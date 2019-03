Top 14 potencijalno najvećih filmskih hitova ovog proljeća Proljeće je sada i službeno stiglo, a s time i moja lista od 14 najočekivanijih filmova za sljedeća 3 mjeseca. Četiri možete pročitati ovdje, a ostatak pogledati klikom na video.

Autor

Fuj sunce, fuj livade, tamo su bube i alergije. Pođite radije u neku finu klimatiziranu kino dvoranu i pogledajte neki fini film.

Aladdin

Bojim se da će jedina pozitivna stvar biti gledanje originalnog animiranog Disneyevog Aladdina. Will Smith je u onom prvog teaseru izgledao jako loše, prvi trailer je malo popravio dojam, ali i dalje mi to sve skupa ne izgleda kako treba. Volio bih biti u krivu, nadam se da ću biti u krivu jer želim da svaki film koji izađe bude najbolji što može biti, ali u ovaj imam najmanje vjere od svih s ove liste. Ali da ga čekam, čekam ga.

Dark Phoenix

X-men serijal se nakon svog reboota još uvijek traži i i dalje mi se čini da će trebati to nastaviti raditi. Ovo se valjda nastavlja na prethodne filmove, Sophie Turner kao Jean Grey mi nije legla, nekako imam dojam da cura ipak nema tu karizmu za velike blockbustere. Ali dobro ići ću pogledati, volio bih biti u krivu, jer nikako da tu Dark Phoenix Sagu ekraniziraju na pravi način.

Men in Black: International

Franšiza najpoznatijih ljudi u crnom, koji nisu Blues Brothers, doživljava svoj prvi reboot. Ovaj put u glavne uloge uskaču Chris Hemsworth i Tessa Thompson, koji su već surađivali na Thor: Ragnaroku. Priča će se vrtjeti oko krtice u ovoj glorificiranoj carinskoj ispostavi, a hoće li ovo osvježenje biti kvalitetno, doznat ćemo sredinom lipnja.

Shaft

Nisu samo ljudi u crnom koji doživljavaju reboot, ni najpoznatiji crni detektiv to nije uspio izbjeći. Ovaj put to rade na malo “mekši” način. Samuel L. Jackson će ponoviti svoju ulogu, ali u fokusu će biti njegov sin, Shaft Jr. Da razjasnim, “originalni” Shaft je stric, Sam Jackson mu je nećak, a Shaft Jr. je Jacksonov sin. Ok? Ok.

Ostale filmove pogledajte u videu...

'Osvrtnika' svakako zapratite i na YouTubeu, Facebooku i Instagramu.