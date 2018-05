Zašto mi stvaranje potomaka nije visoko na listi prioriteta?!

I slična, uglavnom dobronamjerna pitanja. Meni je već dopizdilo, a ja sam muško. Mogu samo zamisliti koliko maltretiraju moju ženu. Jer je nekako normalno (zapravo, krajnje je vrijeme) da ako žena ima preko 30 godina, muža, i koliko-toliko okej financijsku situaciju, počne izbacivati djecu iz sebe. Što bi drugo trebala raditi sa svojim životom?

Mi još ne znamo hoćemo li ili ne imati djecu. U skorijoj budućnosti svakako ne. Meni je okej i da imamo i da nemamo. Ne vežem svoju sreću i smisao života za djecu. Ako ih ne budem imao, moj život će biti super. Ako ih budem imao, moj život će možda biti super. Ovisi kakva će mi djeca ispasti.

Htio bih naglasiti da me iznimno veseli kad netko tko želi dijete, i dobije dijete. I nemam ništa protiv ljudi kojima se sve vrti oko njihove djece. Ako te to veseli, super.

Čak mi ne smeta ni ako netko priča isključivo o svojoj djeci. Saslušat ću sve priče o prvom hodanju, crtanju, kenjanju, podrigivanju i svemu ostalome, pogledat ću sve slike i filmiće, doći ću na svaki dječji rođendan na koji sam pozvan (bilo bi čudno da dođem nepozvan), pričuvat ću nečije dijete ako treba, nema problema.

Osvrnuo bih se na neke argumente i komentare na koje sam naletio.

“Prirodno je imati djecu.”

Otkazivanje organa je također prirodno, pa što? Prirodno nije uvijek i fantastično.

“Ne znaš ti što je sreća dok ne dobiješ dijete.”

To je velika uvreda za:

Moju ženu

Obitelj

Prijatelje

Čokoladu

Bicikliranje

Glazbu

Netflix

Filmove

Knjige

Stripove

Birtije

Putovanja

Pisanje

Roštiljanje

Spavanje

Sve to me čini neizmjerno sretnim.

“Uvijek ćeš imati nekoga tko će te bezuvjetno voljeti.”

Već imam tog nekog. A i prilično sam siguran da će me dijete prestati voljeti ako ga prestanem hraniti i pružati mu smještaj. Neki uvjeti očito postoje. Usput, jesi čuo za ljude koji fizički i psihički maltretiraju svoje roditelje?

“Život će ti dobiti smisao kad dobiješ djecu.”

Drago mi je što je tvoj život dobio smisao kad si dobio dijete, ali iskreno se nadam da ti je život imao smisla i prije nego si dobio djecu. Jer što bi se dogodilo da iz nekog razloga nisi mogao imati djecu? Bio bi u depresiji ostatak života?

“Moraš prenijeti svoje gene dalje.”

Ne, ne moram. Nisam jebeni kralj pa da me brine tko će naslijediti prijestolje. Nisu moji geni ništa posebno pa da se MORAJU prenijeti dalje.

“Sebičan si jer ne želiš djecu.”

Nemam nikakvih problema priznati da je to jedan od glavnih razloga zašto trenutno ne želim imati djecu. Volim svoj život kakav je sad. Volim svoje hobije. Volim to što žena i ja možemo otići negdje kad god hoćemo i vratiti se kad god hoćemo. Volim spavati. Volim to što novac mogu potrošiti na sitna zadovoljstva, a ne na pelene. Ubijte me.