Wolverhamtpon Wanderers: Došlo je vrijeme za 'Vukove' Kada se govori o najvećim nogometnim klubovima na svijetu, teško da će netko spomenuti ime Wolverhamtpon Wanderersa. Zapravo, „Vukovi“ su jedna od najbitnijih ekipa u dugoj povijesti nogometne igre.

Oni su bili jedan od 12 klubova koji su osnovali prvu nogometnu ligu davne 1888. godine i u istoj završili na trećem mjestu. Od osnivanja prije nešto više od 140 godina pa do dan danas Wolvesi su ekipa koju su obilježile oscilacije, često ispadanje u niže rangove, pa onda povratci, pa sve opet ispočetka. Wolverhampton se u dobu Premier lige ne smatra baš najuspješnijom ekipom, ali njihova povijest govori za njih, „Vukovi“ iz Zapadnog Midlandsa su osmi najuspješniji klub na „Otoku“. Danas se Wolvesi nalaze na 7. poziciju u Premier ligi, ekipa su koja ima glavu i rep, ne gledajući veliku šestorku trenutno su najozbiljnija ekipa i čini se da u Premier ligi neće biti samo slučajni prolaznici.

Dalo se to nagovijestiti već prošle sezone kada su prohujali drugom Engleskom ligom, njihova šampionska sezona ostat će upamćena kao jedna od najdominantnijih u povijesti Championshipa, osvojili su čak 99 bodova. 2012. godine su zadnji put igrali u najelitnijem rangu Engleskog nogometa kada su odigrali katastrofalnu sezonu s tek dvadesetak osvojenih bodova, agonija za “Vukove“ se nastavila i u Championshipu, iduće sezone su odmah ispali u League One ili treći rang Engleskog nogometa. Bolji dani za Wolverhamptonove navijače nazirali su se nakon što je kineski konglomerat Fosun otkupio sva prava na klub od bivšeg gazde Stevea Morgana. Zanimljiva je činjenica da sva četiri velika kluba iz Zapadnog Midlandsa (Aston Villa, WBA, Birmingham, Wolves) imaju kineske vlasnike. U slučaju Wolverhamptona Kinezi su imali novac, no nisu imali strategiju kako taj novac potrošiti na pravilan način i pretvoriti ga u uspjeh.

Bio im je potreban „čovjek koji zna čovjeka“, a nitko bolje ne poznaje tržište i prave ljude od portugalskog agenta Jorgea Mendesa.

Kontroverzni superagent je razvio čitavu mrežu klubova preko cijelog svijeta u koje plasira „svoje“ igrače, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, James Rodriguez, Radamel Falcao samo su neki od njegovih poznatijih klijenata. Mendes je čovjek koji dirigira nogometnim tržištem i van terena jedan je od najutjecajnijih ljudi u ovom sportu. Neki od njegovih poslova utjecali su na tok modernog nogometa, transfer jednog od najboljih nogometaša svih vremena iz Sportinga u Manchester ili prelazak Mourinha s klupe Porta na klupu Chelsea njegovo su djelo. Kroz cijelu karijeru Mendes „pleše“ na rubu zakona, između legalnog i zabranjenog, pa je tako i u ovoj priči. Ispostavilo se da Fosun ima vlasnički udio u Mendesovoj agenciji za igrače, zakon brani da agent ima ikakav vlasnički udio u klubu, no kao mnogo puta u njegovoj karijeri odlučeno je da je sve u granici dopuštenog.

