. To je moj outfit koji govori: “Nemam vremena danas biti osoba s Instagrama, danas sam osoba koja odrađuje stvari.”

Kad ih obučem osjećam se odlično. Koliko god stare i pohabane bile, jer mi pružaju određeno zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti. I mislim da je ok, za sve mlade koji me prate, da vide da je ok nosit iste tenke duže od godinu dana. I da ne moraju imati nove tenke svaki dan. Dok ovo pišem htjela sam samo napomenuti da, od kad se to sve dogodilo na Instagramu, dobila sam hrpu novih tenki, a među njima i nove Reebokice Rapide. Iako su genijalne, ja ću i dalje povremeno nositi svoje Classic bijele, sve dok dostojanstveno ne izgulim gumu toliko da postanu - šlape.