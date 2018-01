Veličina nije bitna? Tjedan s ovom zvijeri otkrio je istinu! Vremena se mijenjaju, tehnologija napreduje, a veće ponekad zaista znači bolje. U zadnjih tjedan dana uvjerio sam se da gledam u budućnost.

Autor Ivan Hruškovec Petak, 05.01.2018. u 16:45

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Pri otvaranju profila na društvenim mrežama gotovo svaka će vam ponuditi tzv. sigurnosno pitanje kako bi se lakše prisjetili lozinke. Obično prvo ponuđeno pitanje bude "ime vašeg prvog ljubimca". Prvi ljubimac je nešto čega se svi sjećamo. Kao i prvog poljupca. Prvog izlaska u klub. Prvog auta. A sjećate li se prvog monitora?

[video: 1198244 / ]

Vjerojatno prvo računalo koje sam imao kod kuće bio je prastari Apple IIe. Ogromna kutija dolazila je s crno-bijelim ekranom i bilo kakvo igranje na njemu je podsjećalo na gledanje u malo bolji kalkulator. Međutim, mašta malog djeteta omogućila je da te igre iz davnina postanu bogati svjetovi u kojima se lako izgubiti. U vrijeme škole mnogi od nas starijih sjetit će se Orlova, računala koja smo imali po školama i u knjižnicama. Učenje BASIC-a i igranje na monokromatskim zelenim ekranima bilo je približno jednako iskustvo. Danas takve stvari možete pronaći najčešće u muzejima, a današnja djeca nemaju pojma ni čemu služe. Kao kad im pokažete walkman ili disketu.

Igranje je dobilo sasvim drugu dimenziju prelaskom na Commodore 64 koji su mnogi od nas imali spojen na jedini televizor u dnevnoj sobi. Tada su krenule i velike borbe za mjesto pred ekranom jer je igranje na velikom ekranu u boji bilo sasvim drugačije iskustvo, a vikend druženja s prijateljima pred ekranom znala su potrajati satima - iako je značajan dio vremena tu bio potrošen i na prematanje kazeta da bi pronašli igru, ali igre poput Contre pružale su sate i sate zabave.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Imao sam nekih 12 ili 13 godina kad je prijatelj dobio prvi Pentium PC u ulici s Windowsima. Obožavao sam trenutke kada bi se okupili kod njega i uživali u prvim pravim 3D igrama i igranju Need For Speeda u split screenu.Odlučio sam da i ja želim imati svoje računalo pa sam koristio svaku priliku za pomoći susjedima kako bih zaradio koju kunu za kasicu s natpisom "moje buduće računalo". Pokloni za rođendan ili Božić nisu bili više važni, već je sve išlo prema cilju da skupim dovoljno da si kupim svoje računalo. Prvo računalo koje sam kupio imalo je AMD-ov procesor tamo u vrijeme SP-a 1998. godine. Uz njega je stigao i 15-inčni Belinea CRT monitor koji je opet donio novu dimenziju igranja. Još se sjećam kako je na njemu genijalno izgledao prvi Age of Empires na kojem smo vodili povijesne bitke u borbi za globalnu dominaciju.

U odnosu na prethodna iskustva, ovaj je ekran donio rast rezolucije, a igre su zabljesnule uz nove generacije grafičkih kartica. Tada se igrao i prvi Half-Life, bez sumnje jedna od najboljih igara ikad. Ovakav monitor tada se činio kao nešto najbolje. Oh kako sam bio u krivu. Nakon nekog vremena uslijedio je i prelazak na još veći CRT monitor, a koliko se sjećam radilo se o MAG-ovu 19-inčnom ekranu. Nije ni 15-inčna Belinea bila malen monitor, ali ovo je tek bila prava grdosija. Gotovo kao da imaš perilicu rublja na stolu. A tek kad je trebalo prenijeti taj monitor ili samo očistiti stol, kakve su to bile muke. Ali, veći monitor je nekoliko godina omogućio ugodno igranje uz povremene nadogradnje računala. Međutim, bilo je jasno da im se ne piše dobra sudbina. Ovakvi su monitori bili pravi potrošači struje, grijali su se, ali su bili i prave grdosije s obzirom na veličinu ekrana koju su nudili.

Prelaskom stoljeća, LCD monitori su počeli biti sve češći i sve jeftiniji, a nudili su ogromne prednosti u odnosu na monitore sa katodnom cijevi. Lagani, iznimno elegantni monitori bili su pravi užitak za vidjeti na svakom stolu i pritom nisu bili radijator uz koje se možeš i grijati. Sve popularniji LCD ekrani su 2007. godine prvi put prestigli CRT ekrane po prodaji, a njihov nezaustavljivi pad nastavio se u sljedećim godinama te je danas praktično nemoguće vidjeti novi CRT monitor osim za specijalizirane namjene. U isto su vrijeme LCD monitorima rasle dijagonale i postali su toliko jeftini da mnogi danas često imaju i dva monitora kako bi si olakšali rad.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Danas više volimo veće monitore. Istraživanja pokazuju da u proteklih 7 godina korisnici sve češće biraju monitore s većom dijagonalom. A kako neće?! Napredak tehnologije omogućio nam je bolju rezoluciju i potpuno drugačije iskustvo pri korištenju računala. Nema više minijaturnih monitora s užasnom rezolucijom. Danas možemo imati ogromne zakrivljene monitore koji nam omogućuju da potpuno uronimo u sliku. Nebitno radi li se o jednostavnom pregledu fotografija ili hardcore gamingu, ovakvi monitori nas prenose u drugi svijet.

