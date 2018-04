Zvuči nemoguće, ali ima života i nakon što prerasteš izlaske Čitala sam nedavno tekst o tome kako su milenijalci generacija koja sve češće izlaske vani u klubove mijenja nekim drugim aktivnostima

Autor Nina Slišković Goleš (Sponzorirani članak) Četvrtak, 26.04.2018. u 10:20

To su primjerice kućna druženja, filmske večeri, vikendi u prirodi i ostale aktivnosti koje ne uključuju upalu cijelog tijela i dva dana mamurluka.

Donedavno bih zakolutala očima na ove argumente, ali danas, na pragu tridesetih, apsolutno razumijem tu potrebu za malo mira.

Nisam postala dosadna baba jer mi se broj godina bliži početnoj znamenci tri, samo mi više nije vrhunac života izlazak u klubove petkom i subotom, gdje mi tinejdžerice skaču po novim štiklama uz hitove ljeta 2014., dok mi tinejdžeri ulijeću s nekim forama evidentno zavarani mojom šminkom i manjkom bora (hvala majci, ali i majci prirodi). A, nažalost, već neko vrijeme mi se svaki izlazak pretvara u takvu kalvariju.

I da se razumijemo, nemam ništa protiv tinejdžera, štoviše, shvaćam da je njima tamo mjesto, samo što meni nije.

Da ne budem toliko negativna, prebacit ću priču u afirmativni ton – dovoljno sam odrasla da se odvažim probati nešto novo.

Oni koji me znaju, znaju i koliki sam filmofil. Tolika sam ovisnica o filmovima da nekad teško povlačim crtu između života i filma, pa često od života ni krivog ni dužnog očekujem filmske scene. Jedna od tih scena koje su mi uvijek golicale maštu bila je i ona sa ženama i kasinom. Na ekranu jednostavno svaka žena koja zakorači u kasino djeluje nekako moćno, samouvjereno i inteligentno. Znam, znam, život nije film, ali valjda imam dovoljno godina da na svojoj vlastitoj koži provjerim kakav je to osjećaj kasina, a i da malo okušam sreću. Sve to skupa zvučalo je i kao dobra zamjena za večer provedenu u klubu. I realno, bila je dobra zamjena.

Prvo i osnovno, kasino nije mjesto rezervirano isključivo za bogataše i zapravo se možeš dosta dobro provesti tamo. Nećeš ući kao milijunaš, a vjerojatno ni izaći, ali da ćeš se dobro zabaviti i pritom možda neku kunicu i spremiti u džep, umjesto da ju ostaviš na nekom šanku i njome platiš sutrašnju glavobolju, to ti mogu garantirati.

Drugo, u kasinu ti nitko ne skače po glavi i ne prolijeva te pićem. Bijeli sako sutra nećeš trebati nositi na kemijsko čišćenje i pri tom moliti svemir da ti se smiluje i da mrlje ode, niti ćeš se trebati pozdraviti sa štiklama jer su od bež došli do tamno smeđe boje.

Treće, ne potrošiš više nego nego na prosječan izlazak u klub (a uz malo sreće možeš i zaraditi).

I četvrto, najbitnije, iskusiš adrenalin koji ti ni jedan izlazak ne može pružiti.

Znam da zvuči kao da idealiziram, ali moj prvi odlazak u Casino Hrvatske Lutrije u hotelu International je izgledao tako da sam ušla s očima većim od glave, a kolike su mi bile kad sam izašla iz kasina ne mogu uopće riječima opisati.

Da, zvuči idealno i bilo bi idealno kad bi svaki vikend mogao naći ekipu koja će s tobom iskušavati sreću u kasinu. Nažalost stvarnost je takva da će vrlo vjerojatno jedan imati glavobolju, drugi ima radni vikend, trećem je tjedan bio previše naporan, a četvrtom se jednostavno ne izlazi. E pa dobra stvar u moru ovih izgovora je ta da pravi pravcati feeling kasina možeš doživjeti i preko interneta. Odeš na stranicu prvog legalnog internet casinoa u Hrvatskoj, i biraš između video pokera, igara na stolovima, automata i još gro varijanti igara, sve sa svog kauča! I sreća velika je da nemaš onih izlika „ja to ne znam“, „ja to nikad nisam“ i „kako ću“, jer ako mogu ja, antitalent za bilo kakve igre, onda zaista može svatko.

Suma sumarum, umjesto da gledam stari film na TV-u ili ponovno krećem gledati Prijatelje od prve sezone, vrijeme provodim na kudikamo zabavniji način, a još mogu i zaraditi neke novce. I ono najbolje od svega – nitko me ne vidi pa bez beda mogu isfurati štikle na kućni ogrtač.

O autorici:

Radijska voditeljica. Pa malo televizijska voditeljica. Nesuđena glumica. PR managerica. Negdje duboko djevojčica. Na vani frajerica. U duši spisateljica. Poeta. Hodajući kaos. Igračica riječima koje skuplja u glavi dok ne postane tijesno. Kad tamo postane tijesno, onda nastane Ruž & Ružmarin. Osim na blogu, pratiti me možete i na Facebooku.

Družimo se, čitamo se, volimo se! Bez granica.