Tri stvari koje mora prakticirati muškarac koji drži do sebe Današnji, brzi način života, zahvatio je manje - više sve nas, bez obzira na spol ili dob. Zato je vrlo bitno da svi imamo nekakve male dnevne rituale koji će nas učiniti prisebnijima i zdravijima.

Autor Matt Marenić (Sponzorirani članak) Utorak, 15.05.2018. u 10:28

Svoje rituale, dakako, imam i ja, a ovo su tri stvari za koje mislim da bi trebao prakticirati svaki muškarac koji drži do sebe.

Raditi na sebi

Danas se od svih nas puno toga očekuje. Ne samo na poslu, nego i u životu gdje se zapravo suočavamo s pravim izazovima. Izazovi koji su svaki dan sve veći, pogotovo ako imaš obitelji i dijete koje svakim danom raste i pred tvojim se očima pretvara u osobu. No, što zapravo znači da trebamo raditi na sebi, kako bi svakim danom bili sve bolji? Mnogi će reći da je to neko filozofsko pitanje, ali ja bih rekao da je to zapravo nešto vrlo jednostavno. To je zapravo potreba sa svaki novi dan iskoristimo najbolje što možemo, naučimo nešto novo i na kraju dana učinimo nekoga sretnim. Ovo zadnje je zapravo vrlo lako postići, iako se često čini tako teškim. Dovoljno je da odvojimo svojih pet minuta i posvetimo se dragoj nam osobi ili na kraju, ako nitko nije kraj nas, samom sebi. Ako si zadovoljan sobom i poštuješ se, poštovat ćeš i druge ljude oko sebe.

Držati do izgleda, iako u njemu nije sve

Sobom ćeš svakako biti zadovoljniji ako držiš do sebe i svog izgleda. Ne mislim da moramo paziti na baš svaku sitnicu, ali do svog tijela moramo držati. Ne kažu bez veze da je ono naš hram te kako se prema njemu odnosimo, tako će se i ono odnositi prema nama.

Lagao bih zato da kažem da se ne brinem o svom tijelu. Možda ne koliko bih trebao, ali imam neke svoje rituale koje ne volim preskakati. Jedan od takvih rituala je i briga za bradu koja te nekad čini puno ozbiljnijim i starijim, a i trenutno je u modi.

Moram priznati da mi brada s jedne strane daje i osjećaj muževnosti. Nekako je dobar osjećaj imati je u određenim situacijama kad je dobro izgledati barem malo starije i ozbiljnije. Vjerojatno i sami znate da postoje takve situacije... Lijepa i uredna brada je zapravo kao medalja, nosiš je s ponosom, ali i ta medalja ima i svoju drugu stranu.

Druga strana ove medalje je malo prljava, tj. znojna. Brada i sport ponekad baš i nisu najsretnija kombinacija.

Kao nekome tko redovito trči, poput mene, brada se često pokaže kao - smetnja. Zadnjih par godina ima sve više bradatih trkača kojima očito ona ne smeta, ali, eto, kod mene je slučaj malo drugačiji.

Čim temperatura prijeđe 20 stupnjeva, prekidam s bradom.

Postane mi vruće, lice me svrbi, a poslije svakog trčanja brada redovito bude puna znoja i soli. Nije isključeno da mi se pojavi i crvenilo koje zna svrbjeti. Sve duže od trodnevne brade, više ne dolazi u obzir. Zato je dobro u ruke uzeti dobar 'alat' i u par brzih poteza srezati sve u korijenu. Evo, baš sam nedavno otkrio Wilkinsonovu Hydro 5 britvicu uz koju sam se preporodio. Osim što sadrži gel za hidratizaciju zbog kojeg sam se pozdravio sa suhom i nadraženom kožom, britvica je kompatibilna s mojom starom Fusion † drškom. Odmah izgledam mlađe, a i moja mi klinka kaže: 'Tata više nije jež!'

Baviti se fizičkom aktivnošću

Poslije dana provedenog u sjedećem položaju, nema ništa bolje nego se dobro razgibati. Ne treba to biti svaki dan, ali par puta u tjednu nema ništa bolje nego kada obučeš tenisice, staviš slušalice u uši i provedeš vrijeme sa sobom. Trčanje je dobro i zbog toga što ti se misli u glavi poslože pa neki veliki i nerješivi problemi odjednom pronađu svoje rješenje.

Kažu da ništa nije nerješivo, samo treba imati pravi fokus. A trčanje nas definitivno može dovesti u pravi fokus. Ja naravno, govorim iz perspektive trkača, ali koju god fizičku aktivnost odabrali, nećete pogriješiti. Ako samo prohodate nekoliko kilometara dnevno, već ste na dobrom putu jer danas svi previše vremena provodimo u sjedećem položaju.

Vježbanje jest ulaganje u sebe i svoje tijelo, ali je, prije svega, ulaganje u budućnost.



O autoru:

Ja sam Matt i veliki sam zaljubljenik u trčanje. Osim trčanja volim popiti craft pivo u dobrom društvu. Dosta slobodnog vremena provodim pišući nove tekstove za svoj blog. No najbitnije od svega je da uživam u društvu svoje kćeri za koju se nadam da će jednog dana trčati sa mnom. Pratiti me možete i na Facebooku.