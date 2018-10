Žene su neuredniji spol, a ako mi ne vjerujete, pročitajte ovo

Srdačan pozdrav svim ljudima dobre volje, iako ne znam tko može bit dobre volje kad ovih dana imamo najezdu smrdljivih martina. Skoro mi fale komarci… skoro.

U ovih 6 godina koliko pišem, nikad od vas još nisam imala posebne zahtjeve, ali danas imam dva.

Prvi - nemojte čitat ovo dok jedete jer će bit mjestimično gadno. Osim ako idete na neku svadbu za vikend i taman trebate skinut još kilu-dvije da uđete u haljinu, onda slobodno jedite i čitajte.

Drugi zahtjev - kad krenete čitat priču koja slijedi, u glavi si pustite pjesmu Pretty woman, bit će efektnije.

Reći ću vam kad da stisnete play, ne još, prvo nam treba mjesto radnje.

Bundek, mirna ulica kojom dominira prekrasna novogradnja prepuna balkona s kojih miriše na 3000 eura po kvadratu. Ispod zgrade, terasa slastičarnice na kojoj ljudi uz kolače hvataju zadnje zrake sunca koje nije zubato. I smrdljve martine, ali jbg.

Ispred slastičarnice stoji lijepi, novi auto koji miriše na “jel znaš ti tko je moj tata?” Ali to je ružna predrasuda, možda ga je dečko unutra stvarno pošteno zaradio. Sasvim nebitno, lik koji sjedi za volanom nije važan za ovu priču.

Važna je žena koja će uskoro sjest na suvozačko mjesto.

Sad je vrijeme da stisneš play.

Turuduru-dummm! (To je gitara na početku pjesme). Turuduru-dummm! Jel ju čuješ? Ako da, spremni smo.

Autu prilazi žena.

Pretty woman, walking down the street…

Brutalno sređena, prizor koji na Instagramu izaziva komentare poput “goriššššš bebooo” i “macoooo mijauuuu!”

Kožne hlače i kožna jakna.

Štikle koje mirišu na “razvukla sam na rate.”

Isfenirana kosa i balayage, ono kad frizeru platiš 800 kuna da izađeš s izrastom.

Torba koju poželiš ukrast i udomit.

Pojava od žene, jedna od onih koje imaju vlastitu mini gravitaciju.

Seksi, samouvjerena, lijepa.

Paše uz pjesmu koja vam svira u glavi, pod uvjetom da niste već zaboravili da svira.

U ruci ima bananu koju jede, što nimalo ne kvari dojam.

Banana u ruci to može napravit, čovjek ju ne očekuje pa mu se čini da je cijela modna kombinacija čudna.

Naša Pretty woman i s bananom izgleda kao fashion week.

Prilazi autu i otvara vrata.

Sjeda u njega.

Dečko gleda u retrovizor u kojem osim svoje glave vidi i drveće Bundeka koje se polako iz ljeta presvlači u jesen.

Staje na gas koji zvuči kao “puno konja.”

Kreću i iza sebe ostavljaju terasu s kolačima koji su sigurno već završili na Instagramu.

I dalje ti u glavi svira Pretty woman, nemoj zaboravit.

Ja sjedim u autu parkiranom preko puta.

Odjednom se na autu u kojem je pretty woman otvara suvozački prozor.

Vjetar na sunce izvlači balayageom okupan pramen kose, a pridružuje mu se i ruka okupana svježe napravljenim gelom.

Gas se pojačava, neki na terasi okreću glavu da vide tko ovu lijepu, mirnu ulicu punu kolača odjednom polijeva bukom.

Auto polako odmiče, iza sebe ostavlja Bundek.

Pjesma u tvojoj glavi i dalje svira jer je ona i dalje lijepa, a tad sa suvozačkog mjesta nasilno izleti kora od banane. Drito pored terase, kao dodatak svim onim šarenim kolačima.

UGASI PJESMU.

Pretty woman je zafitiljila koru banane na pod i odvezla se u suton, spremna na mamljenje novih uzdaha ljudi koji ne znaju da je zapravo neodgojeni međed.

“Kakva seljančura!” - kaže moja mama koja je sjedila u autu pored mene.

“Tako lijepa cura, a tako neuredna.”

Kao da bi bilo manje grozno da je RUŽNA i neuredna.

Ili da je frajer.

Bilo bi isto - nered je nered, međed je međed, banana je banana.

Ali razumijem svoju mamu - kad vidiš nekoga tko izvana izgleda toliko čisto i posloženo, ne očekuješ da mu odgoj teži u minus beskonačno.

