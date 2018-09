Unatoč svemu: Kako postati i biti poduzetnik u Hrvatskoj? Kad spoznaš da imaš znanja i talente koje želiš podijeliti s drugima, a ne pronalaziš se ni u jednoj drugoj tvrtki, tada znaš da je tvoj poduzetnički put jedino, ali i najbolje što ti preostaje da bi ostvario svoju svrhu.

Autor

Nakon toga te čeka trnovit put ispunjen napornim radom, dokazivanjem i trudom, uz mnoštvo ograničavajućih okolnosti i „dobronamjernih“ savjeta okoline, ali na koncu, jedno popodne, uhvatiš sebe kako uspješno plivaš poduzetničkim vodama. Da, čak i u Hrvatskoj. I da, potpuno sam, svojim vlastitim radom i trudom.

Zašto je poduzetništvo najbolje što mi se dogodilo?

Oduvijek sam voljela istraživati nove mogućnosti, stalno učiti i raditi na sebi. Nikada nisam voljela tablice, monotone urede i standardno radno vrijeme. Moj um je radio uvijek, čak i kad sam uživala u piću s prijateljima poslije posla ili putovala po svijetu. U većini hrvatskih tvrtki su takve osobine, nažalost, velika mana, gdje se predanost poslu miješa s naivnošću i stavlja vas na dno hijerarhije, umjesto na vrh. Nakon drugog velikog razočarenja i nemogućnosti da iskažem svoje talente te stalnog podcjenjivanja na radnom mjestu, odlučila sam da u Hrvatskoj imam preostala samo dva puta. Jedan je bio jednosmjerna karta u Irsku, a drugi poduzetništvo. Dugovala sam sebi da još jednom probam, onako po svom, radeći ono što volim i iskazujući sve svoje talente. Od prvog dana kada sam se konačno usudila biti svoja, moj posao je krenuo, a sve mrvice poštovanja na koje sam godinama čekala, pojavile su se u obliku velike slavljeničke torte. Sreća doista prati hrabre.

Koji je tajni recept?

Ne, to nije jaka veza ili hrpa novca na računu, već jednostavni, ali najsnažniji pokretač – entuzijazam. Da bi uspio u onome što voliš, moraš imati nadljudsku volju, želju i snagu da mijenjaš sve oko sebe na bolje i istrajnost pred svakom preprekom. (A kod nas ih je mnogo.) Zato što više entuzijazma imaš, što te smatraju luđim i opsjednutim svojim poslom, to si bliže uspjehu. No, nemoj se zavaravati da će on doći preko noći. Istinski, dugoročni uspjeh se gradi iz dana u dan. On nije samo konačni rezultat i sjajan pehar u ruci već svakodnevni proces koji će te učiniti kvalitetnijom i sretnijom osobom, sigurnijom u sebe i svoju svrhu. Upravo to ga čini neprocjenjivim jer i vi tada postajete osoba neprocjenjive vrijednosti, kao i vaš marljivo građen posao koji možete osigurati.

Polako, ali sigurno

Kada kreneš na poduzetnički put, svakim jutrom počinje nova prilika da postaneš bolja verzija sebe i svojim talentima probaš učiniti svijet boljim mjestom. Nekada ćeš možda samo moći uputiti lijepu riječ ili osmijeh drugima kada imaju loš dan, a nekada ćeš uspjeti pokrenuti velike projekte koji će druge potaknuti da mijenjaju svoj život. U oba slučaja, ti si uspješan. Zašto? Zato što radiš ono što voliš i u svoj posao svaki dan ulažeš najbolje od sebe. Neka te ne brine što su u nečemu možda drugi uspješniji, brže dolaze do rezultata ili koriste nepoštene načine. Svatko ima svoj put, a ti odlučuješ u njega staviti najčvršće temelje, koristiti najkvalitetnije pločice i ostvariti sigurnost o kojoj cijeli život sanjaš uz osiguranje svakog tvog poslovnog koraka.

Što volim – osiguram

Nije lako otisnuti se u nepoznato i uzeti život u svoje ruke. Osobito ne u našim područjima gdje smo odgajani da mislimo da je uspjeh skupo auto i vila na moru, a da je sreća imati više od susjeda i kolege na poslu. U Hrvatskoj je poduzetništvo najnesigurnija stvar na svijetu, jer kako misliš ne zanima te posao u državnoj upravi? I želiš zamijeniti stalnu plaću i plaćene račune za život u kojem stvaraš svoje prilike? Da jer oni koji žele dugoročnu sreću, traže je u sebi i u poslu kojeg godinama pažljivo grade uz osiguranje na koje se mogu osloniti.

Istinski sretne i uspješne poduzetnike ćete prepoznati po sjaju u očima, dok govore o onome što rade i rade ono što vole. Oni vjeruju u svoju viziju i svrhu i vide dalje od običnog proizvoda i usluge, a to je ona vrijednost koju im i mi kasnije pridajemo. Zato je većini poduzetnika teško rasti i širiti se jer su u svaku poru svog poslovanja uložili toliko truda i strasti da je teško mogu pustiti. Dobra vijest je da i ne trebaju, ako osiguraju svoje poslovanje i bezbrižno nastave graditi svoje snove.

Usudite se napustiti zonu komfora i zakoračiti u vašu najveću poslovnu i životnu ekspanziju. Uz poduzetništvo i sve prilike kao i izazove koje nosi, jedino što je sigurno je ubrzan osobni razvoj.

O autorici:

Tanja Džido je specijalistica digitalnog marketinga, uspješna poduzetnica i osnivačica portala Shhhefica. Svoje iskustvo stekla je radeći na digitalnim kampanjama za vodeće svjetske i lokalne brendove. Pobjednica je i natjecanja Poduzetnički sprint, Young Talent Case Study 2017. te dobitnica e-Leadership MBA stipendije Algebrinog Visokog učilišta.

Osim na njenom blogu, Tanju pratite i na Facebooku te Instagramu.