Ključni dio za ovu ekipu Wolvesa dogodio se prije početka prošle sezone kada je klub obznanio da je njihov novi trener Nuno Espirito Santo. Inače, zanimljiva je povijest Mendesa i Espirita Santa. Mendes se prije karijere agenta bavio ugostiteljstvom, bio je DJ i vlasnik jednog noćnog kluba u kojeg je zalazio tadašnji golman Vitorie Guimares N. Espirito Santo. Mendes se ubrzo upoznao s igračem i pomoću svojih veza progurao ga u Deportivo La Corunu, bio je to njegov prvi sklopljeni posao, posao koji će u budućnosti igrati važnu ulogu za jedan klub iz Zapadnog Midlandsa. N. E. S. je čovjek čija je trenerska karijera nakon otkaza u Portu i Valenciji polako počela ići u krivom smjeru, no Mendes mu je u Wolverhamptonu napravio prepoznatljivu podlogu za rad, od kluba iz srca Engleske praktički je napravio Portugalsku koloniju. Uključujući trenera Portugalca u klubu je trenutno 10 portugalskih igrača, nesumnjivo rekord Premier lige po broju igrača iz neke strane zemlje.

Možda zvuči nevjerojatno, ali Wolverhampton ima više portugalskih igrača u prvoj ekipi nego što ih imaju članovi velike portugalske trojke, Benfice, Porta i Sportinga.

Utjecaj Mendesovih igrača na igru Wolverhamptona najbolje se očituje u tome da su „Vukovi“ prošle sezone dali 82 gola u ligi, a od toga je 41 gol djelo portugalskih igrača, točno pola. Velik broj igrača doveden je prvo na posudbu, kao u slučaju Diogo Jote ili Heldera Coste, također bilo je dosta potpisa slobodnih igrača. Diogo Jota bio je mladi talent Atletico Madrida, nakon posudbe otkupljen je za samo 12 milijuna, prošle godine bio je ponajbolji igrač Wolvesa sa čak 17 golova u ligi. Ivan Cavaliero i Helder Costa prije dolaska na Malinoux bili su jedni od najtalentiranijih igrača u Portugalu, Mendes je uspio dovesti obojicu za svega dvadesetak milijuna eura. Mendesov utjecaj se možda najbolje vidi na transferu portugalskog „čuda od djeteta“ Rubena Nevesa. Prije dvije godine velikani europskog nogometa su se borili za potpis supertalentiranog Nevesa, u priči su bili Liverpool, Juventus, PSG, Manchester United, na kraju se desi da Neves potpiše za klub iz druge Engleske lige i to za „pišljivih“ 16 milijuna eura. Prošlo ljeto za „astronomskih“ 5 milijuna eura potpisan je prvotimac Monaca i glavni čovjek u veznom redu Portugala, Joao Moutinho.

Bez obzira što ima 31 godinu, Joao Moutinho u današnjem svijetu nogometa jednostavno ne može koštati samo 5 milijuna. Najbolji portugalski vratar Rui Patricio prošlog ljeta postao je slobodan igrač, usprkos ponudama puno jačih klubova, Patricio se ipak odlučio za Wolverhampton. Sve je to djelo Jorgea Mendesa, nesumnjivo je da klub poput Wolverhamptona nikada ne bi bio u mogućnosti dovesti ovakve igrače da nema njega.

Što se tiče igre Wolvesa, ni malo ne zaostaju za modernim trendovima, trojica u zadnjoj liniji, wing bekovi, visoki presing, izgradnja napada od obrane, osvajanje lopte na polovici protivnika i munjevita kontra.

Santova 3-4-3 formacija prelazi u defenzivnu 5-4-1 ovisno o protivniku ili rezultatu. Jonny Castro na lijevoj i Matt Doherty na desnoj stoje jako visoko, ponekad se čak uvlače u sredinu kako bi otvorili prostor svojim krilima. Zadnju liniju čine tri stopera, s desne strane je Ryan Benett, na lijevoj Willy Boly, dok je u sredini Conor Coady.

Kapetan ekipe Conor Coady dolaskom Espirita Santa prebačen je iz veza u obranu, ponajviše zbog toga jer njegova prisutnost u zadnjoj liniji “Vukovima“ daje dodatnu opciju u iznošenju lopte. Gledajući ekipu Wolverhamptona na papiru postoji nesrazmjer u kvaliteti obrambenih igrača i ostatka ekipe. Usprkos tomu Espirito Santo zasada izvlači maksimum iz svoje obrane, u ligi su primili samo 6 golova što ih čini trećom najboljom obranom u ligi, gledajući sva natjecanja čak su 8 utakmica zadržali svoju mrežu netaknutom. Ako za nekog mladog igrača možemo reći da je „real deal“ onda je to Ruben Neves. Osim što je majstor dodavanja i udaraca iz daljine, Neves posjeduje iznimnu nogometnu inteligenciju i jako je racionalan s dodirima s loptom na sredini terena. Prošle sezone je uputio 362 uspješne duge lopte, najčešće kada bi Wolvesi okupirali jednu stanu terena, pa onda preko Nevesa tražili Dohertya ili drugog wing beka na strani.