A i nekako su nas učili da su curice uvijek urednije i čišće, a da dečki više naginju prema svinjcu.

Zato je ponekad veći šok kad vidiš da to radi cura, iako to nema previše smisla.

Jučer sam na Instagramu postavila pitanje:

“Tko je neuredniji, muškarci ili žene?”

Trenutne brojke kažu 55% za žene, ali i dalje nisam sigurna da je to točan odgovor.

Mislim da točnog odgovora zapravo nema, kao što nema točnog odgovora na pitanje jel pravilno reć Sinj ili Senj.

Pusa u čelo svima koji neće shvatit da se zajebavam čak ni nakon što napišem da se zajebavam.

Glupo je da itko vodi jer nered nema spol i uvijek je do osobe, ali ja se svejedno, barem dok mi neki muškarac ne promijeni mišljenje, slažem s rezultatima ankete.

Imam tri razloga.

Prvi, jer sam žensko. Nisam neuredna, ali da želim bit, imam puno više načina za uneredit svijet od muškarca. Svaki muškarac koji je pronašao umjetnu trepavicu na podu zna o čemu pričam. Žene jednostavno imaju više materijala za nered.

Drugi, jer sam radila u kafiću i svakih sat vremena sam morala “potpisat wc”, što smiješ napravit tek NAKON što taj wc i počistiš. Muški wc-i su uvijek jednostavni. Fulana daska, zapišane pločice i ostale kategorije streljaštva, ali to je manje-više to. Ženski wc-i su finale sezone Game of Thrones-a.

Šminka na ogledalu, pločicama, prozoru.

Ulošci iz svih faza ciklusa. Tamponi u školjci. Tamponi pored školjke. Tamponi omotani na končić koji moraš povuć da bi pustio vodu. (Ovo zadnje sam doživjela na Krku).

Da se razumijemo, tamponi o kojima pričam su već proživjeli svoj veseli život.

I najčešći ženski kretenluk: “Nisam pustila vodu.”

Kak? Kak se to zaboravi? Ne govorim o situaciji u kojoj je potrgan kotlić. Kak uspiješ provest SEDAM minuta u wc-u (slobodna procjena koliko žene vremena provedu unutra) i NE pustit vodu? Kak to uspiješ NE ubacit u sedam minuta? Ljudi u sedam minuta stignu obavit brzi (i često kvalitetan) seksualni susret. Neke žene u sedam minuta RODE dijete. Kako uspiješ ne pustit vodu u SEDAM minuta?

Vidim da imam traume od ženskog wc-a, ali to nije današnja tema. Današnja tema je treći razlog zbog kojeg vjerujem da se žene opravdano naziva neurednijima.

Treći razlog je još jedna pretty woman koju sam srela u shoppingu.

Ne moraš si opet pustit pjesmu u glavi, zgadit će ti se ako ju pustiš.

Mjesto radnje - dućan s odjećom, nebitno koji. Hodam prema garderobi s par pulovera koje želim isprobat.

Na putu do garderobe nailazim na jedne tange. Limitirana kolekcija, ove su malo skuplje od onih koje inače tamo kupuješ za 20 kuna. Ove su 70. Nije puno, ali zna se hijerarhija, a hijerarhija ovog dućana kaže da su ove tange rezervirane za “fensi” cure.

Dolaze i u kombinaciji s istim takvim grudnjakom, što mene uvijek privuče kad si lažem da bi baš mogla postat cura koja sparuje veš (nisam još uspjela postat ta osoba).

Uzimam ih sa sobom u kabinu, zajedno s puloverima koje sam već trebala počet nosit ali jesen se opet ponaša kao ljeto.

Nakon pulovera isprobam grudnjak, a onda zgrabim te male, slatke tange. Koje btw na kraju nikad ne nosim jer BOLE i neću. Ali dobro ih je imat, za nikad ne znaš.

Samo ću ih prislonit na hlače da procijenim veličinu - ne da mi ih se navlačit preko hlača, onako kako me mama uvijek učila da se gaće isprobavaju. Ne da mi se.

Ako ste slučajno ipak odlučili jest dok ovo čitate, prestanite.

Krenem prislonit na sebe te gaće koje u dućanu imaju status creme de la creme, a onda vidim… krem.

Neka “mlada dama”, nazovimo ju tako s ogromnom dozom rezerve, je isprobala gaće prije mene.

