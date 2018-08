'Tko je Amerika?': Bezobrazna, vulgarna i bolno istinita serija Cohen je u novoj seriji kreirao pet likova koje je suprotstavio ljudima iz američkog društveno-političkog života.

Autor

Sacha Noam Baron Cohen zanimljiva je i vrlo osebujna filmsko-televizijska pojava. Englez židovskog porijekla, obrazovan, veliki obožavatelj Petera Sellersa komičarski je talent predstavio u humorističkom serijalu "Da Ali G Show" u kojem je predstavio austrijskog modnog stručnjaka Bruna Gerharda i kazahstanskog novinara Borata Sagdyeva. Popularnost spomenutih likova Cohen je iskoristio i snimio filmove u kojima su upravo Bruno i Borat glavni protagonisti. Znatno veći uspjeh postigao je film o Boratu, izazvao burne reakcije u Kazahstanu, ali i napravio ogroman publicitet za ovu azijsku državu. Nakon "Brune" i "Borata" stigao je i "Diktator" - film u kojem Cohen ismijava diktatore poput Kim Jong-Ila, Idi Amina ili Sadama Husseina.

Cohenov humor je često sirov, politička ili bilo kakva korektnost za njega ne postoji - on je bezobrazan, provokativan, ponekad i pretjeruje, ali pogađa u metu i izaziva burne reakcije. Bez obzira na ismijavanje Borata i njegovih sunarodnjaka, modne scene i prikaz diktatora idiota, glavna Cohenova meta ismijavanja su SAD - prije svih političari, ali i pojedinci koji najbolje prikazuju američki način života. Nakon slabašnog, prilično promašenog "(Ne)profesionalca" Cohen se vratio televiziji, stvorio pet novih likova i krenuo na putovanje po Americi.

Tko je tko u seriji "Tko je Amerika"? Cohen je kreirao pet likova koje je suprotstavio ljudima iz američkog društveno-političkog života. To su: Erran Morad pukovnik izraelske vojske, stručnjak za borbu protiv terorizma ili kako se sam hvali Terminator za teroriste - Morrad dolazi u SAD kako bi pomogao u rješavanju sigurnosnih pitanja, Billy Wayne Ruddick desničarski je aktivist koji na svojoj web stranici te intervjuima otkriva pravu istinu i razotkriva laži mainstream medija, Gio Monaldo je talijanski milijarder, modni stručnjak i fotograf, televizijski voditelj (recimo da je Monaldo najnormalniji u Cohenovoj galeriji likova), Rick Sherman bivši zatvorenik - nakon 21 godine u zatvoru Sherman pokušava pronaći smisao života u slikanju. Počeo je Sherman slikati u zatvoru - sredstva koje je koristio za boje prava su zatvorenička. Peti, ali ne najmanje važan Cohenov protagonist je Nira Cain D'Degeocello. Nira je profesor, liberal koji pokušava pomiriti podijeljeno američko društvo. Nisu svi spomenuti protagonisti jednako uspješni, smiješni ili provokativni - Ruddicka su neki sugovornici vrlo brzo razotkrili no ostali su vrlo uvjerljivi. Trenutni rezultat Cohenovog preispitivanja tko je Amerika ostavka je kongresmena Jasona Spencera (razlog ostavke ostavljam čitatelju da otkrije sam gledajući seriju) te ismijavanje velikog broja poznatih i manje poznatih likova iz američke svakodnevice (Cohen odnosno Morrad od bivšeg je potpredsjednika Dicka Chaneya napravio, najblaže rečeno, nesimpatičnog tipa.)

Epizode traju nešto više od dvadesetak minuta - prije početka svake epizode kreće upozorenje da se serija ne preporučuje mlađima od 18 godina. Potpuno opravdano - Cohen je luđi, provokativniji i nekorektniji nego u bilo kojem dosadašnjem projektu. Autor ismijava i puca u sve slojeve društva i pokazuje da svako pretjerivanje nije dobro no pristaše Trumpa i jastrebovi američke politike prva su meta. Bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali njegovi sugovornici ili protagonisti koje je stvorio. Na koji način se Cohen obračunava sa sugovornicima, ali i likovima koje je stvorio? Riječima to nije jednostavno opisati - tek nekoliko primjera: profesor liberal ima bolna iskustva jer je njegova partnerica Naomi imala vezu s delfinom???!!! (znam, znam zvuči potpuno ludo, ali autor ne bira sredstva). Kriza je potrajala, profesor i njegova voljena išli su na terapije, ali pitanje da li su uspjeli- Nira Cain ne postavlja pitanja kada odlaze na odmor. Primjer drugi: Erran Morad pronašao je način kako smanjiti broj žrtava u pucnjavama u američkim školama. Morad bi dozvolio nošenje oružja djeci (ciljana skupina je od 4 do 12 godina, obuka bi počela s tri godine) i brzo je pronašao političke sponzore takvog projekta. Primjer treći: opet je Morad u akciji - pronašao je trojicu Trumpovih pristaša za lov na ilegalne imigrante iz Meksika. Pronašao i pokazao da ljudska glupost nema granica.

Navedeni primjeri samo su dio priče o seriji "Tko je Amerika?". Oni su i najlakše probavljivi za osjetljivije gledatelje jer postoje znatno radikalniji i vulgarniji trenuci serije (ne postoji tjelesna izlučevina koju Cohen ne spominje). Detalji su to koji će nekim gledateljima biti previše te će ih odbiti od gledanja serije. No, Cohen se ionako ne želi svim svidjeti - njegova je ambicija nasmijati ali i prikazati tko je Amerika.

Kada se s površine Cohenove serijske priče obriše humor, ismijavanje i povremeno pretjerivanje ostaje bolna istina. Obični ljudi s neobičnim idejama kao i ljudi iz show businessa koji će napraviti sve za gledanost i publicitet puno su manji problem od političara. Ideje koje oni podržavaju i stvari koje su spremni napraviti kako bi opravdali svoje, često, idiotske namjere doista su tragikomične. No, ne treba ovako s pristojne udaljenosti komentirati i(li) likovati - slične likove, uz prilagodbu recentnoj stvarnosti, možemo pronaći u našoj svakodnevici. Princip je isti, ostalo su nijanse.

Politički nekorektna, bezobrazna, vulgarna, ali i zabavna i, često, bolno istinita televizijska serija "Tko je Amerika?" prikazuje mnoge detalje današnjeg američkog društva. Sacha Baron Cohen ponovo provocira, ismijava i razotkriva - prva žrtva Cohenovih ludorija postao je američki kongresmen Jason Spencer.

Nastavak slijedi....

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autoru:

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.