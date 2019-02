Top 5+5: Što (ne) raditi za Valentinovo (filmsko izdanje)

Eto nas, Valentinovo je stiglo i vi se opet zaboravili napraviti adekvatnu pripremu i iznenaditi bolju polovicu nečim lijepim. Srećom, tu su ovaj kratki tekst i video koji će vas pokušati nadahnuti da spasite stvar kao pravi pobjednik kakav jeste, u posljednjem trenutku. Naravno, ja sam se nadahnuo filmovima, a vi se nadahnite mojim nadahnućima i nadajmo se da će to biti dovoljno za nespavanje na kauču.

The Notebook

Raditi - hitro u dućan po nekakvu bilježnicu, ispričajte se na poslu da morate hitno na WC i da ne znate kad ćete se vratiti (ne samo da tako nećete naići na otpor, nego sam siguran da će vas kolege apsolutno razumjeti, možda vas u povratku dočeka dvopek i čaj).

Vrijeme na WC-u možete iskoristiti za očite stvari, ali ostatak vremena izvucite svu inspiraciju koju imate i raspišite se o najljepšim trenucima vaše veze.

Lažite, laskajte, preuveličavajte, budite patetični, na današnji dan to sve prolazi. To joj predajte navečer, ili još bolje, podmetnite joj da to sama otkrije. I otuširajte se prije toga. U 60% puta, pali svaki put.

Ne raditi - izgraditi kuću iz nule, kao Noah iz filma. Em što traži užasno puno novca, truda i vremena, em ako imate sreće, mooožda ishodujete građevinsku dozvolu do Valentinova 2022.

You've Got Mail

Raditi - ako se inače ne dopisujete na romantičan način, sada je izvrsna prilika! Ok, to možete raditi i porukama, ili ju iznenaditi romantičnim pismom na pravom papiru. Stara škola jako pali u tom smislu. Opet, raspišite se kako ste sretni što ju imate i ostalo kao u The Notebooku, ali sažetije. Dodatan savjet za žene - ako ste sigurne da to neće vidjeti nitko treći, malo golotinje kroz poruke ne škodi.

Ne raditi - muška golotinja. Na fotku grudi se ne odgovara fotkom skrotuma. To je fuj i nikako ne šaljite fotke pimpeka. Tom Hanks nije slao fotke pimpeka, nemojte ni vi.

Sleepless in Seattle

Raditi - Dogovorite se za dejt i pravite se da vam je prvi. Malo role-playa u vezi rijetko kad škodi (škodi kad nemate dogovorenu sigurnu riječ, ne pitajte me kako znam). Ne mora biti fancy mjesto, ali neka ne bude lokalna kafana koja je ujedno i kladionica. Kad dođe na dogovoreno mjesto, ustanite se za pozdrav, jako lijepa gesta koja se danas nedovoljno koristi.

Ne raditi - Nađite se na dogovorenom mjestu, ne ispred. Ne treba cvokotati na zimi u slučaju da netko (KHM-ona-KHM) kasni.

Ghost

Raditi - iznenadite ju bonom za neku zajedničku aktivnost koja ju zanima (tečaj stranog jezika, lončarstvo, streličarstvo, boks, ples, tečaj prepariranja…) Ona će to cijeniti jer će prepoznati da ju slušate.

Ne raditi - upisati vas na tečaj koji traje duže od 2 mjeseca. Gadno bi bilo otkriti da ste platili godinu dana lončarstva za dvoje, a da ono budi ono najgore u vama.

Chocolat

Raditi - Ovo je uvijek siguran potez, neka bude raznovrsna i neka je bude mnogo. Svi znaju da se ekstra kalorije ne hvataju na Valentinovo.

Ne raditi - kako to mislite?

A preostalih 5 savjeta pogledajte u videu… Sretno Valentinovo!

