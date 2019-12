'The Irishman': Treba cijeniti ovaj dašak stare škole filma Film je adaptacija knjige 'I Heard You Paint Houses' od Charlesa Brandta i prati život Franka Sheerana i njegovu karijeru kao mafijaškog ubojice. Frank valjda ima irske korijene i zato se ovaj film zove - The Irishman

