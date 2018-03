"Ti se nikad ne buš udala, ti nemaš fizički izgled za to!" Uvijek sam bila drugačija. Bila sam ono što se zove ''high school drop out'', a drop out koji je ipak stao na noge, završio fakultet i dogurao do apsolventure doktorata (hvala, mama).

Autor Nika Ostoić / nikaostoic.wixsite.com Utorak, 20.03.2018. u 20:44