Od mojih početaka pa do danas, imao sam priliku svjedočiti nevjerojatnom napretku i razvoju monitora. Samo kad se sjetim svog prethodnog monitora...mislio sam da je najbolja stvar na svijetu. 27-inčni ekran. Bio sam uvjeren da mogu lansirati rakete za SpaceX uz njegovu pomoć. A onda je na moj radni stol zasjeo 34-inčni LG Curved Ultra Wide Gaming monitor (34UC89G). Bilo je to potpuno novo iskustvo za mene, moj prvi zakrivljeni monitor. I vjerujte mi, kad provedete tjedan dana s ovakvim monitorom...nema šanse da se vratite na staro. Čak i moj prethodni 27-inčni monitor za mene bi sada bio neadekvatan. Kako bi moja baka rekla, ne možeš s konja nazad na magarca.

Iako ovaj monitor ima mnoge prednosti, ono što me njemu privuklo je G-Sync. Jednostavno objašnjeno, grafička kartica preuzima kontrolu nad osvježavanjem ekrana. Kada je odziv monitora identičan FPS-u u igrama stvari se poklapaju i screen tearing (trganje slike) nestaje. Ako vam ovo nije dovoljno jasno...recimo samo da ćete imati nadmoć nad ostalim gamerima u igricama.

John Carmack, legendarni developer, jednom je rekao: "Jednom kada isprobate G-Sync monitor nikada više neće koristiti ijedan bez G-Synca". Ovo nije kao kada napokon pogledate vaš najdraži film po prvi puta na DVD-u. Ovo je kao da sa VHS kasete prijeđete na Blu-Ray. G-Sync je zaista jedna od najvećih revolucija u gamingu u posljednje vrijeme.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Novi Call of Duty ili Battlefield su sjajni primjeri gdje će vam G-Sync koristiti. Zamislite da vas drugi igrač nacilja snajperom i vi primijetite odsjaj sunca na njegovom nišanu. Bez G-Synca to ne biste niti primijetili ili bi primijetili prekasno. Ukratko, ako ste gamer, G-Sync vam daje prednost nad drugim igračima koji igraju bez ove opcije. Znate i sami kako je to kad vas lag nervira, svaka sekunda je važna. Dok su mnogi za razne simulacije vožnje i ili letačke igre koristili i po tri monitora kako bi dobili bolji prikaz svog okruženja, uz ovakav monitor to nije potrebno jer cijeli kokpit je oko vas i nemate ružne linije od ekrana koje vam prekidaju sliku. A ako ste ikad probali na sličan način spajati dva monitora, rijetko ste imali idealnu situaciju da bi spojili iste monitore, pa ste se onda morali mučiti s monitorima različitih visina i slikom koja nikako nije kako spada.

U nastavku pogledajte kako izgleda 'veća kvadratura' u Just Cause 3:

[video: 1198245 / ]

No ovakav veliki monitor ima i niz drugih prednosti koje se ne vide samo u igrama. U filmove možete uroniti, jer će vas zakrivljena slika okružiti, a praktičan je i u radnim zadacima jer svojom ogromnom dijagonalom može zamijeniti dva klasična monitora na stolu i bez sumnje, praktičnije je rješenje kad možete sve ekrane imati na jednoj radnoj površini, a ne povlačiti i prebacivati se između dva ekrana.

Tehničke specifikacije:

Veličina (u inčima): 34" (zakrivljen)

Vrsta zaslona: IPS

Omjer slike: 21:9

Razlučivost: 2560x1080

Svjetlina (tip.): 300cd/m2

Omjer kontrasta (original): 1000:1 (tip.)

Vrijeme odaziva_tip. (GTG): 5ms (High)

Kut gledanja (CR10): 178 /178 (C R ≥ 10)

U tjedan dana s ovim monitorom isprobao sam mnoge igre poput Destinyja 2, novog Call of Dutyja ili trkaćih simulacija kao što je Forza 7. Jedno je sigurno - u svakoj igri iskustvo je posebno i sasvim drugačije od igranja na klasičnom 16:9 ekranu. Ovako imate više svega, igre prikazuju veću površinu oko vas i dublje vas uvlače u svoju priču, a ima i praktična prednost ovoga - vidiš veći dio mape i možeš prije vidjeti neprijatelja koji ti prilazi. No kako se tjedan bližio kraju, shvatio sam da ću se morati rastati od ovog monitorskog čuda, ali barem znam što mi je sada na vrhu želja za sljedeću nadogradnju.

Kada danas slažete gaming računalo, većina će prvo razmišljati o grafičkoj kartici kao glavnoj komponenti. No, istina je da bez odličnog monitora vaše igre neće izgledati nikako. Sve što ste ugradili u računalo na kraju dolazi do izražaja na monitoru i to je mjesto na kojem grafička kartica, procesor ili RAM pokazuju najbolje od sebe. Jer što ti vrijedi visoki framerate ili odlični rezultat na benchmarku kad to ne izgleda dovoljno dobro na lošem ili malom monitoru.