Zanimljiva je činjenica da je od njegovih 11 golova u karijeri čak 10 postignuto izvan šesnaesterca, u njegove pucačke sposobnosti uvjerite se sami:

Posebno dobra stvar za Nevesa je dolazak Moutinha u klub, zasada se nadopunjavaju odlično, a Moutinho posjeduje iskustvo koje Neves može upiti. Kada dolazimo do napada tu „Vukovi“ posjeduju širinu, iako im još najbolji igrači od prošle sezone nisu proradili, navijači na Molineuxu mogu biti zadovoljni. Novo pojačanje u vrhu napada je meksički napadač Raul Jimenez koji je doveden na posudbu iz Benfice, zasada ima 2 gola i 3 asistencije. Prošle sezone zabio je dosta važnih golova ulazeći s klupe u Benfici, on je također Mendesov igrač, da nije tako teško da bi bio blizu Wolverhamptona.

Po mom mišljenju najbolji igrač Championshipa prošle sezone, Diogo Jota se još nije privikao na život među elitom, dok igre drugog krila Heldera Coste također moraju biti bolje. Najskuplje pojačanje Wolvesa ove godine bio je Adama Traore, statistički gledano najbolji dribler na svijetu. N. E. S. ga koristi s klupe što njemu najbolje odgovara, kada pogledamo omjer odigranih minuta i uspješnih driblinga njegova statistika zvuči nerealno, znao je imati utakmica s više uspješnih driblinga nego dodavanja. Važna činjenica u uspjehu Wolverhamptona je stvar da od početka lige nisu mijenjali početnu postavu, u prvih 8 utakmica u narančasto – crnom dresu istrčalo je 11 istih igrača što se nikada prije nije desilo u Premier ligi. Osim što se ne mijenjaju prvotimci, zamjene su uvijek slične, točno se zna svačija uloga u ekipi.

Kineski konglomerat Fosun u Wolverhamptonu je vidio posrnulog diva s vjernom navijačkom bazom kojeg je trebalo ponovo postaviti na noge i uvesti ga u ligu koja iz godine u godinu obara rekorde po zaradi.

Mnogi azijski ulagači su pokušali slično, no nema svatko za najboljeg prijatelja Jorgea Mendesa, najutjecajnijeg čovjeka u svijetu nogometnih transfera. Može se slobodno reći da je Wolverhampton marioneta čije konce iza kulisa vuče Jorge Mendes. Wolverhampton je praktički Mendesov izlog za prodaju igrača. Osim što je samim ulaskom u Premiership osigurao stotine milijuna, Mendes će svoje igrače očima javnosti nuditi iz najpraćenije i najkomercijalnije lige na svijetu, samo zbog toga cijena njegovih igraća biti će veća najmanje za 30%. Njegova ideja zasada se čini odlična, ovdje će na prodaji jednog igrača zaraditi 50-100 milijuna, što bi sa nekim klubom u nekoj drugoj ligi zaradio na prodaji trojici igrača. Ostaje nam da vidimo hoće li Wolverhampton funkcionirati samo kao izlog, težiti samo opstanku u ligi ili će u godinama koje slijede pokušati napasti mjesta koja vode u Europu.

Mišljenja navijača su podijeljena, jedni tvrde da klubom ne može upravljati jedan čovjek kojem je na pameti samo zarada na prodaji svojih igrača, dok je drugo mišljenje da cilj opravdava sredstva i sve dok su rezultati opipljivi Mendesov model biti će podržan.