Isprobala ih, odlučila da ih ipak neće, vratila prodavačici koja ih je u žurbi i nadi da živi u civiliziranom društvu vratila na mjesto, spremne da ih udomi neka druga mlada dama…

… a prije toga se naša mlada dama s navodnim znakovima, zadnja šansa da prestanete jest, iscijedila po njima do te mjere da je tigrasti uzorak postao sirasti uzorak.

Rekla sam da će bit odvratno, ali nema nježnijeg načina da vam ispričam ovu priču.

Nije se samo malo naslonila, što bi već bilo dovoljno potresno - žena je obukla gaće i napravila kefir.

I onda ih vratila, mrtva hladna, i lagodnim korakom odšetala dalje.

Zapravo vjerojatno vrlo nelagodnim korakom jer je ono izgledalo kao da se liječi konjskim vaginaletama. Kobiletama.

Želudac mi se pretvorio u lunapark, a kad sam shvatila da moram vratit te gaće prodavačici, oblio me hladan znoj.

Prodavačica će možda mislit da sam ja vlasnica probiotičke kulture na najfensi gaćama u dućanu.

A ja sam kao neka javna osoba, zamisli da počne pričat da radim kefir po dućanima, neću se nikad udat.

Možda da ih kupim i spalim u privatnom aranžmanu?

Neću, ne mogu.

Možda da ih samo vratim na mjesto i pustim da se netko drugi iznenadi?

Žene vole iznenađenja.

Ne mogu ni to.

Teška srca i potresenog želuca, odnijela sam ih do prodavačice kojoj vraćaš stvari koje nećeš kupit i upozorila ju na gaće s četiri sira.

Stavila ih je na stranu i ispričala se.

I njoj se u želucu vrtio nelagodni vrtuljak.

Ona bi u mojoj anketi o neurednosti sigurno rekla da su puno gore žene.

I imala bi preko pedeset primjera zašto.

Ja ih svaki put kad idem u shopping skupim barem nekoliko i svaki put mi je potpuno nejasno KAKO žene uspiju bit toliko gnjusno neuredne?

Svaka druga majica u dućanu na sebi ima puder. Ne mali trag pudera koji se slučajno dogodio - žene na majicama ostave toliko žbuke i toliko dobar otisak lica da ponekad znam isprobavat majicu i reć: “Gle, Ivana je isprobavala ovu!”

Ista stvar je s ružem. Pa djevojko draga, skupi usta kad ulaziš u dolčevitu, nije teško.

Jednom sam otisak ruža našla na HLAČAMA. Kak to uspiješ napravit? Krivo konzumiraš hlače, tamo se ne stavljaju usta. Ako uspiješ ostavit usta na hlačama koje isprobavaš, pitanje je dana kad će ti se to dogodit s gaćama, a gaće smo već prikazali kao lošu opciju za stavljanje na usta.

O pazusima da ne pričam. Znam da se ljudi znoje i da je to prirodno, ali ako isprobavaš stvari u dućanu, pa daj se malo podaperi barem dan prije da se ne srušim kad ostanem na samo s dolčevitom u maloj garderobi.

Nije mi jasno.

Kaj je s glavom, djevojke drage?

Kaj je s pazuhom?

I kaj je s kefirom?

Znam da svačija mama svoje dijete uči različite stvari, neke djecu uče da se kaže Sinj, neke da se kaže Senj (još jedna pusa u čelo), ali ne mogu vjerovat da postoje mame koje svoju djecu nisu naučile da se banana ne baca kroz prozor i da se ne smiješ radit glazuru po tangama u dućanu.

Samo čekam dan kad ću u jednoj od ženskih garderoba pronać tampon.

Nakon kefira, vjerujem da je sve moguće.

I sigurna sam da takve stvari najčešće rade najsređenije žene, one uz koje paše pjesma Pretty woman.

Zato se trenutno slažem s rezultatima svoje ankete.

Realno, nije važno koji je spol neuredniji, ali kategorije u kojima žene vode su jednostavno tužne.

Znam da žene imaju puno više načina za uneredit svijet, ali drage “dame”, vi koje brišete fasadu po majicama, kitite wc-e tamponima kao da je krvavi Božić i radite kefir po dućanima…

Samo zato što imamo puno više opcija za stvaranje nereda, ne znači da ih moramo sve iskoristit.

Prije nego što se sredite izvana, sredite se iznutra.

I mislite malo na druge ljude koji žive oko vas - kefir je super stvar, ali ne kad ga umjesto krave proizvodi neodgojena kravetina.

Fotografija: Karmen Poznić